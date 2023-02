English Dutch French

Solvay présente le positionnement de leader et les perspectives de croissance de son activité Soda Ash & Derivatives

Le groupe a organisé un webinaire consacré à son activité Soda Ash & Derivatives qui fera partie de la future EssentialCo.





Bruxelles - 28 février 2023 - 08h45 CET

Solvay a organisé un webinaire pour la communauté des investisseurs sur son activité Soda Ash & Derivatives qui fera partie de la future EssentialCo. Ce webinaire marque la suite de la série que Solvay a démarré en décembre 2021 avec la mise à jour de la feuille de route One Planet, suivie en 2022 par les matériaux fournis à l'industrie automobile et des batteries, aux marchés liés aux soins à la personne et à ceux de l'activité Peroxides.

Le focus a été porté sur l’historique de résilience dans la génération de cash et les marges de l'activité Soda Ash & Derivatives. La croissance organique de l'EBITDA de l’activité devrait s'accélérer pour atteindre environ 10% par an au cours des 5 prochaines années, tout en maintenant une conversion de cash supérieure à 70%, et en continuant à investir dans l'innovation, les capacités de production et la transition énergétique. Ceci est porté par:

Une taille critique et un leadership technologique dans la production de carbonate de soude synthétique et naturelle.

L’exploitation d’usines compétitives de classe mondiale au service des marchés à l’exportation et des usines régionales au service des marchés locaux.

Un historique solide en matière de compétitivité des coûts, de forte génération de cash, de résilience des marges et de croissance à travers les cycles économiques.

La réinvention du processus de production dit “Solvay,” avec une innovation de pointe permettant l’amélioration en matière de compétitivité et de durabilité.

Les investissements dans des extensions de capacité de carbonate de soude et de bicarbonate pour soutenir la croissance.

L’accélération de nos projets de transition énergétique basés sur des combustibles nouveaux, durables et locaux, conformément à son ambition de neutralité carbone.

Une rediffusion du webinaire est disponible sur le site des relations avec les investisseurs de Solvay.