EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.01.2023

English Estonian

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli jaanuari lõpus 10,85 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,7% ning investeeritud kapitali tootlus 12,7%. Fondi omakapitalist on 30% investeerimata.

Veebruaris toimusid olulised muudatused fondi kahe suure investeeringu juures: (i) Suurimas investeeringus Danske endises büroohoones Vilniuses sõlmisime uue üürilepingu, mille tulemusena on hoone täielikult välja üüritud. Läbi üürnike vahetuse oleme aastaga selle hoone üüritulu kasvatanud 16% võrra; (ii) Fondi ainsale kinnisvaraarenduse investeeringule Uus-Järvekülas väljastas Rae vald hoonete esimese etapi ehitusload.

Alates jaanuari keskpaigast oleme täheldanud esimesi meie poolt oodatud muutuste märke Baltikumi ärikinnisvaraturul. Esimesed müüjad on oma hinnaootusi allapoole korrigeerimas ning turule on tulnud madalama hinnatasemega pakkumist. Hetkel piirdub see peamiselt Vilniuse n.n B klassi büroode segmendiga, kus EfTEN United Property Fund omab juba arvestatavas mahus investeeringuid. Finantsturgudel on Euroopa suhteliselt tugevate majandusuudiste valguses Euribori tulevikuootusi viimastel nädalatel kõrgemale korrigeeritud. See hakkab senisest veelgi enam suure võlakoormusega ettevõtete (sh kinnisvarasektoris) rahavoogu mõjutama. Seetõttu ootame Baltikumi ärikinnisvaras hinnalanguse kandumist ka teistesse segmentidesse.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/