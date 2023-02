McEwen Copper cierra una inversión de ARS $30.000 millones por parte de Stellantis

TORONTO, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX), se complace en anunciar el cierre de una inversión de ARS 30.000 millones por parte de Stellantis, uno de los principales fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad del mundo, con marcas icónicas tales como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall, Free2Move y Leasys.



FCA Argentina S.A., una subsidiaria de Stellantis N.V. (“Stellantis”), ha invertido ARS $30.000 millones en Argentina para adquirir acciones de McEwen Copper mediante una transacción compuesta por dos partes que fue cerrada el día 24 de febrero de 2023 (la “Transacción”), la cual consiste en: 1. La colocación privada de 2.850.000 acciones ordinarias, y 2. La compra de 1.250.000 acciones ordinarias de titularidad indirecta de McEwen Mining en una venta secundaria. Los ingresos procedentes de la colocación privada serán utilizados para facilitar el avance del desarrollo del proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina, y para fines corporativos generales. Conforme los términos de la Transacción, McEwen Mining recibirá la contraprestación correspondiente a la venta secundaria en dólares estadounidenses.

Al hacerse efectiva la próxima inversión por parte de Nuton LLC, también anunciada en el día de la fecha, Stellantis pasa a poseer el 14,2% de McEwen Copper y McEwen Mining, el 51,9% sobre una base totalmente diluida. La Transacción confiere a McEwen Copper un valor aproximado de US$550 millones.

El Director de Operaciones (COO) de Stellantis para América del Sur, Antonio Filosa, dijo, - “Stellantis lidera la industria con el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038 - un objetivo que requiere innovación y una redefinición completa de toda la actividad. Aplicando su plan estratégico a largo plazo denominado ‘Dare Forward 2030’ (‘Atreverse a Avanzar 2030’), que pretende una movilidad segura, limpia y asequible, la compañía toma la decisión estratégica de asociarse con McEwen para lograr una producción de cobre sostenible en Argentina. De este modo, avanzamos hacia el logro de nuestro objetivo de descarbonizar la movilidad y de asegurar el suministro estratégico de materias primas necesarias para el éxito de los planes globales de la compañía”.

Rob McEwen, Director Ejecutivo de McEwen Copper, expresó: “Estamos encantados de contar con Stellantis como socio para el futuro desarrollo de nuestro proyecto de cobre Los Azules. Juntos compartimos la visión de construir una mina para el futuro basada en principios regenerativos que permitan alcanzar emisiones netas cero de carbono para el año 2038. Nuestro compromiso es suministrar cobre verde para Argentina y el mundo, un producto que contribuirá a la electrificación del transporte y a la protección de nuestra atmósfera”.

En relación con la Transacción, McEwen Copper y algunas de sus compañías afiliadas suscribieron con Stellantis un Acuerdo de Derechos de Inversores (IRA por sus siglas en inglés) (el "IRA Stellantis”) y un Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre (el "CCCPRA" por sus siglas en inglés), que se describen a continuación.

El IRA Stellantis establece los siguientes términos principales:

Stellantis tendrá el derecho de designar a un director en el Directorio de McEwen Copper;

Exhaustivos derechos de información científica, técnica y de planificación estratégica;

Derechos preferentes a mantener su porcentaje de propiedad en cualquier oferta subsiguiente de acciones;

McEwen Copper se compromete a lograr emisiones netas cero de carbono en el proyecto Los Azules para el año 2038; y

Otros términos y condiciones acordes con una transacción de esta naturaleza.



El Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre (CCCPRA) le brinda a Stellantis y sus compañías afiliadas una opción que, en caso de ser ejercida en su máxima medida, les permitiría adquirir un porcentaje de los cátodos de cobre o concentrados de cobre, o ambos productos provenientes del proyecto Los Azules, en cada caso equivalente a su porcentaje de participación en el capital social de McEwen Copper al momento de tal operación.

