Inbanki 2022. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2022. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 2,1 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 27% vähem. 2022. aasta puhaskasum oli 21,1 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 92% rohkem. Omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 8,4% ja aastas 23,3%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 25% ja ulatus 755 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 34% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 829 miljoni euroni. 2022. aasta lõpus ületas Inbanki varade maht miljardi euro piiri.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku pea 135 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 4% vähem. Toodete lõikes kahanes järelmaksu tooteliin eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 16% ja oli 87,2 miljonit eurot, moodustades 64% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 34,8% ja oli pea 21,3 miljonit eurot, autosid finantseeriti 26,9 miljoni euro eest, mis on 27,8% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

2022. aasta müügimaht oli kokku 535 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes kasvas see 7,5%. Koos autode täisteenusrendi tütarettevõtte Mobirega kasvas Inbanki aastane müügimaht 10% ja ulatus 577 miljoni euroni. Müügikasvu vedas järelmaksu valdkond, mille maht oli ligi 337 miljonit eurot.

Neljanda kvartali lõpus oli Inbankil 865 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 5400 aktiivse kaupmehe.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:



„Inbank lõpetas eduka 2022. aasta järjekordse tulemusliku kvartaliga, ehkki tegutseme endiselt erakorralistes oludes. Venemaa kallaletungist Ukrainale on möödas ligi aasta. Kasvav inflatsioonisurve on toonud kaasa järsu intressitõusu esmalt Poolas ja seejärel eurotsoonis. Tõusvad intressimäärad on viimastel kvartalitel Inbanki tulemusi rohkem mõjutama hakanud.

Vaatamata kõrgele inflatsioonile ja tarbijate vähenevale kindlustundele on meie krediidiportfell püsinud tugev. Meie laenukahjumid kasvasid 2021. aasta rekordmadala tasemega võrreldes 68% ehk 11,2 miljoni euroni. Keskmise krediidiportfelli kohta aga jäi see näitaja 1,6% tasemele. Neljandas kvartalis oli Inbanki laenukahjum 1,3% krediidiportfellist. See tulemus annab tunnistust meie tugevusest klientide krediidivõimekuse hindamisel.

2022. aasta oli Inbanki jaoks paljuski erakordne. Saime rekordkasumi 21,1 miljonit eurot, millest 11,4 miljonit eurot erakorralist kasumit moodustas meie 29,8% osaluse müük Maksekeskuses. Esimest korda ületas meie varade maht 1 miljardi euro piiri. Jätkasime rahvusvahelist laienemist, sisenedes Tšehhi turule.

Usume, et meie pikaajalised võimalused partnerpõhiste finantseerimislahenduste valdkonnas on märkimisväärsed, ning jätkame nii uutesse toodetesse investeerimist kui rahvusvahelist laienemist. Sellegipoolest peame kasvavate intressimäärade ja Euroopa 2023. aasta ebakindla majandusväljavaate tingimustes jääma välisjõudude suhtes tähelepanelikuks ning jätkama oma kasumliku kasvustrateegia elluviimist.“



Olulisemad finantsnäitajad 31.12.2022 seisuga ja 4. kvartalis

Varade maht 1,02 miljardit eurot

Laenuportfell 755,1 miljonit eurot

Hoiuseportfell 828,9 miljonit eurot

Omakapital 101,9 miljonit eurot

Puhaskasum 2,1 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 8,4%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)* IV kvartal 2022 IV kvartal 2021 12 kuud 2022 12 kuud 2021 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 19 436 13 179 65 392 48 038 Intressikulu -7 583 -2 598 -20 152 -9 590 Neto intressitulu 11 853 10 581 45 240 38 448 Komisjoni- ja teenustasutulu 1 092 661 3 560 2 200 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 070 -810 -3 636 -3 117 Neto teenustasutulu/kulu 22 -149 -76 -917 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 23 0 32 0 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid 1 -25 -780 -23 Neto kahjum finantsinstrumentidelt 24 -25 -748 -23 Muud põhitegevusega seotud tulud 8 103 5 786 28 621 19 347 Muud põhitegevusega seotud kulud -6 670 -4 073 -21 680 -14 251 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud

