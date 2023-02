Baltika auditeerimata majandustulemused, neljas kvartal ja 12 kuud 2022

English Estonian

Grupi neljanda kvartali müügitulu kõikide kanalite peale kokku oli 2 803 tuhat eurot, suurenedes 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (4. kv 2021: 2 614 tuhat eurot). 12 kuu müügitulu ulatus 9 613 tuhande euroni, vähenedes 18% võrreldes eelmise aastaga (2021: 11 770 tuhat eurot). Aastal 2022 moodustas e-poe müügitulu 10% (2021: 17%) Grupi kogukäibest.



Aasta 2022 tõi endaga kaasa tugeva kasvu Ivo Nikkolo toodete müügis. Ivo Nikkolo toodete müügitulu kasvas 2022 aastal 38% võrra 9 482 tuhande euroni. Aastal 2022 moodustas Ivo Nikkolo toodete müük Grupi kogu müügitulust 98%. Alates 2021 aasta teisest poolest opereerib Grupp ainult ühe brändiga – Ivo Nikkolo. 2021 aastal moodustas lõpetatud brändide Monton, Mosaic, Baltman ja Bastion müügitulu 42%, ülejäänud 58% müügitulust moodustas Ivo Nikkolo toodete müük.

Grupp näitas neljandas kvartalis tugevat müügitulu kasvu nii jaemüügis kui ka e-poe müügis. Neljanda kvartali jaemüük oli 2 530 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6% võrra (4. kv 2021: 2 395 tuhat eurot). E-poe neljanda kvartali müügitulu oli 235 tuhat eurot, mis on 13% suurem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (4. kv 2021: 209 tuhat eurot).

Aasta viimases kvartalis jätkasime poodide võrgustiku uuendamist. Novembri lõpus avasime esimese uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikaupluse Leedus – asendasime vana Ivo Nikkolo kaupluse Vilnius Panorama kaubanduskeskuses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplusega. Panorama kaubanduskeskus asub Vilniuse kesklinna ühes vanimas ja mainekamas äri- ning elurajoonis Žverynases. Panorama ostukeskus on külastajate seas kõrgelt hinnatud valgusküllase sisekujunduse, mugava ostukeskkonna ja kvaliteetse teeninduse poolest. Neljandas kvartalis oli Ivo Nikkolo suureks fookuses turundustegevus. Oktoobris alustasime Lätis ja Leedus ulatusliku brändituntuse kampaaniaga, mille kestvuseks oli kolm kuud. Lisaks eeltoodule, esitles Ivo Nikkolo kaasaegselt naiselikku rõiva- ja aksessuaarikollektsiooni kahel Baltikumi suurimal moeüritusel, milleks oli Riga Fashion Week (11.10.2022) ja Tallinn Fashion Weeki (20.10.2022).

Neljanda kvartali brutokasum oli 1 579 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% (4. kv 2021: 1 671 tuhat eurot). 12 kuu brutokasum oli 4 938 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19% (12k 2021: 6 120 tuhat eurot). Brutokasumi vähenemine on tingitud asjaolust, et Grupp opereerib aastal 2022 ainult ühe brändiga (Ivo Nikkolo), kuid võrreldaval perioodil moodustas Grupi müügitulust märkimisväärse osa veel lõpetatud brändide Monton, Mosaic, Baltman ja Bastion müügitulemused. Grupi brutokasumi marginaal oli neljandas kvartalis 56%, samas võrdlusperioodi brutokasumi marginaal oli 64%. Brutokasumi marginaali vähenemine 8 protsendipunkti võrra on tingitud 2022. aasta teises pooles tooraine- ja transpordihindade tõusust ning USA dollari tugevnemisest, mis tõid kaasa olulise kulude kasvu kaupade sisseostuhinnas ja tarnimisel. Grupp on vaid osaliselt hinnatõusu edasi suunanud klientidele, mis selgitab brutokasumi marginaali vähenemist võrdlusperioodiga. Grupi 12 kuu brutokasumi marginaal oli 51%, püsides sarnasel tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (12k 2021: 52%).

Neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 561 tuhat eurot, võrreldava perioodi tulemus oli puhaskahjum 890 tuhat eurot. Grupi 12 kuu puhaskasum oli 3 493 tuhat eurot. 12 kuu tulemus on oluliselt mõjutatud augustikuus sõlmitud Ivo Nikkolo kaubamärkide müügilepingu ja kasutamise ainulitsentsi lepingu sõlmimisest. 12 kuu tulemus ilma Ivo Nikkolo kaubamärkide müügitehingut arvesse võtmata oli 3 943 tuhande euro suurune puhaskahjum. Võrreldava perioodil oli 2 900 tuhande euro suurune puhaskahjum.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid neljandas kvartalis 2 084 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9% võrra (4. kv 2021: 2 289 tuhat eurot). Hoolimata kõrgest inflatsioonist ja energiakriisist on Grupp suutnud vähendada turustus- ja üldhalduskulusid läbi järjepideva kulude vähendamise, efektiivsuse suurendamise ja kahjumlike poodide sulgemise.