Acerca de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) es uno de los principales fabricantes de automóviles y proveedor de movilidad del mundo. Sus marcas históricas e icónicas encarnan la pasión que sus visionarios fundadores y sus clientes de hoy sienten por sus innovadores productos y servicios, entre los que se encuentran Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall, Free2Move y Leasys. Impulsada por su diversidad, Stellantis lidera la forma en que se mueve el mundo - aspirando a convertirse no en la más grande sino en la mejor empresa de tecnología de movilidad sostenible, a la vez que genera valor agregado para todas las partes interesadas, y para las comunidades en las que opera. Para obtener más información, visite www.stellantis.com.

Acerca de McEwen Copper

McEwen Copper Inc. es titular de una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina y el Proyecto Elder Creek en Nevada, EE.UU.

Los Azules fue ubicado entre los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por Mining Intelligence (2022). Sus recursos actuales de cobre se estiman en 10.200 millones de libras con una ley de 0,48% Cu (para la categoría de recursos Indicados) y 19.300 millones de libras adicionales con una ley de 0,33% Cu (para la categoría de recursos Inferidos).

Una vez efectuada la inversión pendiente por parte de Nuton, también anunciada en el día de la fecha, McEwen Copper poseerá 28.885.000 acciones ordinarias en circulación, siendo sus accionistas: McEwen Mining Inc. 51,9%, Stellantis 14,2%, Nuton 14,2%, Rob McEwen 13,8%, el Grupo Victor Smorgon 3,5% y otros accionistas 2,4%.

ADVERTENCIA SOBRE AFIRMACIONES DE CARÁCTER PROSPECTIVO

El presente comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones e información de carácter prospectivo, incluyendo "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, estimaciones, previsiones, proyecciones, expectativas o creencias de McEwen Mining Inc. (la "Compañía”) sobre acontecimientos y resultados futuros. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien los directivos de la Compañía consideran razonables, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias de carácter empresarial, económico y competitivo, por lo que no puede garantizarse que tales declaraciones e información resulten exactas. Por lo tanto, los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones e información. Entre los riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados o los acontecimientos futuros difieran sustancialmente de las expectativas actuales expresadas o implícitas en las declaraciones e información de carácter prospectivo se incluyen, entre otros, los efectos de la pandemia de COVID-19; fluctuaciones en el precio de mercado de los metales preciosos; riesgos de la industria minera, riesgos políticos, económicos, sociales y de seguridad asociados a operaciones en el extranjero; la capacidad de la empresa para recibir o recibir a tiempo permisos u otras aprobaciones necesarias en relación con las operaciones; riesgos relacionados con la construcción de operaciones mineras y el inicio de la producción y los costos previstos de las mismas; riesgos relativos a litigios, el estado de los mercados de capitales; riesgos y peligros medioambientales; incertidumbre en cuanto al cálculo de los recursos y reservas minerales; y otros riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones ni en la información de carácter prospectivo que se incluyen en el presente documento, las cuales sólo se refieren a la fecha del mismo. La Compañía no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo en la medida en que lo requiera la ley. Véase el Informe Anual de McEwen Mining en el Formulario 10-K/A correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission), bajo el epígrafe "Factores de riesgo" para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información de carácter prospectivo relativas a la Compañía. Todas las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en el presente comunicado de prensa quedan sujetas a la presente advertencia.

El Mercado de Valores de Nueva York (NYSE) y el Mercado de Valores de Toronto (TSX) no han revisado ni aceptan responsabilidad alguna por la pertinencia o exactitud del contenido de este comunicado de prensa, el cual ha sido elaborado por la gerencia de McEwen Mining Inc.

ACERCA DE MCEWEN MINING

McEwen Mining es una empresa productora de oro y plata, con operaciones en Nevada, Canadá, México y Argentina. Asimismo, posee el 52% de McEwen Copper, la cual es propietaria del gran proyecto de cobre Los Azules, en etapa avanzada, en Argentina. El propósito de la Compañía es mejorar la productividad y la vida útil de sus activos con el objetivo de aumentar el precio de sus acciones y proporcionar un rendimiento. El Presidente y Propietario Principal de la Compañía ha aportado personalmente a la compañía US$220 millones y percibe un salario anual de US$1.

