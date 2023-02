Bigbanki 2022. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas aastaga 452 miljoni võrra rekordilise 1,36 miljardi euroni (+50%). Eluasemelaenude portfell kasvas üle kolme korra, 72 miljonilt eurolt 2021. aasta lõpus 225 miljoni euroni. Ärilaenude portfell enam kui kahekordistus, 228 miljonilt eurolt 2021. aasta lõpus 473 miljoni euroni. Tarbimislaenude portfell kasvas aastaga 56 miljonit eurot 659 miljoni euroni.

Laenuportfelli tugevat kasvu aitas finantseerida hoiuseportfelli kasv. Kogu hoiuseportfell kasvas aastaga 1,37 miljardi euroni, suurenedes 469 miljoni euro võrra (+52%). Suurimat kasvu näitasid säästuhoiused, mis kasvasid aastaga 281 miljonit eurot (+82%), 622 miljoni euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kasvas aastaga 189 miljonit eurot (+34%), 746 miljoni euroni.

Bigbank teenis 2022. aasta neljandas kvartalis 12,5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 24% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. 2022. aasta 12 kuu kasum oli 33,7 miljonit eurot ehk 0,6 miljonit eurot rohkem (+2%) kui aasta varem.

Kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas neljandas kvartalis 17,4 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli neljandas kvartalis 4,7 miljonit eurot.

Neljanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,5 miljonit eurot (+41%) ja ulatus 22,2 miljoni euroni. 12 kuu neto intressitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 16,4 miljonit eurot (+24%) ja ulatus 83,3 miljoni euroni.

Neto intressitulude võrdlust 2021. aastaga mõjutas ka lepingutasude ning otseselt lepingute sõlmimisega seotud kulude arvestuspõhimõtete korrigeerimine 2022. aasta kolmandas kvartalis. Korrigeerimise tagajärjel lähtutakse lepingutasude kajastamisel varade sisemisest intressimäärast, nagu on intressi iseloomuga tuludele kohane. Lepingute sõlmimisega otseselt seotud kulud kapitaliseeritakse ja amortiseeritakse vastavate lepingute kehtivusaja jooksul. Korrigeerimise tulemusena vähendati intressitulusid, nõudeid klientidele ja jaotamata kasumit seisuga 31. detsember 2021 summas 2,8 miljonit eurot.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus aasta lõpus 46,5 miljoni euroni. Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest ulatus 2022. aasta 12 kuu arvestuses 6,2 miljoni euroni. 2021. aasta 12 kuu vastav kasum oli 0,2 miljonit eurot suurem.

Ukraina sõja ning sellega kaasnenud geopoliitiliste riskide ja kiire inflatsiooni mõju jäid neljandas kvartalis jätkuvalt piiratuks - nendega seotud ohud ei ole realiseerunud. Vaatamata tarbijate kindlustunde langusele ei ole laenuportfelli kvaliteet halvenenud. Kvartali lõpuks oli ainult 1,1% brutolaenuportfellist üle 90 päeva viivituses.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kvartal 2022 IV kvartal 2021 (korrigeeritud) 12 kuud 2022 12 kuud 2021 (korrigeeritud) Neto intressitulu 22 199 15 732 83 251 66 893 Neto teenustasud 1 900 1 759 7 411 6 411 Netokasum finantsvaradelt -610 -150 -795 -321 Neto tegevustulud -185 -529 -708 -1 917 Neto tegevustulud kokku 23 304 16 812 89 159 71 066 Palgakulud -6 023 -5 127 -21 304 -17 700 Halduskulud -4 373 -4 084 -16 997 -14 263 Põhivara kulum ja väärtuse langus -908 -764 -3 648 -3 286 Muu kasum (kahjum) 5 423 7 389 6 096 11 623 Tegevuskulud kokku -5 881 -2 586 -35 853 -23 626 Kasum enne allahindluste kulu 17 423 14 226 53 306 47 440 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -4 707 -3 403 -15 451 -11 391 Kasum enne maksustamist 12 716 10 823 37 855 36 049 Tulumaks 176 -787 -3 532 -2 955 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 12 892 10 036 34 323 33 094 Kahjum lõppenud tegevustest -415 17 -590 12 Aruandeperioodi kasum 12 477 10 053 33 733 33 106





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021

(korrigeeritud)

Raha ja raha ekvivalendid 173 447 141 163 115 948 Võlaväärtpaberid 19 213 45 171 45 256 Nõuded klientidele 1 349 811 1 248 194 893 463 Muud varad 103 918 103 357 93 686 Varad kokku 1 646 389 1 537 885 1 148 353

Klientide hoiused ja saadud laenud 1 376 934 1 281 161 934 840 Allutatud võlakirjad 40 113 40 049 14 976 Muud kohustised 15 912 17 521 15 191 Kohustised kokku 1 432 959 1 338 731 965 007 Omakapital 213 430 199 154 183 346

Kohustised ja omakapital kokku 1 646 389 1 537 885 1 148 353







2022. aasta detsembris tõi Bigbank turule oma esimese krediitkaardi, mis on esimene samm igapäevapangandusse sisenemisel. Praegu pakub Bigbank krediitkaarti Eesti klientidele, kuid varsti saavad seda kasutada ka kliendid Bigbanki teistes tegevusriikides.

Bigbank AS-i juhatus võttis neljandas kvartalis vastu otsuse peatada Bulgaaria filiaalis uute laenude väljastamine alates 1. novembrist 2022. Otsus aitab toetada uue äristrateegia elluviimist ning oodatud kapitalitootlikkuse saavutamist. Bulgaarias jätkatakse hoiuste kaasamist ja olemasoleva laenuportfelli teenindamist.

Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Kui viimastel aastatel vapustas maailma ja globaalset majandust tervishoiukriis, siis 2022. aasta tõi täiesti teistsuguse kriisi – Venemaa täiemahulise sõja Ukraina vastu. Nii minu isiklik kui ka kogu Bigbanki kontserni vankumatu seisukoht on, et igasugune sõjaline agressioon on lubamatu ning riikide suveräänsust tuleb austada. Loodan südamest, et sõjategevus peagi lõpeb ning Euroopasse saabub taas rahu.

Ukrainas alanud sõda tõi kaasa energia- ja toorainekriisi, mis omakorda viis hindade kallinemiseni, mille tagajärjeks oli kõrge inflatsioon ja tarbijate kindlustunde märkimisväärne langus. Kiire inflatsiooni peatamiseks hakkas Euroopa Keskpank tõstma baasintressimäärasid, Euribor ületas üle aastate nullmäära ning pangalaenud kallinesid märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Positiivse poole pealt hakkasid pangad tõstma hoiuste intressimäärasid, pakkudes hoiustajatele mingitki kaitset ülikiire inflatsiooni eest.

Vaatamata kujunenud keerulisele majanduskeskkonnale õnnestus Bigbankil kogeda 2022. aastal ka palju õnnestumisi ja suuri võite.

18. märtsil ületas Bigbanki laenuportfell miljardi euro piiri ning juba 23. märtsil jõudis miljardi euro verstapostini ka hoiuseportfell. Lisaks sellele ulatus Bigbanki puhaskasum 2022. aastal 33,7 miljoni euroni ning omakapitali tootlus oli 17%. Tugevate finantstulemuste kõrval toimus taas edasiminek ka klienditeeninduses, mis on meie jaoks vähemalt sama oluline kui finantstulemused – meie soovitusindeksi (NPS) tulemus kerkis rekordilise 52 punktini.

Suur tänu Bigbanki meeskonnale! Olen tänulik selle eest, millise pühendumise ja innuga te töötate iga päev selle nimel, et pakkuda järjest paremaid pangateenuseid. Oleme võitnud oma klientide südamed – ja sel aastal võitsime ka börsiinvestorite südamed oma eduka võlakirjaemissiooniga Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas. Tahan tänada ka meie kliente ja investoreid usalduse eest ning meie koostööpartnereid jätkuva toetuse eest!“

Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

