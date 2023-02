Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2022-2023

English French

Chiffre d’affaires semestriel : confirmation de la dynamique en Europe et en Amérique du Sud sur les Grandes Cultures, un marché qui demeure atone sur les Potagères



Résultats semestriels : amélioration du résultat opérationnel et du résultat net

Actualités :

Point sur la situation en Turquie

Point sur la situation en Ukraine et en Russie

Objectifs 2022-2023 : Vilmorin & Cie révise partiellement ses objectifs de l’exercice

L’activité de Vilmorin & Cie est caractérisée par une importante saisonnalité structurelle. En effet, sur les dernières années, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre représente en moyenne un tiers des ventes annuelles de la Société. Traditionnellement, les comptes consolidés du premier semestre affichent ainsi des résultats fortement négatifs.

En millions d'euros 2021-2022 2022-2023 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures

Produits de Jardin et Holdings



251,3

298,6

17,3



259,1

432,2

15,2



+3,1 %

+44,7 %

-11,9 %



-0,7 %

+38,3 %

-11,7 % Chiffre d’affaires du premier semestre 567,2 706,5 +24,6 % +19,6 %



En millions d'euros 2021-2022 2022-2023 Variation

à données courantes EBITDA 129,8 153,7 +23,9 Résultat opérationnel 5,7 19,2 +13,5 Résultat mis en équivalence -29,6 -20,0 +9,6 Résultat financier -18,3 -23,8 -5,5 Impôts sur les résultats 2,6 10,9 +8,3 Résultat net

dont part du groupe -39,6

-40,4 -13,7

-12,4 +25,9

+28,0

Les comptes semestriels consolidés 2022-2023, clos au 31 décembre 2022, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa réunion du 28 février 2023. Les Commissaires aux Comptes ont procédé à un examen limité de cette information financière semestrielle ; leurs conclusions ne comportent aucune réserve ni observation.



Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 2022.



Les principes et méthodes comptables adoptés dans les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2022 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels établis au 30 juin 2022. Aucun changement de méthode comptable ou d’estimation ayant un impact sur les comptes consolidés de Vilmorin & Cie n’a ainsi été pratiqué au cours du semestre.

Les normes, interprétations et amendements à des normes existantes, adoptés par l’Union européenne et applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er juillet 2022 n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les comptes.

Chiffre d’affaires semestriel : confirmation de la dynamique en Europe et en Amérique du Sud sur les Grandes Cultures, un marché qui demeure atone sur les Potagères

Clos au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie du premier semestre 2022-2023, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à 706,5 millions d’euros, en hausse de 24,6 % à données courantes et de 19,6 % à données comparables.

Branche Semences Potagères

Au cours du deuxième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d’affaires de 153,7 millions d’euros, en hausse de 2,6 % à données courantes, mais en baisse de 3,7 % à données comparables.

Le marché des semences potagères demeure globalement atone, marqué par une baisse tendancielle des volumes de vente.

À l’issue du premier semestre de l’exercice 2022-2023, Vilmorin & Cie enregistre une croissance globale de l’activité dans plusieurs secteurs dont le Mexique, la Turquie, l’Inde et la Chine – malgré d’importantes difficultés logistiques liées à l’épidémie de Covid-19 dans ce pays.

L’activité bénéficie au global d’un effet prix favorable, qui ne suffit cependant pas à compenser le recul des volumes en Europe de l’Ouest, ainsi que, pour certaines espèces, aux États-Unis. Le contexte agricole européen, notamment, demeure difficile en raison d’une baisse de la demande en légumes et de la hausse des coûts de production.

Au terme du premier semestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit à 259,1 millions d’euros, en hausse de 3,1 % à données courantes, mais en baisse de 0,7 % à données comparables par rapport au premier semestre 2021-2022.

Branche Semences de Grandes Cultures

Au cours du deuxième trimestre, la branche Semences de Grandes Cultures réalise un chiffre d’affaires de 212,7 millions d’euros, en hausse de 41,3 % à données courantes et de 29,5 % à données comparables.

