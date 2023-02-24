全球知名律師事務所 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 G-III Apparel Group Ltd. 的投資者諮詢證券集體訴訟調查情況 - GIII

紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 G-III Apparel Group Ltd. (NASDAQ: GIII) 的股東進行潛在的證券索賠調查，原因是有指控稱 G-III 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。



這意味著什麼：如果您購買了G-III 證券，您可能有權獲得賠償，透過勝訴分成協議而毋須支付任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟，以尋求追回投資者的損失。

接下來該做些什麼：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11207 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件經過：2022 年 12 月 1 日，G-III 公布了其第三季度的財務和經營業績。除其他事項外，G-III 還報告稱：「庫存水平較高是由於我們加快了生產日程，因為預計供應鏈交貨時間會更長。我們的庫存由當前的採購情況組成，並以我們的訂貨簿為指導。第三季度，較高的庫存水平對我們的配送中心造成了物流挑戰。這導致第三季度產生了大量一次性費用，超出了我們的預期，這對我們的淨利潤產生了不利影響，每股攤薄收益受影響約 0.40 美元」。

受此消息影響，G-III 的股價於 2022 年 12 月 1 日每股下跌 9.66 美元，跌幅為 44%，收於每股 11.97 美元。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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