Grupi juhatus hindab 12 kuu tulemusi positiivseks. Grupp suutis jõuliselt kasvatada Ivo Nikkolo toodete müügitulu ning hoida ebakindlale majanduskeskkonnale, kõrgenenud tooraine- ja transpordihindadele ning USA dollari volatiilsusele vaatamata hea brutokasumilikkuse. Järjepidev efektiivsuse suurendamine ja kahjumlike poodide sulgemine on järkjärgult parandanud Grupi finantsnäitajaid Efektiivsuse suurendamine on ka edaspidi Grupi fookuses. Grupp jääb kindlaks oma valitud strateegiale ja jätkab selle elluviimist:

Arendades kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naiste moe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis ja Leedus ning läbi meie e-poe teistes Euroopa riikides. Jätkates oma omnikanalite strateegia ja e-poe funktsionaalsuste arendamisega. Jätkates uute Ivo Nikkolo kontseptsioonipoodide avamist Baltikumis.



Käimasolev kvartal



Grupi müügitulu perioodil 01.01.2023 – 26.02.2023 oli 1 365 tuhat eurot, vähenedes 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu langus võrdlusperioodiga võrreldes on tingitud järgmistest asjaoludest:

2022. aasta esimesel kvartalil müüdi sügava allahindlusega tooteid, mis tõi kaasa väga suure nõudluse toodete vastu. Allahindluse mõju on näha Grupi brutokasumi marginaalides: perioodi 01.01.2023 – 26.02.2023 brutokasumimarginaal oli 56%, võrdlusperioodi brutokasumimarginaal oli 43%. Hästi juhitud allahindluskampaaniad käimasolevas kvartalis on oluliselt parandanud Grupi brutokasumlikkust võrdlusperioodiga võrreldes; ja Kahjumlike poodide sulgemine on vähendanud müügitulu. 2022 aasta jaanuaris oli Grupil 8 poodi rohkem kui sellel aastal ning 2022 aasta veebruaris 5 poodi rohkem kui sellel aastal.

Jaekaubanduse müügiefektiivsus perioodil 01.01.2023 – 26.02.2023 (müük m2 kohta kuus, EUR) oli 119 EUR, suurenedes 27% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Jaanuarikuu alguses liitusime e-poodide pakendite ringlussüsteemiga Tango. Süsteemiga liitumise eesmärgiks on vähendada meie e-poest ostlemisel tekkivate ühekordsete pakendijäätmete hulka. Meie klientidel on nüüdsest võimalus tellida oma kaupa korduvkasutatavas pakendis Low imPACK ja saada pakendi tagastamise järel pandiraha tagasi. Rõivakaubanduse ettevõtete seast on Baltika esimene, kes on oma Ivo Nikkolo brändi e-poega liitunud e-poe pakendite ringlussüsteemiga.

Jaanuari alguses sulgesime oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Vilnius Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega. 2022 aasta novembrikuus Leedus avatud uus Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplus Vilnius Panorama kaubanduskeskuses on hästi vastu võetud meie endiste Vilnius Akropolis keskuse klientide poolt.

Veebruari alguses taasavasime Ivo Nikkolo Suur-Karja 14 aadressil asuva brändikaupluse. Kauplus suleti 2020 aasta novembris, mil COVID-pandeemia ajal muutus Suur-Karja tänava kaupluse legendaarne asukoht turistide puudumise tõttu äriliselt problemaatiliseks. Tänases turuolukorras usub Grupp taas selle piirkonna potentsiaali. Lisaks eeltoodule lõpetame käimasolevas kvartalis Lätis Galleria Riga ostukeskuses Ivo Nikkolo kaupluse renoveerimise, mille tulemusena avame märtsi alguses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikaupluse Lätis.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.12.2022 31.12.2021 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 222 614 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 3 285 696 Varud 2 056 2 491 Käibevara kokku 5 562 3 801 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 91 80 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 756 0 Muu pikaajaline vara 107 172 Materiaalne põhivara 1 269 855 Vara kasutusõigus 4 602 6 210 Immateriaalne põhivara 586 631 Põhivara kokku 9 411 7 948 VARA KOKKU 14 973 11 749 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 096 364 Rendikohustis 1 714 2 050 Võlad hankijatele ja muud kohustused 1 950 2 438 Lühiajalised kohustused kokku 6 760 4 852 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 1 070 2 425 Rendikohustis 3 364 4 333 Võlad hankijatele ja muud kohustused 147 0 Pikaajalised kohustused kokku 4 582 6 758 KOHUSTUSED KOKKU 11 342 11 611 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 4 431 4 431 Jaotamata kasum (-kahjum) -6 208 -9 701 OMAKAPITAL KOKKU 3 631 138 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 14 973 11 749



Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

4. kv 2022 4. kv 2021 12k 2022 12k 2021 Müügitulu 2 803 2 614 9 613 11 770 Müüdud kaupade kulu -1 223 -943 -4 675 -5 650 Brutokasum 1 579 1 671 4 938 6 120 Turustuskulud -1 779 -1 960 -7 111 -8 084 Üldhalduskulud -305 -329 -1 448 -1 467 Muud äritulud (-kulud) -12 -128 7 408 926 Ärikasum (-kahjum) -518 -746 3 787 -2 505 Finantskulud -53 -79 -304 -330 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -571 -825 3 483 -2 835 Tulumaks 11 -65 11 -65 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -561 -890 3 493 -2 900 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -561 -890 3 493 -2 900 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,02 0,06 -0,05 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,02 0,06 -0,05

Brigitta Kippak

Juhatuse esimees, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com

Manus