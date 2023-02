Euro Manganese gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (die „Gesellschaft“ oder „EMN“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Aktionäre für alle Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“), die am 24. Februar 2023 stattgefunden hat, vorgelegt wurden. Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen der Versammlung sind nachstehend aufgeführt.



In Bezug auf die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle sechs zur Wiederwahl stehenden Kandidaten für das Management wie unten beschrieben auf der Grundlage einer Geheimwahl gewählt:

Nominierte(r) Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen Stimmen dafür % dafür Stimmenthaltung % Stimmenthaltung John Webster 103,860,075 91,019,097 87.64 12,840,978 12.36 Matthew P. James 103,860,075 102,999,097 99.17 860,978 0.83 David B. Dreisinger 103,860,075 103,010,597 99.18 849,478 0.82 Gregory P. Martyr 103,860,075 102,692,926 98.88 1,167,149 1.12 Thomas M. Stepien 103,860,075 102,996,196 99.17 863,879 0.83 Hanna E. Schweitz 103,860,075 103,013,067 99.18 847,008 0.82

Andere Geschäftsangelegenheiten der Versammlung, über die jeweils ebenfalls durch Geheimwahl entschieden wurde, wurden wie folgt genehmigt:

Gesamtzahl der Stimmen Stimmen dafür % dafür Stimmen dagegen % dagegen Stimmenthaltung







Beschluss 1 – Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft auf sechs



103,870,075 103,080,165 99.24 742,010 0.71 47,900 Beschluss 3 – Ernennung von PricewaterhouseCoopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft



105,165,191 105,028,536 99.87 0 0 136,655 Beschluss 4 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (1)



103,870,075 102,361,557 98.55 673,515 0.65 835,003



(1) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch die Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die 3.852.899 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Basierend auf diesem Ausschluss betrug die Gesamtzahl der für diesen Beschluss abgegebenen Stimmen 100.017.176, davon wurden 98.508.658 Stimmen für den Beschluss abgegeben, was 98,49 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 673.515 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben, was 0,67 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht.



Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige Stimmrechtsvollmachten eingegangen sind:

Nominierte(r) Gesamtzahl der eingegangenen Vollmachten Anweisung an Stellvertreter, dafür zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, dagegen zu stimmen Anweisung an Stellvertreter, mit Enthaltung zu stimmen Stellvertreter darf nach eigenem Ermessen abstimmen Beschluss 1 – Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft auf sechs 103,870,075 103,080,165 742,010 47,900 0 Beschluss 2 –

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder: John Webster 103,860,075 91,019,097 – 12,840,978 0 Matthew P.

James 103,860,075 102,999,097 – 860,978 0 David B.

Dreisinger 103,860,075 103,010,597 – 849,478 0 Gregory P.

Martyr 103,860,075 102,692,926 – 1,167,149 0 Thomas M.

Stepien 103,860,075 102,996,196 – 863,879 0 Hanna E.

Schweitz 103,860,075 103,013,067 – 847,008 0 Beschluss 3 – Ernennung von PricewaterhouseCoopers LLP zum Abschlussprüfer der Gesellschaft 105,165,191 105,028,536 – 136,655 0 Beschluss 4 – Erneute Genehmigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft (1) 100,017,176 98,508,658 673,515 835,003 0

(1) Schließt 3.852.899 Stimmen aus, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft per Stimmrechtsvollmacht abgegeben wurden.





Insgesamt haben 103.860.075 Stammaktien im Zusammenhang mit der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Beschluss 2) abgestimmt, was ungefähr 25,79 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft entspricht, die bei der Versammlung stimmberechtigt waren. Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 1 und 4 oben 103.870.075 Stammaktien abgestimmt, was ungefähr 25,80 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 3 oben 105.165.191 Stammaktien abgestimmt, was ungefähr 26,12 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Die Ergebnisse aller auf der Versammlung erörterten Angelegenheiten sind im Bericht der Abstimmungsergebnisse aufgeführt, der von der Gesellschaft auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurde.

Über Euro Manganese

Das Ziel von Euro Manganese, dem Batteriematerial-Unternehmen, ist es, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec (Kanada), herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem Mangan aus alten „Tailings“ (feinen, sandigen Abraumhalden) aus einer stillgelegten Mine gewonnen werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.