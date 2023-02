Synchronoss, Advanced Messaging 사업 호조로 아시아 태평양 지역 내 메시징 플랫폼 강력한 성장세 기록

글로벌 서비스 사업자들은 Synchronoss의 다양한 플랫폼 통해 수천만명의 가입자 대상으로 각종 부가가치 서비스 제공

February 27, 2023 13:17 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES