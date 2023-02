English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

27.2.2023 klo 8.30

Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub jättää tehtävänsä

Aktia Pankki Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Mikko Ayub ovat yhdessä sopineet, että Ayub jättää toimitusjohtajan tehtävänsä välittömästi. Ayub on toiminut Aktian toimitusjohtajana lokakuusta 2018 lähtien. Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

Aktian väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty toimitusjohtajan sijainen ja varatoimitusjohtaja Juha Hammarén. Hän on toiminut Aktian johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2014 alkaen ja Aktia Henkivakuutus Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Hammarén on vastannut henkivakuutusliiketoiminnan lisäksi muun muassa Aktian operatiivisesta toiminnasta ja luottoriskien hallinnasta. Ennen uraansa Aktiassa Hammarén toimi lukuisissa Sampo Pankin ja Danske Bankin johtotehtävissä, viimeksi Danske Finance Oy:n toimitusjohtajana.

”Haluan kiittää Mikkoa koko hallituksen ja kaikkien aktialaisten puolesta hänen arvokkaasta panoksestaan Aktian kehittämisessä kuluneiden yli neljän vuoden aikana. Aktia on hänen toimikaudellaan käynyt muuttuvassa toimintaympäristössä läpi ison strategisen muutoksen varainhoitajapankiksi, mikä on luonut vankan perustan yhtiön tulevaisuudelle. Määrätietoinen työ Aktian kasvustrategian toteuttamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Toivotan Mikolle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Aktian hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

