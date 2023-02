Westport kondigt plan aan om tot 10 miljoen dollar te investeren in wereldwijde productiefaciliteit in Changzhou Hydrogen Valley, China

German French Dutch Italian





VANCOUVER, British Columbia en CHANGZHOU, China, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ('Westport' of het 'Bedrijf') (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), een wereldleider op het gebied van alternatieve brandstoftransporttechnologieën met lage emissies, heeft vandaag plannen aangekondigd om zijn wereldwijde productie in China uit te breiden ter ondersteuning van de toekomstige groei van de zakelijke activiteiten van Westport op het gebied van waterstofcomponenten en andere alternatieve brandstofsysteemtechnologieën. Westport richt zich op China voor deze productie-uitbreiding aangezien China wereldwijd toonaangevend is op het gebied van waterstofinvesteringen en infrastructuurontwikkeling. In de investeringsovereenkomst is vastgesteld dat Changzhou het nieuwe waterstofinnovatiecentrum en de productiefaciliteit in de Changzhou Hydrogen Valley zal bouwen.

'De brandstofsysteemonderdelen van Westport onder het merk GFI zijn al meer dan tien jaar sterk aanwezig op de Chinese markt. Deze onderdelen ondersteunen zowel brandstofcel- als interne verbrandingsmotortoepassingen die waterstofbrandstof gebruiken', aldus David M. Johnson, CEO van Westport Fuel Systems. 'De stad Changzhou streeft ernaar de hoofdstad van de nieuwe energie-industrieën te worden, wat het een ideale partner maakt voor groei en eveneens de mogelijkheid biedt om op regionale basis productie-expertise te vestigen. Op zijn beurt ondersteunt dit onze wereldwijde klanten die waterstof in toenemende mate willen inzetten als transportoplossing met lage uitstoot.'

'We zijn verheugd om samen met Westport een geavanceerd waterstofinnovatiecentrum en productiefaciliteit te ontwikkelen', aldus Huan Heng, locoburgemeester van Changzhou. 'Changzhou Hydrogen Valley is een belangrijk centrum voor de ontwikkeling van waterstofvoertuigen in China en de rest van de wereld. We zijn verheugd dat we Westport, wereldleider op het gebied van waterstof en alternatieve brandstofoplossingen, als partner kunnen verwelkomen en kunnen ondersteunen in onze groeiende gemeenschap van innovatieve technologiebedrijven. We verheugen ons op onze gezamenlijke toekomstige groei.’

Volgens de voorwaarden van de investeringsovereenkomst zullen Westport en Changzhou een ultramoderne productiefaciliteit voor waterstofbrandstofsystemen ontwerpen en bouwen, evenals kantoorruimte die specifiek is afgestemd op de geavanceerde productievereisten van Westport. De vestiging in Changzhou zal naar verwachting ook een modern innovatiecentrum omvatten dat zich blijvend zal richten op waterstofoplossingen ter ondersteuning van de missie van Westport om innovatieve, gespecialiseerde en marktrijpe oplossingen voor emissiereductie te ontwikkelen. Het plan van Westport om de komende tien jaar tot 10 miljoen dollar te investeren, heeft als doel om de productie van gevestigde waterstofcomponenten mogelijk te maken ter ondersteuning van de snelgroeiende markt van waterstofvoertuigen die in China op de weg moeten komen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe vestiging van Westport in 2024 operationeel is en het huidige en groeiende klantenbestand van Westport zal ondersteunen met belangrijke waterstofcomponenten voor uiteenlopende toepassingen, waaronder bedrijfsvoertuigen, bussen, hogesnelheidstreinen, materiaaltransport, stationaire energieopwekking en meer. De investering van Westport in Changzhou is een springplank naar verdere vooruitgang van de waterstoftechnologie wereldwijd.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector en leveren geavanceerde componenten en systemen voor de schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver, Canada, en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we toekomstgericht. Voor meer informatie bezoekt u www.wfsinc.com .

Over de stad Changzhou

Changzhou ligt in het centrum van de Yangtze River Delta. De stad heeft een oppervlakte van 4.385 vierkante kilometer en telt 5,37 miljoen inwoners. In 2022 bereikte het bruto binnenlands product (bbp) van Changzhou 955 miljard yuan en bedroeg het bbp per hoofd van de bevolking meer dan 26.000 dollar. Changzhou is bovendien een beroemde culturele toeristische stad, vol van geschiedenis en cultuur. In 2022 werd de stad uitgeroepen tot de gelukkigste stad van China. Changzhou is een belangrijke stad en geavanceerde productiebasis in het grootstedelijk gebied van Shanghai, Suzhou, Wuxi en Changzhou. De stad staat op de zestiende plaats van de nationale geavanceerde industriesteden.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie” in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving ("toekomstgerichte verklaringen"). Toekomstgerichte verklaringen worden vaak gekenmerkt door woorden als "verwachten", "voornemen", "kunnen", "zullen", "potentieel", "voorgesteld" en andere soortgelijke woorden, of verklaringen die aangeven dat bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden "kunnen" of "zullen" plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen betreffende de kenmerken en mogelijkheden van, en het tijdschema voor de voltooiing van, het waterstofinnovatiecentrum en de productiefaciliteit. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in en zijn gebaseerd op zowel de visie van het management als op veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van Westport wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten het succes en de voltooiing van het nabehandelingsontwikkelingsprogramma, de prijs en beschikbaarheid van waterstof als transportbrandstof, ons vermogen om technologische uitdagingen aan te pakken, de algemene economie, solvabiliteit, overheidsbeleid en regelgeving, schommelingen in wisselkoersen, alsmede andere risicofactoren en veronderstellingen die van invloed kunnen zijn op onze feitelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen of financiële positie die worden beschreven in de doorlopende informatiedossiers van Westport die beschikbaar zijn op het SEDAR-profiel van Westport op www.sedar.com en op het EDGAR-profiel van Westport op www.sec.gov. Bovendien zijn de gevolgen en de impact van de coronapandemie en de verstoringen van de toeleveringsketen op dit ogenblik moeilijk te voorspellen en kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in dit bericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen. Lezers dienen geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan. Westport wijst alle verplichtingen af om dergelijke verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om eventuele veranderingen in zijn verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, of die van invloed kunnen zijn op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen zijn uiteengezet, te weerspiegelen, behalve indien wettelijk vereist.

Contactpersonen: Westport mediarelaties Westport investeerdersrelaties T: +1 947-339-8097 T: +1 604-718-2046 E: media@wfsinc.com E: invest@wfsinc.com Changzhou City Wujin District Communications T: +86 51-98-636-2905 E: chendl@jswenz.com