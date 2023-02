French English

Évolution de la gouvernance de NFL Biosciences

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, annonce la nomination d’Ignacio Faus, actuel directeur général, à la présidence du Conseil d’administration.

Nomination du Dr. Ignacio Faus à la présidence du Conseil d’administration

Dans sa réunion du 27 février 2023, le Conseil d’administration de NFL Biosciences a pris acte du souhait de Monsieur Joël Besse de se libérer de sa charge de Président et membre du Conseil d’administration pour pouvoir se consacrer pleinement à son activité d’investissement dans les startups non cotées du secteur des sciences de la vie.

Le Dr. Ignacio Faus, administrateur et directeur général de NFL Biosciences, est nommé président du Conseil d’administration et devient désormais Président-Directeur général en remplacement de Monsieur Joël Besse. Arrivé à NFL Biosciences en 2019 comme investisseur, le Dr. Ignacio Faus a rejoint l’équipe dirigeante début 2021. Il bénéficie de 27 ans d'expérience dans de grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques et dans des sociétés de biotechnologie privées et cotées : Bristol Myers Squibb, Grupo Uriach, Ferrer et co-fondateur en 2006 et Directeur général de Palau Pharma (cédée en 2013). Pendant les dernières années, Ignacio Faus a été également administrateur de plusieurs sociétés privées et cotées de biotechnologie ainsi que de fonds de Private Equity en Europe et aux États-Unis. Il est titulaire d’un Doctorat en Biochimie (Université de l’Indiana, USA) et d’un MBA en Entrepreneurship et Finance à la Kellogg School of Management (Northwestern University, USA).

Ignacio Faus, Président-Directeur général de NFL Biosciences, commente : « Je suis très honoré de prendre la présidence de NFL Biosciences et tiens à remercier sincèrement Joël Besse pour son implication opérationnelle et financière depuis 2018. Après son accompagnement lors de l’introduction en bourse, l’entreprise possède maintenant une position financière sécurisée pour les 18 mois à venir, suite à l’augmentation de capital et au financement Bpifrance conclus récemment. ».

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

