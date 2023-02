Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2022

English Danish

KØBENHAVN, 24. februar 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsrapporten for 2022 på torsdag den 2. marts 2023.

Samme dag kl. 14:00 dansk tid afholder selskabets ledelse en telefonkonference for investorer og analytikere med henblik på at præsentere regnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Præsentationen kan overværes via http://bit.ly/3lSQ92A . For at stille spørgsmål på telefonkonferencen er forudgående registrering nødvendig via http://bit.ly/3IQRBLV .

