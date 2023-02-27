Synchronoss 宣布在 Advanced Messaging 的推動下亞太地區通訊平台強勁增長

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新澤西州布里奇沃特, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR) 是雲端、通訊和數碼產品及平台領域的全球領導者和創新者，今天宣布在亞太地區實現強勁增長，這主要得益於其 Advanced Messaging業務的增長。透過與全球服務供應商（特別是在日本）的合作夥伴關係，該公司繼續擴大其全球足跡，為該地區數千萬用戶提供支援。

在日本，Rich Communications Service (RCS) 技術使消費者能夠安全可靠地與品牌和企業互動，並為日本客戶提供最佳的用戶體驗。透過與 WIT Software 的長期合作，Synchronoss Advanced Messaging 使流動網絡營辦商 NTT DOCOMO、KDDI 和 SoftBank 能夠部署支援 3250 萬用戶的跨營辦商 RCS 體驗。

「我們很高興能夠見證基於 WIT RCS 通訊平台的 +Message 服務在日本取得獨特成功，我們準備與 Synchronoss 一起利用我們共同的豐富通訊內容，為其他希望創造新收入機會的營辦商提供服務，」WIT Software 的行政總裁 Luis Silva 說。

亞太地區另一家知名服務供應商最近宣布了一個重要里程碑，即向超過 5000 萬用戶提供電子郵件服務。由 Synchronoss Email Suite 和 Mx9 核心通訊平台提供支援的端對端電子郵件平台具有高度可擴展性，可確保其用戶的安全和資料私隱。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「最近的部署和里程碑正在推動我們在亞太地區通訊平台的發展勢頭。」「今年，我們期待與我們的戰略合作夥伴，尤其是 WIT Software 合作，提供創新的通訊方案，以實現連接、協作、參與和交易業務的新方式。」

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com