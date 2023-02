ALTUVIIIO™ approuvé par la FDA américaine : cet événement positif déclenche une reprise de dépréciation, ce qui a un impact positif sur le résultat net IFRS 2022 ; aucun changement sur le résultat net des activités (non-IFRS)

English French

La FDA américaine approuve ALTUVIIIOTM une fois par semaine, une nouvelle classe de facteur VIII pour le traitement de l’hémophilie A qui confère une protection significative contre les saignements. Cet événement positif déclenche une reprise de dépréciation, ce qui a un impact positif sur le résultat net IFRS 2022 ; aucun changement sur le résultat net des activités (non-IFRS)

Dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2022, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Paris, le 24 février 2023. Sanofi annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2022 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.

Le 22 février 2023, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé ALTUVIIIOTM. Cet événement confirme l'augmentation significative de la valeur de l'actif. Cette décision, intervenant avant le dépôt du document d’enregistrement universel et du « Form 20-F », a donné lieu à un ajustement du résultat net IFRS de l’exercice 2022, présenté lors du communiqué de presse du 3 février 2023, correspondant à la reprise de la dépréciation des actifs incorporels liés à la franchise Eloctate pour un montant de 2 154 millions d’euros, conformément à la norme IAS36 Dépréciations d’actifs. Ces actifs avaient été partiellement dépréciés en 2019. L’ajustement est présenté sur la ligne Dépréciations des incorporels du compte de résultat. L’impact net après impôt représente un gain de 1 651 millions d’euros. Cette modification n’a pas d’incidence sur les flux de trésorerie. A la suite de cet ajustement, pour l’année 2022, le résultat net IFRS s’élève à 8 371 millions d’euros (contre 6 720 millions d’euros dans le communiqué du 3 février 2023), le bénéfice net par action (BNPA IFRS) à 6,69 euros (contre 5,37 euros dans le communiqué du 3 février 2023), le total des capitaux propres à 75 152 millions d’euros (contre 73 512 millions d’euros dans le communiqué du 3 février 2023).

Le résultat net des activités (indicateur non-IFRS) de l’exercice 2022 est inchangé ainsi que le montant du dividende proposé par le Conseil d’administration du 2 février 2023.

Chiffres IFRS actualisés pour les états financiers de 20221

T4 2022 Variation Variation à TCC 2022 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 725 m€ +7,3% +2,6% 42 997 m€ +13,9% +7,0% Résultat net IFRS publié 3 111 m€ +175,1% — 8 371 m€ +34,5% — BNPA IFRS publié 2,48 € +175,9% — 6,69 € +34,6% — Cash flow libre(2) 2 546m€ +0,2% — 8 483m€ +4,8% — Résultat opérationnel des activités 2 724 m€ +20,7% +15,0% 13 040 m€ +21,7% +13,3% Résultat net des activités(1) 2 141 m€ +23,8% +17,6% 10 341 m€ +25,9% +17,0% BNPA des activités(1) 1,71 € +23,9% +17,4% 8,26 € +25,9% +17,1%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9 du Communiqué de presse daté du 3 février 2023) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9 du Communiqué de presse daté du 3 février 2023). Le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités figure en page 62 du « Form 20-F » américain et en page 142 du Document d’Enregistrement Universel; (2) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 9 du Communiqué de presse daté du 3 février 2023).

Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société : www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications/rapports-financiers-et-rse.

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Une version imprimée de ces documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et sans frais.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Kate Conway | + 1 508 364 4931 | kate.conway@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com





Actualisés par rapport au communiqué de presse des résultats du 3 février 2023





Pièce jointe