Europe et Amérique du Sud

En Europe, après une campagne colza qui a permis à Vilmorin & Cie de consolider sa position de leader sur cette espèce à forte marge, la Société enregistre une progression de ses ventes en blé, à la fois en volumes et en prix. Tout comme la campagne tournesol, amorcée dès le premier trimestre sous l’effet d’anticipations massives, la campagne maïs a débuté précocement, avec des prix de vente en hausse.

En Amérique du Sud, après une campagne safra (culture d’été) de bon niveau grâce à des prix moyens en hausse, la seconde campagne brésilienne en maïs safrinha (culture d’hiver) affiche une croissance des volumes et des prix de vente. Une tendance similaire concerne les ventes de semences de soja. Enfin, en Argentine, les campagnes maïs et tournesol conservent leur orientation favorable en volumes.

Zones de développement (du périmètre consolidé)

En Afrique du Sud, grâce à l’augmentation de la demande et une bonne disponibilité des produits, les ventes de semences de maïs et de soja sont en progression par rapport à l’exercice précédent.

Sur le continent asiatique, le repli des ventes observé en Inde pour la campagne rabi est compensé par la croissance des ventes à l’export en Asie du Sud-Est. À ce stade de l’exercice, la part de la zone Asie-Pacifique dans le chiffre d’affaires reste modeste.

Au terme du premier semestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’établit à 432,2 millions d’euros, en progression de 44,7 % à données courantes et de 38,3 % à données comparables par rapport au premier semestre 2021-2022, en partie expliquée par des effets d’anticipations sur le continent européen.

Sociétés mises en équivalence

En Amérique du Nord, l’activité d’AgReliant au premier semestre, limitée en raison de la saisonnalité des ventes, est marquée par un bon niveau de ventes en soja. Cependant, les carnets de commandes maïs et soja pour le second semestre sont en-deçà des niveaux attendus.

Sur le continent africain, l’activité de Seed Co est pénalisée par une baisse de la demande au Malawi et au Zimbabwe. Dans ce dernier pays, les augmentations de prix ne suffisent pas à compenser la forte dévaluation de la monnaie et le démarrage tardif des programmes agricoles gouvernementaux pénalise les ventes.

Sur le marché du blé australien, le début de l’exercice fiscal d’Australian Grain Technologies laisse entrevoir des perspectives favorables pour l’année 2023.

En Chine, malgré une situation sanitaire toujours compliquée, une progression satisfaisante des ventes de Hengji Limagrain Seeds est enregistrée.

Résultats semestriels : amélioration du résultat opérationnel et du résultat net

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts des ventes s’établit à 364,1 millions d’euros, en progression de 53 millions d’euros. Elle représente 51,5 % du chiffre d’affaires total, en baisse de 3,3 points par rapport au premier semestre de l’exercice précédent sous l’effet de l’évolution du mix produits (progression d’activité principalement en Semences de Grandes Cultures) et d’un retrait marqué en Semences Potagères (-3,1 points).

Dans un contexte de forte inflation et d’un retour à un fonctionnement similaire à la période d’avant Covid-19, les charges opérationnelles nettes s’établissent à 344,9 millions d’euros, en hausse de 39,5 millions d’euros à données courantes par rapport au premier semestre de l’exercice 2021-2022.

Le résultat opérationnel semestriel fait ainsi apparaître un gain de 19,2 millions d’euros, en amélioration de 13,5 millions d’euros par rapport au résultat opérationnel du premier semestre 2021-2022. Le taux de marge opérationnelle s’établit à 2,7 %, contre 1,0 % au 31 décembre 2021.

La contribution en résultat des sociétés mises en équivalence, comprenant notamment AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), s’élève à -20,0 millions d’euros à la fin du premier semestre 2022-2023, contre -29,6 millions d’euros au premier semestre de l’exercice précédent.

