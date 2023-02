English Danish

Selskabsmeddelelse

28. februar 2023

Meddelelse nr. 4

NKT A/S afslutter aktietilbagekøbsprogram

Den 22. februar 2023 iværksatte NKT A/S et aktietilbagekøbsprogram for at opfylde forpligtelser vedrørende selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer for medarbejdere, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 af 22. februar 2023.

Dette aktietilbagekøbsprogram er nu afsluttet.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbor-reglerne.

NKT A/S har i perioden 22. februar 2023 til 27. februar 2023 tilbagekøbt 100.000 aktier for et samlet beløb på DKK 34,8 mio. (EUR 4,7 mio.).

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig transaktionspris Beløb i DKK 22. februar 2023 15.000 370,81 5.562.203 23. februar 2023 27.500 354,49 9.748.475 24. februar 2023 30.000 341,56 10.246.800 27. februar 2023 27.500 336,00 9.240.000 Total 100.000 347,97 34.797.478





Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

Vedhæftet fil