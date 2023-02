Westport annonce le projet d'investir jusqu'à 10 millions USD dans une installation de fabrication mondiale dans la Changzhou Hydrogen Valley, en Chine

German French Dutch Italian





VANCOUVER, Colombie-Britannique et CHANGZHOU, Chine, 27 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX : WPRT / Nasdaq : WPRT), un leader mondial en technologies de transport au moyen de combustibles alternatifs à faibles émissions, a annoncé aujourd'hui le projet d'étendre son empreinte de fabrication mondiale en Chine afin de soutenir la future croissance de l'activité axée sur les composants à hydrogène de Westport ainsi que ses autres technologies de systèmes à combustibles alternatifs. Westport se focalise sur la Chine pour cette expansion de la fabrication car ce pays est le leader mondial dans le développement d'infrastructure et l'investissement dans l'hydrogène. Cet accord d'investissement voit la ville de Changzhou construire la nouvelle installation de fabrication et le nouveau centre d'innovation sur l'hydrogène dans la Changzhou Hydrogen Valley.

« Les composants des systèmes de combustibles à l'hydrogène de la marque GFI de Westport sont très présents sur le marché chinois depuis plus de dix ans. Ces composants soutiennent à la fois les applications de pile à combustible et les moteurs à combustion interne qui emploient de l'hydrogène comme combustible », a déclaré David M. Johnson, président-directeur général de Westport Fuel Systems. « La ville de Changzhou se dédie à devenir la capitale des nouvelles industries de l'énergie, ce qui en fait un partenaire idéal de croissance et offre l'opportunité d'établir un formidable pôle de fabrication régionale. Cela aidera nos clients mondiaux à accélérer la domination de l'hydrogène en guise de solution de transport à faibles émissions. »

« Nous nous réjouissons de faire équipe avec Westport pour développer une installation de fabrication et un centre d'innovation sur l'hydrogène à la pointe de la technologie », a commenté Huan Heng, adjoint au maire de Changzhou. « La Changzhou Hydrogen Valley est un pôle important pour l'avancement des véhicules alimentés à l'hydrogène en Chine et dans le monde entier. Nous sommes ravis de faire équipe et de soutenir Westport, un leader mondial des solutions employant l'hydrogène et des combustibles alternatifs, afin qu'il rejoigne notre communauté croissante d'entreprises technologiques innovantes, et nous sommes impatients de croître ensemble à l'avenir. »

En vertu des dispositions de l'accord d'investissement, Westport et Changzhou concevront et construiront une installation de fabrication ultra-moderne pour les systèmes de combustibles à l'hydrogène, ainsi qu'un espace bureautique répondant spécifiquement aux exigences de fabrication avancée de Westport. Le site de Changzhou doit aussi inclure un centre d'innovation contemporain qui se concentrera en continu sur les solutions d'hydrogène afin de soutenir la mission de Westport, consistant à développer des solutions de réduction des émissions qui soient innovantes, spécialisées et prêtes à être déployées sur le marché. Le projet de Westport d'investir jusqu'à 10 millions USD au cours des dix prochaines années vise à permettre la production de composants établis pour l'hydrogène afin de soutenir les véhicules alimentés à l'hydrogène en rapide expansion qui devraient bientôt parcourir les routes chinoises.

Il est prévu que la nouvelle installation de Westport entre en opération en 2024 afin de soutenir la clientèle actuelle et grandissante de Westport au moyen de composants à hydrogène clés pour une variété d'applications, y compris les véhicules commerciaux, les bus, les trains à haute vitesse, la manipulation de matériaux, la génération d'énergie stationnaire et plus encore. L'investissement de Westport à Changzhou est un tremplin en vue de continuer à faire avancer la technologie à base d'hydrogène à travers le monde.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation dans le but d'assurer un avenir plus propre. Nous sommes un fournisseur majeur de composants et systèmes d'alimentation en carburant avancés pour les combustibles propres à faible teneur en carbone comme le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène pour l'industrie mondiale du transport. Notre technologie assure les performances et l'efficacité énergétiques requises par les applications de transport et les avantages environnementaux qui prennent en considération les défis liés au changement climatique et à la qualité de l'air urbain. La société étant basée à Vancouver, au Canada, avec des opérations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous desservons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques de transport mondiales de premier plan. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons avec une longueur d'avance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wfsinc.com .

À propos de la ville de Changzhou

La ville de Changzhou se situe au centre du delta du Yangzi. Elle couvre une superficie de 4 385 kilomètres carrés et compte 5,37 millions d'habitants. En 2022, le produit intérieur brut (PIB) de Changzhou a atteint 955 milliards de yuans, et son PIB par habitant a dépassé les 26 000 dollars US. Changzhou est aussi une ville très touristique riche en histoire et culture. Elle a été qualifiée de ville la plus heureuse de Chine en 2022. Changzhou est une ville importante et une base de fabrication avancée dans la zone métropolitaine de Shanghai et celle de Changzhou, Suzhou et Wuxi, se classant 16e parmi les villes de fabrication avancées sur le plan national.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs se caractérisent souvent par des mots tels que « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « potentiel », « proposé » et autres termes similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant les caractéristiques, les capacités et le moment de l'achèvement de l'installation de fabrication et du centre d'innovation sur l'hydrogène. Ces énoncés prospectifs ne constituent ni des promesses ni des garanties mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Ils sont basés sur les opinions de la direction et des hypothèses qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les accomplissements réels de Westport et les futurs résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux et celles liés à la réussite, aux coûts et à l'achèvement de l'installation de fabrication et du centre d'innovation sur l'hydrogène, notre capacité à relever les défis technologiques, de conception et de construction, l'économie, la solvabilité, les politiques et réglementations gouvernementales, les fluctuations des taux de change, ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, nos performances ou nos accomplissements réels ou notre situation financière, qui sont décrits dans les documents d'information continue disponibles sous le profil SEDAR de Westport à l'adresse www.sedar.com, et sous le profil EDGAR de Westport à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les effets et l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont difficiles à prévoir à l'heure actuelle et pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Westport décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser lesdits énoncés afin de refléter tout changement de ses attentes ou d'événements, de conditions ou de circonstances sur lesquels ces énoncés peuvent reposer, ou pouvant affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les présents énoncés prospectifs, sauf dans les cas prévus par la loi.

Contacts: Westport Media Relations Westport Investor Relations T: +1 947-339-8097 T: +1 604-718-2046 E: media@wfsinc.com E: invest@wfsinc.com Changzhou City Wujin District Communications T: +86 51-98-636-2905 E: chendl@jswenz.com