Le résultat financier affiche une charge nette de 23,8 millions d’euros contre 18,3 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le coût du financement se dégrade à hauteur de 1,2 millions d’euros, du fait, notamment, de la remontée des taux d’intérêts sur les dettes en euros et en dollars américains, et de la hausse des coûts de financement en Argentine. Par ailleurs, contrairement au 31 décembre 2021, le résultat financier intègre l’impact des retraitements liés à l’hyperinflation en Turquie pour -4,5 millions d’euros, le passage de ce pays en hyperinflation ayant été constaté en février 2022.

L’impôt sur les résultats fait ressortir au 31 décembre 2022 un produit d’impôt pour un montant net de 10,9 millions d’euros, en progression de 8,3 millions d’euros par rapport à l’an passé, en lien notamment avec l’évolution du résultat imposable, dans un contexte de sous-performance des activités Semences Potagères au cours du premier semestre.

Ainsi, le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de 13,7 millions d’euros, en amélioration de 25,9 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice 2021-2022.

À fin décembre 2022, la structure bilancielle est naturellement fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel d’activité. L’endettement financier net de la Société atteint 1 218,3 millions d’euros - en hausse de 92,1 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021. Les capitaux propres - part du groupe - s’établissent à 1 359,4 millions d’euros et les intérêts minoritaires à 44,1 millions d’euros.

Actualités

Point sur la situation en Turquie

À la suite des deux violents séismes qui ont notamment frappé la Turquie le 6 février 2023, Vilmorin & Cie déplore le décès de l’un de ses salariés. Dès le début des événements, la Société a déployé des mesures d’aide à la relocalisation de ses 17 salariés et de leurs familles présents à l’est du pays, zone la plus touchée. Une assistance matérielle et psychologique continue d’être apportée à l’ensemble des équipes locales, ainsi qu’aux clients concernés.

À travers ses Business Units Limagrain Europe (Grandes Cultures), Hazera, HM.CLAUSE et Vilmorin-Mikado (Potagères), Vilmorin & Cie compte 250 salariés en Turquie, lesquels exercent des activités de commerce, recherche et production. La majeure partie des infrastructures de la Société se situe en dehors des zones touchées par ces séismes. À l’issue de l’exercice 2021-2022, le chiffre d’affaires de la Société réalisé en Turquie s’est élevé à moins de 40 millions d’euros*.

*Ventes de produits

Point sur la situation en Ukraine et en Russie

En Ukraine, les équipes de Vilmorin & Cie assurent la continuité des activités commerciales et de recherche, en dépit du conflit qui se poursuit sur le territoire. Après une campagne colza stable en volumes, les ventes de semences de maïs sont en net recul, en raison de la baisse des surfaces consacrées. A l’inverse, la légère progression attendue des surfaces de tournesol devrait bénéficier à l’activité. Comme initialement annoncé, la Société anticipe pour cet exercice un niveau d’activité similaire à celui de l’exercice précédent.

En Russie, Vilmorin & Cie a enregistré au cours du premier semestre des niveaux très élevés de commandes anticipées en maïs et en tournesol, avec des prix de vente en forte hausse, en lien avec la crainte des producteurs et distributeurs d’un manque de disponibilité en semences pour la campagne 2023. Ces commandes ont fait l’objet de prépaiements sur le premier semestre ; elles ne pourront cependant être confirmées qu’au cours de la seconde partie de l’exercice, au moment de leur bonne livraison, laquelle pourrait se voir en partie compromise en raison des problématiques géopolitiques et logistiques persistantes.

Objectifs 2022-2023 : Vilmorin & Cie révise partiellement ses objectifs de l’exercice

Bien qu’en forte progression pour l’exercice 2022-2023, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre ne représente, en moyenne, qu’un tiers des ventes annuelles de Vilmorin & Cie. Par ailleurs, les conditions de marché demeurent incertaines et sous tension pour plusieurs secteurs clés de l’activité. Dans ce contexte, tout en maintenant sa posture prudentielle, la Société révise partiellement ses objectifs de l’exercice :

une croissance du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 8 % et 10 % à données comparables (objectif initial : une croissance comprise entre 6 % et 8 % à données comparables), hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel)* ;





(objectif initial : une croissance comprise entre 6 % et 8 % à données comparables), hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel)* ; un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 % (objectif inchangé), lequel prendra en compte un effort de recherche d’un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d’affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures ;





(objectif inchangé), lequel prendra en compte un effort de recherche d’un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d’affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures ; une contribution des sociétés mises en équivalence inférieure à celle de l’exercice précédent (objectif initial : une contribution a minima égale à celle de l’exercice précédent), en raison principalement de perspectives plus défavorables pour AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).





