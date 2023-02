4. kvartal 2022: Jobindex fik tilfredsstillende 2022

Jobindex slutter 2022 med en omsætning på 435 mio. kr. og et overskud før renter og skat på 166 mio. kr.

Selv med krigen i Ukraine, internationale spændinger, inflation og usikkerhed er det danske jobmarked stærkt

Jobindex forventer et fortsat stabilt dansk jobmarked i 2023 - trods usikkerhed på mange områder

Den internationale udvikling i 2022 har sat sine dybe spor og fremtiden er fortsat uvis. Alligevel ligger antallet af nye jobannoncer fortsat over niveauet før corona-krisen. Og udviklingen op til og efter årsskiftet viser fortsat et arbejdsmarked med et højt aktivitetsniveau.

Tilfredsstillende omsætning og resultat i et uforudsigeligt 2022

Jobindex udsender sin kvartalsmeddelelse for 4. kvartal 2022 og offentliggør dermed også foreløbige regnskabstal for hele 2022. Jobindex-koncernen slutter 2022 med en omsætning på 435 mio. kr., en stigning på 2% i forhold til året før. Overskuddet før renter og skat blev på 166 mio. kr.

"2022 var et svært år for alle. Selv var vi ude med en nedjustering af omsætning og resultat i midten af året, og derfor er det en glæde at se, at det danske jobmarked ved udgangen af 2022 og starten af 2023 fortsat er stærkt: Antallet af jobannoncer på internettet har de sidste seks måneder stabiliseret sig på ca. 10% over niveauet før corona-krisen," siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex. Han forsætter:

Styrket jobmarked trods 'perfekt storm' af udfordringer

"Corona-krisen kickstartede nærmest en 'perfekt storm' af udsving for både virksomheder og samfund, og selv om vi alle nærmest har glemt corona efter starten af Ukraine-krigen, inflation og spændinger mellem Kina og store dele af verden, så har corona-krisen stadig store eftervirkninger."

"I den betragtning er det bemærkelsesværdigt, hvor stærkt jobmarkedet stadig står. Jeg er ikke i tvivl om, at 2023 byder på problemer for mange virksomheder. Men indtil videre tyder vores tal og analyser på, at det danske jobmarked som helhed får en 'blød landing'," siger han.

Stabilt jobmarked i 2023

Jobindex-koncernen forventer i 2023 en omsætning i niveauet 440 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 150 mio. kr. Forventningen er baseret på forudsætninger om, at det danske jobmarked fortsat er stabilt, selv efter en treårig periode med de hurtigste og største udsving, der nogensinde er oplevet på jobmarkedet.

"Vi baserer vores forventninger på vores statistikker om jobmarkedet, som tidligere med stor præcision har kunnet vise, hvordan udvikling og beskæftigelse vil være hos både private og offentlige arbejdsgivere," siger Kaare Danielsen: "Forventningerne til 2023 er mere usikre end tidligere, men som nævnt viser de første to måneder af 2023 fortsat et højt niveau i arbejdsgivernes lyst til at ansætte nye medarbejdere," slutter han.

