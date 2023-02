CFO Morten Axel Petersen forlader RTX med udgangen af maj 2023

English Danish

Nørresundby, den 28. februar 2023

Selskabsmeddelelse nr. 08/2023









Morten Axel Petersen har informeret RTX A/S om, at han har besluttet at forlade selskabet for at blive CFO i et kapitalfondsejet selskab i en anden branche. Han fortsætter hos RTX indtil 31. maj 2023.

CEO Peter Røpke udtaler: ”Jeg har værdsat det tætte partnerskab med Morten. Siden Mortens tiltrædelse i 2019 har han bidraget væsentligt til udviklingen af RTX. Vi ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige virke”.

CFO Morten Axel Petersen udtaler: ”Det har været et privilegium at være en del af RTX i de seneste fire år. RTX er stærkt positioneret for fortsat lønsom vækst baseret på nære relationer til kunder, som er globalt førende i deres respektive brancher og baseret på mine RTX kollegers dybe kompetencer. Jeg vil gerne takke Peter Røpke, mine øvrige kolleger og bestyrelsen for det konstruktive samarbejde gennem årene”.

RTX igangsætter en proces for at finde Morten Axel Petersens afløser.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00.

