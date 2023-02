English French

Schneider Electric et Capgemini collaborent pour accélérer l'automatisation industrielle basée sur la 5G, avec le concours de Qualcomm

Les entreprises ont conçu une solution innovante de réseau privé 5G.

Grâce à une connectivité très avancée, la solution 5G a le potentiel de transformer les systèmes d'automatisation industrielle et peut être déployée sur une variété de sites de production et de logistique.

Paris, le 27 février 2023 - A l’occasion de l’édition 2023 du Mobile World Congress (Barcelone), Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm Technologies, Inc annoncent leur collaboration pour la mise en œuvre d’une solution 5G innovante de levage automatisé destinée aux environnements industriels. Les entreprises ont conjugué leurs efforts pour concevoir et déployer la solution dans le laboratoire de levage de Schneider Electric à Grenoble. La solution de réseau privé sans fil 5G permet de rationaliser et d’optimiser le déploiement à l’échelle des technologies digitales sur une variété d’environnements industriels, comme des aciéries ou des sites portuaires.

De l'avionique à l'automobile en passant par la sidérurgie et le transport maritime, les applications de levage jouent un rôle essentiel dans la chaîne logistique et les opérations de fabrication : des matériaux et des marchandises lourds sont en effet transportés sur des distances pouvant atteindre des centaines de mètres. Ces applications de levage sont conçues pour fonctionner dans des environnements industriels extrêmes en termes par exemple de conditions de température, ou sur des campus constitués d’espaces indoor et outdoor.

« Grâce aux technologies digitales, les clients de Schneider Electric bénéficient d’avancées significatives en matière de productivité, d'efficacité et de durabilité. Pour atteindre de tels résultats, Schneider Electric a toujours été un promoteur de la co-innovation, » déclare Marc Lafont, Vice-président, Innovation et marketing amont, Schneider Electric. « Notre collaboration avec Capgemini et Qualcomm, autour d’un réseau privé 5G pour améliorer l’efficacité des systèmes d’automatisation de levage, illustre parfaitement les avancées permises par la co-innovation. Notre ambition est de mettre en œuvre le système complet 5G sur des sites industriels cette année. De plus, nous allons explorer davantage de cas d’usage industriels permis par la 5G pour des applications multiples dans des domaines aussi variés que la production discrète, l'automatisation hybride et l'automatisation des processus. À moyen terme, nous expérimenterons une intégration plus avancée de la technologie 5G dans nos équipements d'automatisation. »



Systèmes de levage automatisés sans fil

Les systèmes de levage automatisés augmentent la productivité, la sécurité et les performances opérationnelles des sites industriels. Cependant, leur mise en œuvre nécessite des temps de réaction rapides, une précision et une fiabilité élevée, une disponibilité 24h/24 et 7 jours/7, ainsi que des capacités manuelles et autonomes. En outre, plusieurs systèmes complémentaires doivent être interconnectés : des caméras pour la surveillance à distance, des contrôleurs logiques programmables (PLC1) pour diverses fonctions de contrôle à distance, incluant notamment des fonctions d’automatisation, et de sécurité. Les caractéristiques intrinsèques de la 5G permettent de remplacer avantageusement les réseaux existant en réduisant la complexité du réseau, le nombre de connexions filaires tout en garantissant une connectivité unifiée, fiable et évolutive.

« Cette collaboration avec Schneider Electric démontre la capacité unique de Capgemini à tirer parti des technologies pour innover et créer de nouveaux cas d’usage adaptés aux besoins de nos clients. La solution développée pour le système de levage de Schneider Electric est un bon exemple de la valeur ajoutée de la 5G pour la communication industrielle et illustre la façon dont des processus métiers peuvent être ré-inventés, » déclare Fotis Karonis, à la tête de l’offre 5G et Edge Computing de Capgemini. « La connectivité avancée, la 5G et les technologies d'Edge computing sont de puissants facilitateurs et accélérateurs de l’économie digitale. Elles permettent aux clients industriels de repenser leurs systèmes et processus en les rendant plus efficaces, plus agiles et plus intelligents. »

