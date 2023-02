2022 m. metinis pranešimas: stiprūs finansiniai bei strateginiai rezultatai, daugiausiai dėl Žaliosios gamybos segmento plėtros

English Lithuanian

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja 2022 m. metinį pranešimą, kuris prisegtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės koreguotas EBITDA siekė 469,3 mln. Eur. Grupė viršijo viršutinę ataskaitinių metų prognozės ribą (420–460 mln. Eur) 2,0 %, daugiausiai dėl Žaliosios gamybos segmento – veiklą pradėjusio Pomeranijos vėjo parko Lenkijoje bei geresnių veikiančių pajėgumų rezultatų. Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA išaugo daugiau nei dvigubai ir sudarė daugiau nei pusę Grupės bendro rezultato. Žaliosios elektros gamybos dalis išaugo trečdaliu – iki 85,1 %.

2022 m. užfiksuotas rekordinis – daugiau nei dvigubas – Grupės investicijų augimas. Investicijos siekė 521,8 mln. Eur, iš kurių 79,0 % buvo atliktos Lietuvoje. Bendrą augimą daugiausiai lėmė investicijos į Žaliosios gamybos projektus, kurios išaugo daugiau nei septynis kartus ir siekė 226,2 mln. Eur.

Per 2022 m. IV ketv. stabilizavosi grynasis apyvartinis kapitalas, grynoji skola, o dėl to – ir finansinio sverto rodikliai. Tai daugiausiai lėmė metų pabaigoje susinormalizavusios kainos ir padengti laikini reguliaciniai skirtumai. Lyginant su rezultatais skelbtais 2022 m. 9 mėn. tarpiniame pranešime , Grupės grynasis apyvartinis kapitalas sumažėjo daugiau nei dvigubai iki 443,3 mln. Eur (nuo 1 068,7 mln. Eur), o tai lėmė reikšmingą grynosios skolos lygio sumažėjimą iki 986,9 mln. Eur (nuo 1 512,8 mln. Eur). FFO / grynosios skolos rodiklis taip pat pagerėjo ir siekė 49,1 % (nuo 23,9 %).

Nepaisant to, Sprendimų klientams segmentui metai buvo sudėtingi, ypatingai dėl patirto nuostolio elektros energijos tiekimo buitiniams vartotojams veikloje (-23,2 mln. Eur). Lyginant su 2021 m., segmento koreguotas EBITDA sumažėjo 61,6 %. Prastesnius rezultatus iš dalies atsvėrė efektyviai išnaudotas Lietuvos SGD terminalas bei sudaryti vienkartiniai pelningi sandoriai su užsienio verslo klientais. Be to, dėl taikomo vidurkio apskaitos būdo reikšmingai išaugo palankus atsargų efektas, kurį metų pabaigoje atsvėrė sumažėjusi gamtinių dujų atsargų vertė dėl žemesnės gamtinių dujų kainos.

Pelno paskirstymas

Remdamiesi Dividendų politika už 2022 m. ketiname išmokėti 1,248 Eur dividendą per akciją, viso – 90,3 mln. Eur. Tai reikštų 6,6 % dividendinį pajamingumą (vertinant pagal metų pabaigos uždarymo kainas) tiek paprastųjų vardinių akcijų, tiek GDR savininkams. Svarbu pabrėžti, kad dėl siūlomų išmokėti dividendų už 2022 m. II pusm. – 0,624 Eur per akciją (iš 1,248 Eur) sprendimą dar turi priimti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2023 m. kovo 30 d.

Papildomai, Grupės vadovybė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo pritarti 12 mln. Eur neplanuoto pelno, gauto 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento, skyrimui kaip pagalbai Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai. Grupės vadovybės vertinimu, 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento gautas neplanuotas pelnas siekia 114,2 mln. Eur, tad 12,0 mln. Eur arba apie 10 % šio pelno galėtų būti skiriami Ukrainai, priėmus sprendimą akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Grupė tiki, kad neplanuotą energetikos sektoriaus pelną daugiausiai lėmė karas Ukrainoje, todėl bendrovės turėtų dėti visas pastangas, kad remtų šalį.

Visą likusį neplanuotą pelną, gautą 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento (102,2 mln. Eur iš 114,2 mln. Eur), Grupė 2022 m. IV ketv. įsipareigojo reinvestuoti į naujos energetikos infrastruktūros kūrimą Lietuvoje siekiu prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus perėjimo prie atsinaujinančių išteklių.

Verslo plėtra

Nuo 2022 m. pradžios mūsų Žaliosios gamybos portfelis išaugo daugiau nei du kartus – iki 5,3 GW (nuo 2,6 GW). Vystomų projektų portfelis išaugo daugiau tris kartus – nuo 1,3 GW iki 4,1 GW. Didžiausią augimo dalį sudarė sparti plyno lauko investicijų portfelio plėtra, kuri buvo daugiau nei vienuolika kartų didesnė ir ataskaitos paskelbimo dieną siekė apie 2,0 GW (nuo 170 MW).

