Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2022 / Foreløpig årsregnskap for 2022

Sammendrag

Markedet for selskapets fartøy har i fjerde kvartal vært varierende. Selskapet har i begrenset grad vært eksponert i spotmarkedet. Inntekter og resultat påvirkes i betydelig grad av salg av fartøy, og reversert nedskrivning av fartøy. Reversert nedskrivning følger av økte inntektsanslag og gir også økt gjeldsverdi.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024. Fem fartøy som har ligget i opplag, hvorav 3 AHTS og 2 PSV, er solgt. Av disse ble 3 fartøy levert til ny eier i andre kvartal, ett fartøy er levert i tredje kvartal og ett fartøy er levert i fjerde kvartal.

Ytterligere ett fartøy er avtalt solgt, og ble levert til ny eier i januar 2023. Fartøyet er pr. 31.12.2022 klassifisert som eiendeler holdt for salg. Etter maksimal reversering av historiske nedskrivninger, er bokført beløp lavere enn salgsvederlaget. Gjelden oppføres til virkelig verdi som er tilnærmet lik salgsvederlaget. Som følge av at gjelden tilknyttet dette fartøyet verdsettes til virkelig verdi per 31.12.2022, mens bokført verdi av fartøyet begrenses til opprinnelig avskrivningsplan, får konsernet negativ egenkapital ved utgangen av 2022. Konsernets egenkapital ble positiv igjen ved bokføring av en betydelig regnskapsmessig gevinst ved levering av fartøyet i januar 2023.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 50,4 million i 4. kvartal 2022, mot NOK 36,4 million i 4. kvartal 2021.

Totale inntekter var NOK 171,9 million i 4. kvartal 2022, mot NOK 144,9 million i 4. kvartal 2021.

Rederiet hadde pr. 31.12.22 17 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 4. kvartal 2022 var på 89 %.

Resultat for 4. kvartal 2022

Totale inntekter var NOK 171,9 million, hvorav NOK 22,1 million er gevinst ved salg anleggsmidler (NOK 144,9 million).

Totale driftskostnader var på NOK 121,5 million (NOK 108,5 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 50,4 million (NOK 36,4 million).

Avskrivninger var NOK 37,7 million (NOK 48,3 million).

Reversering av nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 226,0 million (NOK 260,8 million).

Netto finansposter var NOK - 323,0 million (NOK - 11,5 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 72,6 million (urealisert agio tap NOK 3,7 million), og verdijustering lån var NOK - 388,7 million (NOK - 13,4 million).

Resultat før skatt var NOK - 80,5 million (NOK 65,7 million).

Resultat 2022

Totale inntekter var NOK 824,4 million (NOK 545,5 million).

Totale driftskostnader var på NOK 427,0 million hvorav NOK - 21,2 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 7,1 million på mannskapskostnader, NOK 9,1 million på driftskostnader skip og NOK 5,0 million på andre driftskostnader. (NOK 395,7 million hvorav NOK - 24,5 million er endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjør NOK 448,3 million (NOK 409,8 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 397,4 million (NOK 160,1 million).

Avskrivninger var NOK 183,7 million (NOK 203,6 million).

Reversering av nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 226,0 million (NOK 235,3 million).

Netto finansposter var NOK - 545,1 million (NOK - 124,7 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 76,6 million (urealisert agio tap NOK 21,5 million) og verdijustering lån NOK - 456,5 million (NOK - 102,1 million).

Resultat før skatt ble NOK - 111,8 million (NOK 65,8 million).

Balanse og likviditet pr. 31.12.22

Sum omløpsmidler var NOK 698,3 million pr. 31.12.22, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 147,4 million (herav NOK 70,8 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler, rente og avdragsbetalinger og depositum i forbindelse med salg av fartøy). Pr. 31.12.21 var sum omløpsmidler NOK 245,2 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 100,9 million (hvorav NOK 5,4 million bundne skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 31.12.22 NOK 229,7 million (NOK 126,5 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 35,2 million (NOK - 34,2 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 144,9 million (NOK - 98,2 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 140 million pr. 31.12.22.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 31.12.22 NOK 1 677,7 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 578,6 million og ikke rentebærende gjeld NOK 99,1 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 31.12.22 NOK 1 781,0 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 657,1 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 29,5 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 17 fartøy,

11 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

2 AHTS

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 31.12.22 382 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg