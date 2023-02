Genetec et Axis Communications transforment le contrôle d’accès physique avec le lancement d’Axis Powered by Genetec

English French

MONTRÉAL, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui une nouvelle collaboration avec Axis Communications, qui voit le lancement d’Axis Powered by Genetec, la première offre de contrôle d’accès du secteur combinant le logiciel de contrôle d’accès Genetec et les contrôleurs de porte réseau Axis au sein d’une solution tout-en-un et facile à déployer.



Disponible dans le monde entier et en exclusivité auprès du réseau de partenaires distributeurs Certifiés GenetecMC, Axis Powered by Genetec combine le logiciel de contrôle d’accès Genetec SynergisMC aux contrôleurs de porte réseau AXIS A1210 et AXIS A1610.

Les intégrateurs peuvent profiter d’un matériel facile à déployer, préchargé avec le logiciel de contrôle d’accès le plus innovant du secteur, supprimant ainsi les contraintes liées aux intégrations logiciel/matériel traditionnelles. De plus, les appareils du programme Axis Powered by Genetec bénéficient de la livraison continue d'améliorations du produit et micrologiciel, de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour essentielles de cybersécurité, le tout en provenance de deux des principaux innovateurs du secteur.

« Axis et Genetec entretiennent un partenariat de confiance, basé sur une collaboration de longue date et d'ingéniosité en matière de développement », déclare Michel Chalouhi, Vice-président des ventes mondiales chez Genetec Inc. « Nous sommes fiers de travailler avec Axis comme premier partenaire de notre nouveau programme Powered by Genetec. Notre volonté commune d'apporter des solutions puissantes et créatives pour répondre aux besoins des clients a été à l'origine du développement de cette technologie sophistiquée de contrôle d'accès, fournie dans une offre simplifiée, facile à acquérir et à déployer. »

« Axis et Genetec ont une longue tradition d'innovation collaborative. La nouvelle solution Axis Powered by Genetec illustre cette relation en intégrant véritablement les meilleurs matériels et logiciels, améliorant ainsi l'installation et la maintenance tout en renforçant la cybersécurité », déclare Fredrik Nilsson, Vice-président d'Axis Communications Amériques. « Grâce à notre partenariat de longue date et de confiance avec Genetec, les intégrateurs et les utilisateurs finaux peuvent compter sur cette solution pour offrir une innovation, une qualité et une valeur continues pour un large éventail de besoins en matière de contrôle d'accès physique. »

Axis Powered by Genetec combine matériel et logiciel en une seule unité, ce qui simplifie le processus d'installation, réduit la maintenance et inclut des fonctions de cybersécurité intégrées au niveau matériel et logiciel. Reposant sur une plateforme ouverte, la solution élargit l'écosystème Genetec de systèmes non-propriétaires tout en offrant aux clients une plus grande flexibilité pour évoluer en fonction de leurs besoins en matière de sécurité physique.

« L’exploitation de la puissance de calcul en périphérie va se révéler essentielle dans l'architecture des systèmes modernes », déclare Christian Morin, Vice-président de la recherche et du développement chez Genetec Inc. « Alors que nous atteignons les limites de la loi de Moore, les initiatives qui permettent de distribuer le calcul entre périphérie et noyau dans les structures hybrides conteneurisées vont permettre d'augmenter la puissance de calcul disponible pour les applications complexes. Des initiatives telles qu'Axis Powered by Genetec sont à l'avant-garde d'une telle innovation et marquent le début d'autres initiatives de pointe chez Genetec. »

Genetec prévoit de lancer, au cours des prochains trimestres, une sélection d’offres Powered by Genetec sur une gamme de dispositifs périphériques.

Les partenaires distributeurs Certifiés Genetec auront accès aux références et aux stocks prêts à être expédiés en avril. Pour plus d'informations sur Axis Powered by Genetec, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/a/axis-powered-by-genetec

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

