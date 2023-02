Ackermans & van Haaren realiseert over het boekjaar 2022 een nettowinst van 708,7 miljoen euro. 

Geachte aandeelhouder,

"In een uitdagende omgeving met scherpe kostprijsstijgingen, afnemend consumentenvertrouwen en dalende beurzen, hebben de bedrijven van onze groep zich heel weerbaar getoond met een resultaat van de kernparticipaties in lijn met het in 2021 behaalde recordresultaat. Ook de diversificatie van de portefeuille heeft opnieuw haar relevantie bewezen, onder meer door de positieve impact van de stijgende grondstofprijzen op de resultaten van SIPEF.

Onze participaties kunnen een ‘deel van de oplossing’ zijn in deze uitdagende markten, onder meer omdat ze hun klanten innovatieve en kostefficiënte antwoorden bieden of bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld met de installatie van offshore windparken en biovergisters, het bouwen van ‘smart buildings’ en de ontwikkeling van groene waterstof.

Onze selectie als één van de 20 bedrijven in de nieuwe BEL® ESG Index van Euronext is een erkenning van de inspanningen van onze groep om zich te positioneren als ‘your partner for sustainable growth’ met respect voor mens, maatschappij en milieu.

De meerwaarden van meer dan 330 miljoen euro die over 2022 werden gerealiseerd op de verkoop van Manuchar en Anima, bevestigen opnieuw de aanzienlijke upside in onze portefeuille en versterken onze balans. We zijn trots op wat we de afgelopen 15 jaar samen met de medewerkers en managementteams van beide bedrijven hebben opgebouwd en wensen hen alle succes bij hun verdere ontwikkeling. Wij kijken uit naar mogelijkheden om de meer dan 460 miljoen euro cash uit deze exits aan het werk te zetten en andere bedrijven op lange termijn uit te bouwen, samen met hun familiale aandeelhouders en managementteams."