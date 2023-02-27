Synchronoss宣布在先进消息推送的推动下亚太地区消息推送平台强劲增长

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新泽西布里奇沃特, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）是云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业和创新企业，该公司今天宣布主要由于其先进的消息推送业务的增长使其在亚太地区实现强劲增长。通过与全球服务提供商的合作，特别是在日本，该公司继续扩大其全球业务覆盖，为该地区数以千万计的用户提供支持。



在日本，富媒体通信服务（RCS）技术使消费者能够以安全可靠的方式与品牌和企业互动，并为日本客户提供最佳用户体验。通过与WIT Software的长期合作，Synchronoss先进的消息推送使移动运营商NTT DOCOMO、KDDI和SoftBank能够部署支持 3250万订阅客户 的跨运营商RCS体验。

WIT Software首席执行官Luis Silva表示：“我们很高兴看到基于WIT RCS消息推送平台在日本的+消息服务取得独特成功，我们已准备好与 Synchronoss共同为其他希望创造新收入机会的运营商提供富媒体消息推送服务。”

亚太地区的另一家知名服务提供商最近宣布了一个重要里程碑， 为超过5000万用户提供电子邮件服务 。由Synchronoss电子邮件套件和Mx9 core消息推送平台提供技术支持的端到端电子邮件平台具有高度可扩展性，可确保其订阅用户的安全和数据隐私。

Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“最近的部署和里程碑推动了我们亚太地区消息推送平台的发展势头。今年，我们期待着与我们的战略合作伙伴，特别是WIT Software合作，提供创新的消息推送解决方案，用新方式实现连接、协作、参与和交易业务。”

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球众多公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择Synchronoss产品，随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com 。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com