*La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim, modifie certains flux de produits entre Vilmorin & Cie et son fournisseur, la Coopérative Limagrain.

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d'accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement, en y investissant chaque année plus de 16 % de son chiffre d’affaires, et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère et Actionnaire de référence, la coopérative agricole Limagrain : le progrès, la persévérance et la coopération

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2022-2023 sur le site www.vilmorincie.com, en page d’accueil.

Annexe 1 :

Chiffre d’affaires du premier semestre 2022-2023 et évolution par trimestre et par branche

En millions d'euros 2021-2022 2022-2023 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 258,4 331,9 +28,5 % +23,7 % +10,0 0,0 Semences Potagères 101,4 105,4 +4,0 % +0,4 % +3,6 0,0 Semences

de Grandes Cultures 148,2 219,5 +48,1 % +41,9 % +6,5 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 8,9 7,1 -20,0 % -19,8 % -0,2 0,0 Deuxième trimestre 308,8 374,6 +21,3 % +12,7 % +13,5 0,0 Semences Potagères 149,9 153,7 +2,6 % -3,7 % +6,2 0,0 Semences

de Grandes Cultures 150,5 212,7 +41,3 % +29,5 % +7,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 8,4 8,2 -3,5 % -3,0 % 0,0 0,0 Premier semestre 567,2 706,5 +24,6 % +19,6 % +23,6 0,0 Semences Potagères 251,3 259,1 +3,1 % -0,7 % +9,8 0,0 Semences

de Grandes Cultures 298,6 432,2 +44,7 % +38,3 % +13,8 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 17,3 15,2 -11,9 % -11,7 % 0,0 0,0

Annexe 2 :

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022

En millions d'euros 31.12.22 31.12.21 Revenus des activités ordinaires 706,5 567,2 Coût des ventes - 342,4 - 256,1 Frais marketing et commerciaux - 115,0 - 100,0 Frais de recherche et développement - 120,4 - 113,1 Frais généraux et administratifs - 110,3 - 94,2 Autres produits et charges opérationnels 0,8 1,9 Résultat opérationnel 19,2 5,7 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence - 20,0 - 29,6 Coût du financement - 12,8 - 11,6 Autres produits et charges financiers - 11,0 - 6,7 Impôts sur les résultats 10,9 2,6 Résultat des activités poursuivies - 13,7 - 39,6 Résultat des activités abandonnées - - Résultat de la période - 13,7 - 39,6 > Dont attribuable aux propriétaires de la société - 12,4 - 40,4 > Dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - 1,3 0,8 Résultat des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 0,54 - 1,70 Résultat des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - - Résultat de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 0,54 - 1,70 Résultat dilué des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 0,54 - 1,69 Résultat dilué des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - - Résultat dilué de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société - 0,54 - 1,69

Annexe 3 :

État du résultat global

En millions d'euros 31.12.22 31.12.21 Résultat de la période - 13,7 - 39,6 Variation des écarts de conversion - 52,3 25,6 Variation de juste valeur des instruments financiers 10,3 - 0,7 Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste 7,9 - Effet d’impôt - 2,0 - Éléments recyclables en résultat - 36,1 24,9 Variation de juste valeur des instruments financiers - - Pertes et gains actuariels 1,9 - 5,3 Effet impôt - 0,5 1,2 Éléments non recyclables en résultat 1,4 - 4,1 Autres éléments du résultat global de la période net d’impôt - 34,7 20,8 Résultat global de la période - 48,4 - 18,8 > Dont attribuables aux propriétaires de la société - 47,3 - 16,5 > Dont attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - 1,1 - 2,3