Projektų portfelio įgyvendinimas vyksta pagal planą, išskyrus keletą išimčių. Mūsų tikslai pagaminti Vilniaus KJ biomasės bloke (73 MWe, 169 MWth) Lietuvoje pirmąją energiją bandomuoju režimu apie 2023 m. I ketv. ir pradėti bloko komercinę veiklą kitą šildymo sezoną išlieka nepakitę. Vis dėlto, dėl sutrikimų tiekimo grandinėje ir statybų rinkose šiek tiek vėluoja projekto komercinės veiklos pradžia (nukelta iš 2023 m. II ketv. į 2023 m. III ketv.). Be to, kalbant apie Lenkijoje statomą Silezijos VP I (50 MW) projektą, tikimasi, jog pirmąją elektros energiją į tinklą pradėsime tiekti, kaip planuota, 2023 m. IV ketv. Tačiau, dėl sutrikimų tiekimo grandinėje ir oro sąlygų rizikos iššūkių, projekto investicijos buvo pakoreguotos į 75 mln. Eur (nuo 70 mln. Eur), o komercinės veiklos pradžia atidėta į 2024 m. I ketv. (nuo 2023 m. IV ketv.). Nuo 2022 m. 9 mėn. kitų projektų įgyvendinime reikšmingų pokyčių nebuvo.

Tinklų segmente, nepaisant tiekimo grandinės trikdžių, sėkmingai tęsėme priežiūros ir plėtros darbus bei pradėjome diegti išmaniuosius skaitiklius. Masinį išmaniųjų skaitiklių diegimą pradėjome 2022 m. III ketv. pradžioje ir iki 2022 m. pabaigos jau įdiegėme daugiau kaip 210 tūkst. išmaniųjų skaitiklių (viso bus įdiegta 1,2 mln.). Mūsų tikslas užbaigti masinį diegimo procesą iki 2025 m. pabaigos išlieka nepakitęs.

Tvarumas

Tarp daugiausiai mūsų dėmesio 2022 m. sulaukusių klausimų buvo darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas, jų emocinė sveikata ir gerovė, taip pat plano, kurį įgyvendindami sieksime užtikrinti mūsų ŠESD emisijų mažinimo tikslų pasiekimą. Tikslus, kuriais esame įsipareigoję iki 2030 m., lyginant su 2020 m., sumažinti bendras ŠEŠD emisijas 47 %, yra patvirtinusi „Mokslu grįstų tikslų iniciatyva“ (angl. Science Based Targets initiative, SBTi).

Mūsų padaryta pažanga atsispindėjo gerėjančiuose ASV (angl. ESG; aplinkosauginiai, socialiniai ir valdysenos aspektai) reitinguose. 2022 m. IV ketv. CDP įvertino Grupės klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pastangas ir susijusius atskleidimus suteikdama „A-“ įvertinimą (skalėje nuo „D-“ iki „A“). 2021 m. Grupei buvo suteiktas „B“ įvertinimas. Be MSCI („AA“, skalėje nuo „CCC“ iki „AAA“) ir „Sustainalytics“ (20,4 balo, skalėje nuo 100 iki 0, kur 100 yra didžiausia, o 0 – mažiausia rizika) ASV reitingų suteiktų vertinimų, Grupę įvertino ir ASV reitingų agentūra ISS, kuri suteikė Grupei „C“ įvertinimą (skalėje nuo „D-“ iki „A+“). Pagal reikšmingiausių ASV rizikų valdymą Grupė patenka į šeštąjį decilį tarp savo pramonės šakos įmonių.

2023 m. prognozė

Tikimės, kad 2023 m. koreguotas EBITDA sieks 430–480 mln. Eur.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur 2022 m. 2021 m.2 EBITDA AVR 539,7 343,2 Koreguotas EBITDA AVR 469,3 332,7 Žalioji gamyba 252,4 107,5 Tinklai 164,5 145,4 Lanksčioji gamyba 34,6 37,2 Sprendimai klientams 15,6 40,6 Kita3 2,2 2,0 Koreguoto EBITDA marža AVR 10,9 % 17,6 % Grynasis pelnas 293,4 160,2 Koreguotas grynasis pelnas AVR 256,0 162,8 Investicijos4 AVR 521,8 234,9 FFO AVR 484,1 299,4 FCF AVR 17,3 (240,6) ROE AVR 14,7 % 8,7 % Koreguotas ROE AVR 12,9 % 8,9 % ROCE AVR 13,1 % 7,3 % Koreguotas ROCE AVR 10,7 % 7,9 % Pagrindinis EPS AVR 4,04 2,16 DPS AVR 1,24 1,19 2022 m. gruodžio 31 d. 2021 m. gruodžio 31 d. Grynoji skola AVR 986,9 957,2 Grynasis apyvartinis kapitalas AVR 443,3 438,7 Grynoji skola / Koreguotas EBITDA, kartai AVR 2,10 2,88 FFO / Grynoji skola AVR 49,1 % 31,3 %

1 Visi, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs Veiklos Rodikliai (AVR). Finansinių veiklos rodiklių formules pateikiame 2022 m. metiniame pranešime ir mūsų svetainėje .

2 Dėl TFAS pokyčių, 2021 m. finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau informacijos pateikiame skyriaus „6.1 Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ dalyje „6 Lyginamosios informacijos pertvarkymas dėl apskaitos politikos pakeitimo“ ).

3 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau informacijos pateikiame 2022 m. metinio pranešimo skyriuje „6.2 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.

4 Investicijų apskaičiavimo formulė nuo 2022 m. pradžios buvo retrospektyviai pakoreguota, įtraukiant išankstinius apmokėjimus už ilgalaikį turtą. Taip tiksliau pavaizduojama per metus atliktų investicijų suma, nes išankstinių apmokėjimų kiekis reikšmingai išaugo kartu su išaugusiu atsinaujinančios energijos projektų kiekiu. Atnaujintą formulę pateikiame 2022 m. metinio pranešimo skyriuje „7.3 Alternatyvūs veiklos rodikliai“ ir mūsų svetainėje .

