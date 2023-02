Viešas kreipimasis į energetikos bendroves dėl pagalbos Ukrainos skyrimui

English Lithuanian

Gerbiami energetikos įmonių vadovai,

Prieš metus Rusijos pradėtas karas Ukrainoje sukėlė katastrofiškų padarinių. Visų pirma Ukrainos žmonėms, kuriems teko palikti namus arba prarasti elementarias oraus gyvenimo sąlygas – nutrauktas elektros tiekimas, nešildomi būstai žiemą, sutrikęs vandens tiekimas, jau nekalbant apie sugriautus namus ir atimtas gyvybes.

Šis karas paveikė ir energetikos rinkas. Dėl Rusijos veiksmų 2022 m. gamtinių dujų kainos pasiekė neregėtas aukštumas, elektros energijos kainos Europos biržose drastiškai išaugo. Visa tai lėmė, kad energetikos kompanijos uždirbo kelis šimtus milijardų neplanuotų pelnų, kurie buvo nulemti ne investicijų ar verslo strategijų, o dėl karo išaugusios kainos.

Šiandien „Ignitis grupės“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikėme siūlymą skirti apie 10 proc. praeitų metų neplanuoto pelno, kaip pagalbą Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai.

Raginame jus sekti šiuo pavyzdžiu ir dalį 2022 m. pelnų skirti Ukrainai. Manome, kad pasidalinti pelnu su šalimi, kurioje vykstantis karas ir lėmė to pelno atsiradimą, yra morališkai teisingas žingsnis.

Visi išvien galime daugiau – jei kiekvienas iš mūsų įnešime savo indėlį, reikšmingai padėsime kovojančiai šaliai bei paspartinsime jos atsigavimą.

„Ignitis grupės“ vadovas

Darius Maikštėnas





Laiškas išsiųstas:

Exxon Mobil Corp

TotalEnergies SE

Equinor ASA

Chevron Corp

Shell

ConocoPhillips