tulud ja kulud kokku 13 332 12 120 51 357 42 604 Tööjõukulud -3 801 -3 093 -13 822 -11 623 Turunduskulud -1 071 -1 003 -3 350 -2 829 Halduskulud -2 549 -2 059 -8 675 -6 186 Põhivara kulum -1 186 -939 -4 472 -3 360 Tegevuskulud kokku -8 607 -7 094 -30 319 -23 998 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 725 5 026 21 038 18 606 Kasum sidusettevõtetelt -11 72 11 419 335 Laenude allahindluse kulu -2 460 -1 671 -11 170 -6 668 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 254 3 427 21 287 12 273 Tulumaks -120 -490 -196 -1 310 Aruandeperioodi kasum 2 134 2 937 21 091 10 963 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -268 42 -2 -59 Aruandeperioodi koondkasum 1 866 2 979 21 089 10 904





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Varad Nõuded keskpankadele 126 990 77 453 27 445 Nõuded krediidiasutustele 18 345 17 870 19 784 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 37 0 0 Investeeringud võlakirjadesse 8 415 7 684 13 618 Laenud ja nõuded 755 100 604 848 402 212 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 065 774 4 026 Müügiootel varad 0 4 203 0 Muud finantsvarad 3 387 2 151 1 350 Materiaalsed varad 48 533 19 147 833 Vara kasutusõigus 23 247 25 231 1 157 Immateriaalsed varad 26 249 22 423 16 139 Muud varad 5 961 2 769 1 297 Edasilükkunud tulumaksu vara 3 166 2 401 2 170 Varad kokku 1 020 495 786 954 490 031 Kohustised Klientide hoiused 828 894 617 857 391 341 Muud finantskohustised 55 240 49 188 12 218 Tulumaksukohustis 0 284 864 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 187 125 0 Muud kohustised 3 680 3 296 2 810 Emiteeritud võlaväärtpaberid 0 0 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 30 570 37 187 17 563 Kohustised kokku 918 571 707 937 428 806 Omakapital Aktsiakapital 1 026 997 961 Ülekurss 31 855 30 436 23 865 Kohustuslik reservkapital 100 96 90 Muud reservid 1 421 1 625 1 438 Jaotamata kasum 67 522 45 863 34 871 Omakapital kokku 101 924 79 017 61 225 Kohustised ja omakapital kokku 1 020 495 786 954 490 031





* Parema ülevaatlikkuse huvides on 31.12.2021 aruandes sisse viidud korrigeerimine, mille tulemusel klassifitseeriti ringi tütarettevõtte 100% väljaostuvõimaluse kulu, mida kajastatakse samas kulude grupis, kus tütarettevõtte muud põhitegevusega seotud kulud. Lisaks tulenevalt Poola ja Tšehhi äritegevuse ja välisvaluutatehingute kasvust klassifitseeriti valuutakursi kasumid ja kahjumid ringi halduskulude grupist ning neid kajastatakse aruandereal „Valuutakursi ümberhindluse kahjumid“.



Tuhandetes eurodes 31.12.2021 Ümberklassifit-seerimine 31.12.2021

korrigeeritud 4. kvartal 2021 Ümberklassifit-seerimine 4. kvartal 2021 korrigeeritud 12 kuud 2021 Ümberklassifit-seerimine 12 kuud 2021 korrigeeritud Valuutakursi ümberhindluse kahjumid 0 -23 -23 0 -25 -25 0 -23 -23 Muud põhitegevusega seotud kulud -13 833 -418 -14 251 -3 839 -234 -4 073 -13 833 -418 -14 251 Halduskulud -6 627 441 -6 186 -2 318 259 -2 059 -6 627 441 -6 186





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 5400 aktiivset koostööpartnerit ja 865 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:

Merit Arva

AS Inbank

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550









Manus