« Le potentiel de la 5G pour faire progresser la connectivité des entreprises est énorme, par conséquent nous investissons dans cet écosystème émergent en proposant des produits innovants pour les réseaux privés 5G, » déclare Enrico Salvatori, Vice-président Senior pour Qualcomm Europe, Inc et Président de Qualcomm Europe/MEA. « Nos dernières technologies permettent à nos partenaires, comme Schneider Electric et Capgemini, d’accélérer la mise en œuvre de nouvelles applications permises par les réseaux privés 5G. En s’appuyant sur ces technologies, nous avons pu concevoir aisément une solution pré-intégrée, avec plusieurs fournisseurs, ainsi que des fonctionnalités d'automatisation et de gestion Open RAN permettant de rationaliser le déploiement, la gestion et la personnalisation des réseaux privés et, ainsi, d’en réduire la complexité. La 5G contribue à accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes. »

Capgemini a travaillé en étroite collaboration avec Schneider Electric pour concevoir une solution 5G optimisée de bout en bout et identifier les cas d’usage industriels. Les équipes de Capgemini ont également réalisé l'intégration des systèmes fondés sur les dernières innovations de Qualcomm Technologies et ont travaillé avec Schneider Electric pour adapter le réseau 5G à leurs cas d’usage et optimiser le système. La conjugaison des expertises de Schneider Electric en matière d'automatisation industrielle, de Qualcomm Technologies dans les technologies sans fil et des innovations en matière de calcul et d'IA, ainsi que celle de Capgemini en matière de déploiement de réseaux et d'intégration de systèmes, a permis d’améliorer les performances de la solution tout en éliminant les complexités. Cela a ainsi contribué à accélérer le développement d’une solution performante à destination des utilisateurs finaux des secteurs industriels.

La solution de réseau privé 5G pour le levage industriel :

- Remplace les connexions filaires et autres connexions sans fil pour plusieurs flux de données permettant le contrôle d'automates et de caméras critiques.

- Fonctionne dans la bande de fréquences radio de 3,8 GHz, avec un coeur de réseau Athonet pour les entreprises et des petites radios indoor Airspan utilisant la plateforme RAN 5G Qualcomm® FSM™100, améliorant considérablement les performances de connectivité et permettant de nouveaux cas d’usage.

Au-delà de ses fonctions industrielles initiales, le système de levage automatisé connecté en 5G peut désormais être appliqué pour des cas d’usage digitaux supplémentaires, comme l’amélioration des opérateurs augmentés activés par la Réalité Etendue et les appareils mobiles.

Pour plus d’information, visionnez la vidéo ici

À propos de Schneider Electric

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d’être le partenaire digital du développement durable et de l’efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses consommateurs pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

À propos de Qualcomm

Qualcomm rend possible un monde où tout le monde et tout ce qui existe peut être connecté intelligemment. Notre feuille de route technologique unique nous permet d'adapter efficacement les technologies qui ont lancé la révolution mobile - notamment la connectivité avancée, les performances élevées, le calcul à faible consommation, l'intelligence sur l'appareil et plus encore - à la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plates-formes Snapdragon permettront de mettre en place une convergence de pointe, de transformer les industries, d'accélérer l'économie numérique et de révolutionner notre façon de vivre le monde, pour le plus grand bien de tous.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de concession de licences, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, ainsi que la quasi-totalité de nos activités de produits et de services, notamment notre activité de semi-conducteurs QCT.

Qualcomm et FSM sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm font l'objet d'une licence accordée par Qualcomm Incorporated.

1 Programmable Logic Controller (PLC) ou contrôleur logique programmable : un ordinateur industriel robuste et adapté au contrôle des processus de fabrication, tels que les chaînes de montage, les machines, les dispositifs robotiques, ou toute activité nécessitant une grande fiabilité, une facilité de programmation et un diagnostic des défauts du processus.





