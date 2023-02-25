股權警告：全球投資人顧問 ROSEN 建議蒙受損失的 Consensus Cloud Solutions, Inc. 投資人瞭解證券集體訴訟調查狀況 - CCSI

紐約, Feb. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Consensus Cloud Solutions 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Consensus Cloud Solutions 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴酬金安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資人追回損失。

下一步行動：欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12425 ，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 22 日，交易時間後，Consensus Cloud Solutions 宣布「由於 [下文] 中指出的無意錯誤，公司董事會審計委員會（「審計委員會」）決定重報其截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間的未審財務報表。」此「無意錯誤」是「主要與（i）遺留的會計慣例有關，該慣例從其 SoHo 業務的分拆交易中繼承下來，在截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間分別增加了 190 萬美元和 530 萬美元的收入，並相應抵消了壞帳費用（『SoHo 錯誤』）；（ii）截至 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間的收入確認時間分別為 220 萬美元和 250 萬美元，經審查後，公司得出結論，應將該收入重新分類為遞延收入（『遞延收入錯誤』）。」

受此消息影響，Consensus Cloud Solutions 股價下跌 12.58 美元，跌幅21%，於 2023 年 2 月 23 日以每股 46.92 美元收盤。隨後在 2023 年 2 月 24 日進一步下跌 2.76 美元，跌幅5.8%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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