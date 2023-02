Westport annuncia l'intenzione di investire fino a 10 milioni di dollari USA in uno stabilimento di produzione globale nella Hydrogen Valley di Changzhou, Cina

German French Dutch Italian





VANCOUVER, British Columbia e CHANGZHOU, Cina, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (“Westport” o la “Società”) (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), leader globale nelle tecnologie di trasporto con carburanti alternativi a basse emissioni, ha annunciato in data odierna l'intenzione di espandere la propria struttura produttiva globale in Cina, a sostegno della futura crescita del settore dei componenti a idrogeno di Westport e di altre tecnologie per sistemi di carburanti alternativi. Per questa espansione produttiva Westport punta sulla Cina, in quanto la Cina è leader mondiale negli investimenti e nello sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno. L'accordo di investimento prevede che la città di Changzhou costruisca il nuovo centro di innovazione dell'idrogeno e lo stabilimento di produzione nella Hydrogen Valley di Changzhou.

“I componenti del sistema di alimentazione a idrogeno a marchio GFI di Westport hanno una forte presenza sul mercato cinese da oltre dieci anni; questi componenti supportano sia le applicazioni con celle a combustibile che con motori a combustione interna che utilizzano l'idrogeno”, ha dichiarato David M. Johnson, amministratore delegato di Westport Fuel Systems. “La città di Changzhou è impegnata a diventare la capitale delle industrie delle nuove energie, il che la rende un partner ideale per la crescita e offre l'opportunità di stabilire l'eccellenza produttiva su base regionale, che a sua volta sostiene i nostri clienti globali che spingono l'idrogeno come soluzione prevalente per il trasporto a basse emissioni.”

“Siamo entusiasti di collaborare con Westport per sviluppare un centro di innovazione e una struttura produttiva all'avanguardia nel settore dell'idrogeno”, ha dichiarato Huan Heng, vicesindaco di Changzhou. La Hydrogen Valley di Changzhou è un polo importante per il progresso dei veicoli a idrogeno per la Cina e per il mondo intero. Siamo lieti di collaborare e sostenere Westport, leader globale nelle soluzioni per l'idrogeno e i carburanti alternativi, nell'unirsi alla nostra crescente comunità di aziende tecnologiche innovative, e guardiamo con fiducia alla nostra crescita futura condivisa.”

In base ai termini dell'accordo di investimento, Westport e Changzhou progetteranno e costruiranno un impianto di produzione ultramoderno per i sistemi di alimentazione a idrogeno e spazi per uffici specificamente destinati a soddisfare le esigenze di produzione avanzata di Westport. Il sito di Changzhou dovrebbe includere anche un centro di innovazione contemporaneo che si concentrerà in modo continuativo sulle soluzioni a idrogeno, a sostegno della missione di Westport di sviluppare soluzioni innovative, specializzate e pronte per il mercato per la riduzione delle emissioni. Il piano di Westport di investire fino a 10 milioni di dollari USA nei prossimi dieci anni intende consentire la produzione di componenti a idrogeno consolidati per supportare i veicoli a idrogeno in rapida crescita che saranno in circolazione in Cina.

Il nuovo impianto di Westport dovrebbe entrare in funzione nel 2024 e supportare l'attuale e crescente base di clienti di Westport con componenti a idrogeno chiave per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui veicoli commerciali, autobus, treni ad alta velocità, movimentazione di materiali, generazione di energia stazionaria e altro ancora. L'investimento di Westport a Changzhou è una tappa fondamentale per il continuo progresso della tecnologia a idrogeno in tutto il mondo.

Informazioni su Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, promuoviamo l’innovazione per assicurare un domani più pulito. Siamo un fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l'erogazione di carburanti ecologici e a basse emissioni di carbonio come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l'idrogeno per l'industria dei trasporti globale. La nostra tecnologia offre le prestazioni e il risparmio di carburante richiesti dalle applicazioni di trasporto e i benefici ambientali per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della qualità dell'aria urbana. Con sede centrale a Vancouver, in Canada, e sedi operative in Europa, Asia, Nord America e Sud America, serviamo i nostri clienti in oltre 70 Paesi con marchi leader nel settore del trasporto globale. In Westport Fuel Systems, pensiamo al futuro. Per ulteriori informazioni, visitare www.wfsinc.com.

Informazioni sulla città di Changzhou

La città di Changzhou si trova al centro del delta del fiume Yangtze. Si estende su una superficie di 4.385 chilometri quadrati e ha una popolazione di 5,37 milioni di abitanti. Nel 2022, il prodotto interno lordo (PIL) di Changzhou ha raggiunto i 955 miliardi di yuan e il PIL pro capite ha superato i 26.000 dollari USA. Changzhou è anche famosa per il turismo culturale grazie alla sua storia e alla sua cultura. Nel 2022 è stata premiata come città più felice della Cina. Changzhou è una città importante e una base manifatturiera avanzata nell'area metropolitana di Shanghai, Suzhou, Wuxi e area metropolitana di Changzhou, trovandosi al 16° posto tra le città manifatturiere avanzate nazionali.

Informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “informazioni previsionali” ai sensi delle leggi vigenti sui titoli (“dichiarazioni previsionali”). Le dichiarazioni previsionali sono spesso caratterizzate da parole come “si aspetta”, “intende”, “può”, “farà”, “potenziale”, “proposto” e altre parole simili, o da dichiarazioni secondo cui determinati eventi o condizioni “possono” o “si verificheranno”. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono affermazioni riguardanti le caratteristiche e le capacità del centro di innovazione dell'idrogeno e dell'impianto di produzione, nonché i tempi di completamento dello stesso. Queste dichiarazioni previsionali non costituiscono né promesse né garanzie, ma comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti e si basano sia sulle opinioni del management sia su ipotesi che possono far sì che i risultati effettivi, i livelli di attività, le prestazioni o i risultati di Westport siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, livello di attività, prestazione o risultato futuro espresso o implicito in queste dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e ipotesi includono quelli relativi al successo, ai costi e al completamento del centro di innovazione dell'idrogeno e dell'impianto di produzione, alla nostra capacità di affrontare le sfide tecnologiche, di progettazione e di costruzione, all'economia generale, alla solvibilità, alle politiche e alle normative governative, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, nonché ad altri fattori di rischio e ipotesi che possono influenzare i nostri risultati effettivi, le prestazioni o i risultati o la posizione finanziaria, descritti nei documenti di divulgazione continua di Westport disponibili sul profilo SEDAR di Westport all'indirizzo www.sedar.com e sul profilo EDGAR di Westport all'indirizzo www.sec.gov. Inoltre, gli effetti e l'impatto di eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento sono difficili da prevedere in questo momento e potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle dichiarazioni previsionali qui contenute. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Westport declina qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente tali dichiarazioni per riflettere qualsiasi cambiamento nelle sue aspettative o in eventi, condizioni o circostanze su cui tali dichiarazioni possono essere basate, o che possono influenzare la probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati in tali dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

Contatti: Westport - Rapporti con i media Westport - Rapporti con gli investitori Tel.: +1 947-339-8097 Tel.: +1 604-718-2046 E-mail: media@wfsinc.com E-mail: invest@wfsinc.com Comunicazioni distretto di Wujin, città di Changzhou Tel.: +86 51-98-636-2905 E-mail: chendl@jswenz.com