Annexe 4 :

État de la situation financière

Actif

En millions d'euros 31.12.22 30.06.22 Goodwill 447,0 455,5 Autres immobilisations incorporelles 774,8 774,1 Immobilisations corporelles 303,6 319,0 Droits d'utilisation des actifs loués 81,0 88,0 Actifs financiers non courants 19,3 21,4 Participations mises en équivalence 380,0 411,5 Impôts différés 31,0 30,0 ■ Total des actifs non courants 2 036,7 2 099,5 Stocks 847,8 583,8 Clients et autres débiteurs 598,1 557,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 296,0 321,3 ■ Total des actifs courants 1 741,9 1 462,8 Total de l’actif 3 778,6 3 562,3

Passif

En millions d'euros 31.12.22 30.06.22 Capital social 349,5 349,5 Réserves et résultats 1 009,9 1 085,1 ■ Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 1 359,4 1 434,6 ■ Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 44,1 48,8 ■ Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 403,5 1 483,4 Provisions pour avantages au personnel 31,9 36,3 Dettes financières non courantes 1 182,7 1 088,3 Obligations locatives non courantes 60,7 63,1 Impôts différés 102,6 101,0 ■ Total des passifs non courants 1 377,9 1 288,7 Autres provisions 7,8 13,8 Fournisseurs et autres créditeurs 603,3 587,0 Produits différés 31,5 31,0 Dettes financières courantes 331,6 134,1 Obligations locatives courantes 23,0 24,3 ■ Total des passifs courants 997,2 790,2 Total du passif 3 778,6 3 562,3

Annexe 5 :

Variation des capitaux propres consolidés

En millions d'euros



Attribuables aux propriétaires de la société Attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle



Total



Capital Primes Résultat et autres réserves Réserves de conversion Total 01.07.21 349,5 300,6 759,8 - 128,7 1 281,2 47,8 1 329,0 Autres éléments du résultat global net d’impôt - - 0,6 79,1 79,7 - 4,5 75,2 Résultat net - - 92,2 - 92,2 3,2 95,4 Résultat global de l'exercice - - 92,8 79,1 171,9 - 1,3 170,6 Variation des titres auto-détenus - - 0,1 - 0,1 - 0,1 Dividendes versés - - - 36,2 - - 36,2 - 1,4 - 37,6 Variations de périmètre - - - - - - - Variation de capital des filiales - - - 0,7 - - 0,7 1,4 0,7 Variation des parts d’intérêts - - 0,4 - 0,4 - 0,1 0,3 Obligations remboursables en actions - - - - - - - Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - 13,8 1,3 15,1 3,8 18,9 Reclassements - - - 0,4 0,4 - - - Autres - - 2,8 - 2,8 - 1,4 1,4 30.06.22 349,5 300,6 832,4 - 47,9 1 434,6 48,8 1 483,4 Autres éléments du résultat global net d’impôt - - 15,7 - 50,6 - 34,9 0,2 - 34,7 Résultat net - - - 12,4 - - 12,4 - 1,3 - 13,7 Résultat global de la période - - 3,3 - 50,6 - 47,3 - 1,1 - 48,4 Variation des titres auto-détenus - - - - - - - Dividendes versés - - - 36,3 - - 36,3 - 4,1 - 40,4 Variations de périmètre - - - - - - - Variation de capital de la société mère - - - - - - - Variation de capital des filiales - - 2,1 - 2,1 - 2,1 Variation des parts d’intérêts - - - - - - - Obligations remboursables en actions - - - - - - - Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - 9,3 - 9,3 0,6 9,9 Reclassements - - - 4,1 4,1 - - - Autres - - - 3,0 - - 3,0 - 0,1 - 3,1 31.12.22 349,5 300,6 803,7 - 94,4 1 359,4 44,1 1 403,5

Annexe 6 :

Glossaire financier

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2021-2022 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2022-2023, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2022-2023.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

EBITDA

L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et pertes de valeur.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Endettement financier

L’endettement financier correspond aux dettes financières moins la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

Pièce jointe