inGroup nomina Anthony Varvaro Direttore Operativo

SAN JUAN, Portorico, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anthony Varvaro, Direttore Finanziario di inGroup, è stato recentemente promosso a Direttore Operativo e ora opera come COO/CFO.



"Il contributo di Anthony continua ad innalzare il livello della nostra azienda. Nel suo ruolo più ampio, lavorerà per armonizzare al meglio tutte le risorse e il personale di inGroup e aumentare la nostra influenza", ha dichiarato Frank Codina, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup.

Varvaro è entrato a far parte di inCruises nel 2019 per dirigere le aree finanziarie e contabili dell'azienda ed è stato costantemente promosso a livelli crescenti di responsabilità.

"Siamo grati per la leadership di Anthony e siamo lieti di accrescere la sua influenza. È una forza trainante per gli importanti aggiornamenti dei programmi e le iniziative di crescita che stanno accelerando il nostro notevole slancio", ha dichiarato Michael Hutchison, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup.

Varvaro porta con sé una vasta esperienza nei servizi finanziari, nelle piattaforme di pagamento globali, nella gestione aziendale e nella leadership del team.

"Sono entusiasta della direzione che stiamo prendendo in inGroup e sono molto grato per questa opportunità. Siamo un'azienda unica, dinamica e veramente internazionale con un futuro molto brillante. Sono sicuro che il nostro team continuerà a trovare modi nuovi ed entusiasmanti per arricchire la vita delle persone e far crescere la nostra influenza a livello mondiale" ha dichiarato Varvaro.

inGroup è la società madre di inCruises, il club di viaggi con la crescita più rapida al mondo. L'iscrizione al Club viene promossa esclusivamente dai Partner Indipendenti di inGroup International, che possono ottenere un compenso per le loro segnalazioni. I pagamenti dell'iscrizione al Club sono abbinati a doppi Crediti Premio, il che accresce il potere d'acquisto delle vacanze dei Membri. I Membri utilizzano i Crediti Premio per prenotare crociere, hotel e resort. Il risparmio creato grazie ai Crediti Premio garantisce ai Membri di risparmiare ogni volta che prenotano una vacanza. Il sito web di inCruises, facile da usare, supporta 17 lingue a beneficio della comunità globale.

Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group .

Informazioni su inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggi a sottoscrizione del mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio del suo fiore all'occhiello inCruises nel 2016, l'azienda ha registrato più di un milione di Membri e Partner in oltre 200 paesi. Nel 2022 è stato introdotto inStays, arrivando ad offrire ai Membri la possibilità di scegliere tra 200.000 diverse offerte di crociere, hotel e resort. inGroup sta facendo una differenza concreta nella vita dei Membri del Club inCruises e si impegna a fornire la possibilità di possedere un'attività commerciale sostenibile al suo crescente team di Partner. Inoltre, l'azienda è impegnata nella cittadinanza aziendale globale con il sostegno a Mercy Ships, 4Ocean, Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina.