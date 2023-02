Rekord Auftragseingang und starkes Umsatzwachstum

German English

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Trotz des sehr herausfordernden Marktumfelds konnte die Feintool Gruppe ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 signifikant auf CHF 861 Millionen steigern. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten lag bei CHF 26.7 Millionen (EBIT-Marge 3.1 %). Sehr erfreulich ist der grosse Anteil der Elektromobilität am Auftragseingang und bestätigt die positive Entwicklung der Wachstumsstrategie.

Im vergangenen Jahr hatte Feintool erneut grosse Herausforderungen zu meistern, die auf externe Einflüsse vor allem im Zuge geopolitischer Ereignisse zurückzuführen sind: Hohe Energiepreise, inflationsbedingte Mehraufwände – etwa für Transporte – und in manchen Regionen auch gestiegene Personalkosten haben das Geschäft erschwert. Belastend war zudem die Entwicklung des Stahlpreises, auch wenn sie regional unterschiedlich ausfiel.

Trotz dieser Herausforderungen und ungünstigen Rahmenbedingungen konnte die Feintool Gruppe ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 steigern. Insgesamt weist die Feintool Gruppe ein Lifetime-Volumen Auftragseingang für das Teilegeschäft von über CHF 1 Mrd. für das zurückliegende Geschäftsjahr auf – ein neuer Rekordwert für Feintool.

Markant höherer Umsatz

Der konsolidierte Gruppenumsatz stieg um 46.4 % auf CHF 861.0 Mio. (Vorjahr CHF 588.1 Mio.), inklusive der Zehn-Monats-Konsolidierung der Kienle + Spiess Gruppe. Der Umsatz von Kienle + Spiess betrug CHF 217.5 Mio., womit das anorganische Wachstum 37 % beträgt. Organisch betrug das Wachstum rund 15.6 %. Das organische Wachstum war durch ein Preiswachstum getrieben. Das EBITDA betrug in der Berichtsperiode CHF 85.7 Mio. was einer EBITDA-Marge von 10.0 % entspricht (VJ CHF 85.6 Mio., 14.5 % Marge). Mit Berücksichtigung der Einmaleffekte resultierte ein EBIT in Höhe von CHF 20.3 Mio., einer EBIT-Marge von 2.4 % entsprechend.

Der Umsatz im Segment System Parts Europa stieg um 78.2 % von CHF 312.2 Mio. auf

CHF 556.3 Mio. Der Umsatz im Segment System Parts USA stieg in der Berichtswährung um 12.7 % auf CHF 191.7 (Vorjahr CHF 170.1 Mio.). Der Umsatz im Segment System Parts Asien stieg um 14.8 % auf CHF 89.3 Mio. (Vorjahr CHF 77.7 Mio.). Der Umsatz des Segments Fineblanking Technology sank auf CHF 29.3 Mio. (Vorjahr CHF 37.7 Mio.).

An der Generalversammlung wird eine Ausschüttung von CHF 0.34 pro Aktie als Dividende beantragt.

Wachstums- und Technologiestrategie führt zum Erfolg

Feintool produziert und vermarktet einerseits – im Rahmen der Transformation in der Automobilbranche – Produkte für die Elektromobilität sowie für die Wasserstofftechnologie und andererseits für Industrieanwendungen sowie für Windenergieanlagen. Insbesondere die Auftragsgewinnung für die Lieferung von Rotoren und Statoren als Komponenten für den Hauptantrieb der batterieelektrischen Fahrzeuge eines grossen europäischen Autobauers ist erfreulich und zeigt, dass die Strategie erfolgreich ist. Zudem wurde die bereits in China bestehende Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SITEC auf Europa ausgeweitet. Damit ist Feintool künftig auch in Europa Partnerin für die Großserienfertigung von einbaufertigen Bipolarplatten für Brennstoffzellen und für Elektrolyseure. Diese werden in der Mobilität oder zur Herstellung von Wasserstoff eingesetzt. Gleichzeitig wurden in den USA in den etablierten Technologien des Umformens und Feinschneidens neue Grossaufträge eingeworben. Feintool ist damit sowohl in ihren angestammten Technologien wie auch für die Entwicklung in den Zukunftsmärkten mit ihren Produkten und dem grossen Know-how global vertreten.

Refinanzierung Syndikatskredit

Die Feintool International Holding AG hat am 15. Dezember 2022 mit einem Bankensyndikat unter der Führung der Zürcher Kantonalbank einen neuen Kreditvertrag unterzeichnet, der den bestehenden Syndikatskredit ersetzt. Der im neuen Vertrag vereinbarte Kreditrahmen beträgt CHF 100 Mio. und hat eine Laufzeit von fünf Jahren (mit Verlängerungsoptionen). «Wir freuen uns über den Abschluss dieses Kreditvertrages, der die langfristige Finanzierung der Gruppe sichert», so Samuel Künzli, CFO der Feintool Gruppe. «Dank dem Fokus auf die operative Free Cashflow-Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren konnten wir die Nettoverschuldung auf unter 1 x EBITDA reduzieren.» Mit dem Syndikatskredit sind die Liquidität und die langfristige Finanzierung weiterhin nachhaltig durch ein breit abgestütztes Bankensyndikat, bestehend aus sechs Banken, sichergestellt.

Nachhaltigkeitsziele gesetzt

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt ist für Feintool ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr den verschärften Verhaltenskodex verabschiedet. Feintool engagiert sich in vielfältigen ESG-Aktivitäten, welche die Attraktivität der Produkte verstärkt. Die vollständige Berichterstattung erfolgt im Nachhaltigkeitsbericht 2022, welcher Ende April 2023 publiziert wird. Im Anschluss an die Publikation wird sich Feintool einem externen ESG-Rating unterziehen.

Ausblick und Guidance

Für die zukünftige Entwicklung der Feintool-Gruppe sind wir trotz der Herausforderungen in einem komplexen Marktumfeld zuversichtlich. Feintool wird ihre Strategie weiterverfolgen, die Transformation vorantreiben und in den Zukunftsmärkten der Elektrifizierung investieren. Zahlreiche Neuaufträge im Jahr 2022 bestätigen diese Wachstumsstrategie.

Vorbehältlich unvorhergesehener Umstände erwartet Feintool für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von rund CHF 900 Mio., einen EBITDA vor Einmaleffekten zwischen CHF 85 Mio. und CHF 95 Mio. sowie einem EBIT vor Einmaleffekten zwischen CHF 25 Mio. und CHF 30 Mio.

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie erneuerbare Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends der Gewinnung, Speicherung und Anwendung grüner Energie.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und über 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.



Die Finanzkennzahlen im Überblick







2022

in CHF Mio. 2021

in CHF Mio. Veränderung

in % Veränderung in Lokalwährung

in % Nettoumsatz Feintool-Gruppe 861.0 588.1 46.4 52.6 Segment System Parts Europa 556.3 312.2 78.2 91.0 Segment System Parts USA 191.7 170.1 12.7 7.9 Segment System Parts Asien 89.3 77.7 14.8 20.8 Segment Fineblanking Technology 29.3 37.7 -22.3 -22.3 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 1 85.7 85.6 0.1 6.4 Betriebsergebnis (EBIT) 2 26.7 34.4 -22.5 -13.9 Segment System Parts Europa 3 29.4 27.4 7.4 17.8 Segment System Parts USA 4 5.9 13.3 -55.2 -57.1 Segment System Parts Asien 7.2 5.6 27.9 36.1 Segment Fineblanking Technology 5 -6.4 -4.3 -47.7 -91.4 Konzernergebnis 16.5 19.2 -14.2 -6.2 Bilanzsumme 915.0 684.4 33.7 Eigenkapital 540.5 338.4 59.7 Nettoverschuldung 42.1 120.7 -65.1 Erwartete Abrufe Serienteilefertigung

(Segment System Parts) 549.8 307.8 78.6 85.7 Auftragseingang Dritte (Investitionsgüter)

(Segment Fineblanking Technology) 25.3 37.9 -33.2 -33.0 Auftragsbestand Dritte (Investitionsgüter) (Segment Fineblanking Technology) 15.6 16.8 -7.4 -7.2 Mitarbeitende 3 390 2 478 Lernende 101 89

1 Ohne negative Einmaleffekte in Höhe von CHF -6.4 Mio. (im VJ positive Einmaleffekte in Höhe von CHF 11.6 Mio.)

2 Ohne negative Einmaleffekte in Höhe von CHF -6.4 Mio. (im VJ in Höhe von CHF- 0.5 Mio.)

3 Ohne negative Einmaleffekte in Höhe von CHF -4.2 Mio. (im VJ in Höhe von CHF-12.1 Mio.)

4 Im VJ ohne positive Einmaleffekte in Höhe von CHF 7.6 Mio.

5 Ohne negative Einmaleffekte in Höhe von CHF -1.2 Mio. (im VJ positive Einmaleffekte in Höhe von CHF 3.9 Mio.)

Alle Informationen zum Feintool-Jahresergebnis 2022 finden sich im Geschäftsbericht 2022, der als PDF unter http://www.feintool.com/unternehmen/investor-relations.html zur Verfügung steht.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Mediensprecherin

Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

www.feintool.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF)