Solvay belicht leidende positie en groeiperspectieven van zijn afdeling Natriumcarbonaat

De Groep hield een webinar over de activiteiten in natriumcarbonaat en afgeleide producten, die deel zullen uitmaken van het toekomstige EssentialCo





Brussel - 28 februari 2023 - 8u45 CET

Solvay hield een webinar voor investeerders over de activiteiten Natriumcarbonaat & Afgeleide Producten die deel zullen uitmaken van het toekomstige EssentialCo. Dit webinar was een voortzetting van de reeks die Solvay in december 2021 begon met een update over Solvay One Planet, gevolgd door webinars over materialen voor de automobiel- en batterij-industrie, consumptiegoederen en peroxides.

Het management ging dieper in op de bewezen staat van dienst en de veerkracht van de cashgeneratie en de marges die eigen zijn aan de natriumcarbonaatactiviteit. De organische groei van de EBITDA van natriumcarbonaat zal de komende 5 jaar naar verwachting versnellen tot ongeveer 10% per jaar, terwijl de cash conversion boven de 70% blijft en er geïnvesteerd wordt in innovatie, capaciteit en energietransitie. Dit wordt gedreven door:

Sterke positie en technologisch leiderschap in synthetisch en natuurlijk natriumcarbonaat.

Het inzetten van competitieve productiemiddelen van wereldklasse voor de exportmarkten en regionale productiemiddelen voor de lokale markten.

Bewezen staat van dienst inzake kostencompetitiviteit, sterke cashgeneratie, veerkrachtige marges en groei doorheen de cycli.

Heruitvinding van het Solvay-procédé met een baanbrekende innovatie ter verbetering van het concurrentievermogen en de duurzaamheid.

Investeringen in capaciteitsuitbreidingen van natriumcarbonaat en bicarbonaat om de groei te ondersteunen.

Versnelling van onze projecten voor energietransitie op basis van nieuwe, duurzame en lokale brandstoffen in overeenstemming met de ambitie van koolstofneutraliteit.

Een herhaling van deze presentatie is beschikbaar op Solvay's Investor Relations website.