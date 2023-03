Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

English Estonian

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta on olnud AS Pro Kapital Grupp jaoks mälestusväärne. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda autasustas meid „Kõige konkurentsivõimelisem Kinnisvaraettevõte 2022“ auhinnaga.

Konkurentsivõime edetabel on osa suuremast ettevõtluse konkursist Eestis, mida korraldavad omavahelises koostöös kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, EAS ning Eesti Tööandjate Keskliit. Konkuretntsivõime edetabeli tulemused arvutatakse kandidaatide majanduslike näitajate alusel.

Oleme selle saavutuse üle väga uhked ning see motiveerib meid tulevikus veel paremaid tulemusi saavutama.

Vastavalt ettevõtte varasematele suundadele keskendume peamiselt kinnisvaraarendusele kolme Balti riigi pealinnades (Tallinnas, Riias ja Vilniuses) ning hotellindustele Saksamaal, Bad Kreutznach’is.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas viisime 2022. aastal lõpuni korterite üleandmise Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

20. Oktoobril 2022 toimus Kalaranna Kvartali pidulik avamine, kuhu olid kutsutud nii peamised projektiga seotud huvirühmad kui kohalik meedia.

See arendusprojekt on olnud väga edukas, nii müügi (see on täielikult välja müüdud) poolest kui ka kõigi Tallinlaste jaoks elava kogukonna loomisel.

Oleme tänulikud kohalikele võimukandjatele, kes on olnud kogu arendusprotsessi jooksul väga abivalmid ning oleme uhked, teades, et aitame kujundada selle ilusa linna maastikku.

Kindrali Majade arenduses Kristiine City’s ehitame kolme maja kokku 195 korteriga. Ka see arendus on täielikult välja müüdud (kõik korterid on broneeritud või kaetud eellepingutega) ning viimase maja üleandmine on planeeritud 2023. aasta esimeses kvartalis.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on 326 korteriga projekt asukohaga rahulikus ja rohelises keskkonnas Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selleks sobiv.

Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter), kus on kokku 115 korterit. Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks linnavillade (41 omandit) ja äripindadega ning planeerime selle alustamist 2023 aastal. Vilniuse turg on väga aktiivne ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelist arendust.

Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledzi hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber kõrgetasemeliseks eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkurss on käimas, et valida välja parim võimalik lahendus.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus kõrgema nõudluse poole.

Bad Kreutznachis oleme saavutand tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osaliselt üldkasutatavad alad. Ülejäänud osa renoveerimistööd saavad lõpetatud 2023 aasta esimeses kvartalis, peale mida saame suunduda kõrgema hinnaklassiga hotelliturule.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid lõpetada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrgekvaliteedilise kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.

Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid.

Hoolimata kinnisvarasektori ees seisvatest väljakutsetest ning Ukraina sõja tõttu toimuvad geopoliitilistest tormidest ei kao kõik makromajanduslikud positiivsed näitajad.

Eduka kinnisvaraarenduse ettevõtte juhatuse esimehena näen kinnisvaraarenduse tulevikku mõjutatuna tehnoloogiast ning muutuvatest kliendieelistustest. Targa kodu lahendused, virtuaalne ja liitreaalsus, online müük on muutumas väga populaarseks ning mõjutavad seda, kuidas me ostame, müüme ja tunnetame kinnisvara. Lisaks on kasvav nõudlus jätkusuutlike ja energiaefektiivsete kodude vastu, nagu ka paindlike eluruumide vastu, mis võimaldavad kaasas käia elanike elus toimuvate muutustega. Kokkuvõttes on kinnisvara tulevik huvitav ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta kaheteistkümne kuu jooksul oli 65,7 miljonit eurot, mis on rohkem kui kahekordistunud võrreldes võrdlusperioodiga (2021 12 kuud:

43,1 miljonit eurot). 2022. aasta neljanda kvartali kogukäive oli 4 miljonit eurot (2021 neljandas kvartalis 23,7 miljonit eurot).

Kaheteistkümne kuu brutokasum 60% ja moodustas 17 miljonit eurot võrrelduna 10,6 miljoni euroga 2021. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 754 tuhat miljonit eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga võrldusperioodil.

2022. aasta ärikasum moodustas moodustas 17,7 miljonit eurot võrrelduna 39,8 miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta kaheteistkümne kuu jooksul. 2021. aasta ärikasumit mõjutasid ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021. Neljanda kvartali ärikasum moodustas 5,7 miljonit eurot võrrelduna 8,7 miljoni euroga 2021. aastal.

2022. aasta kaheteistkümne kuu puhaskasum oli 13,4 miljonit eurot võrrelduna 29,8 miljoni euroga (33,9 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Neljanda kvartali kasumi moodustas 4,8 miljonit eurot võrreldes 7,3 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid kaheteistkümnel kuul positiivsed 17,9 miljonit eurot võrreldes 13,3 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood negatiivsed summas 1,7 miljonit eurot ning 2021. aasta neljandas kvartalis vastavalt 11,9 miljonit eurot positiivsed.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2022 seisuga 0,98 eurot võrreldes 0,76 euroga 31. detsembril 2021.

Peamised tulemusnäitajad

2022

12 kuud 2021

12 kuud 2022

IV kvartal 2021

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 65 654 43 095 4 026 23 722 Brutokasum (tuhat eurot) 16 965 10 576 754 5 321 Brutokasum, % 26% 25% 19% 22% Ärikasum (tuhat eurot) 17 657 39 820 5 666 8 666 Ärikasum % 27% 92% 141% 37% Puhaskasum (tuhat eurot) 13 452 29 757 4 800 7 292 Puhaskasum % 20% 69% 119% 31% Kasum aktsia kohta (eurot) 0,24 0,52 0,08 0,13





31.12.2022 31.12.2021 Varad kokku (tuhat eurot) 101 256 116 026 Kohustused kokku (tuhat eurot) 45 933 73 183 Omakapital kokku (tuhat eurot) 55 323 42 843 Võla / omakapitali suhe * 0,83 1,71 Varade tootlus, % ** 12,4% 23,7% Omakapitali tootlus, % *** 27,4% 113,5% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,98 0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 10 589 9 626 Lühiajalised nõuded 955 680 Ettemakstud kulud 64 122 Varud 34 224 57 533 Käibevara kokku 45 832 67 961 Põhivara Pikaajalised nõuded 2 016 21 Materiaalne põhivara 7 294 6 754 Kasutusõigusega vara 195 202 Kinnisvarainvesteeringud 45 575 40 734 Firmaväärtus 262 262 Immateriaalne põhivara 82 92 Põhivara kokku 55 424 48 065 VARAD KOKKU 101 256 116 026 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 173 3 955 Ostjate ettemaksed 1 659 12 419 Lühiajalised võlad tarnijatele 4 120 7 297 Maksukohustused 111 1 143 Lühiajalised eraldised 511 713 Lühiajalised kohustused kokku 6 574 25 527 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 38 184 46 455 Muud pikaajalised kohustused 0 20 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 130 1 133 Pikaajalised eraldised 45 48 Pikaajalised kohustused kokku 39 359 47 656 KOHUSTUSED KOKKU 45 933 73 183 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 1 748 Kohustuslik reservkapital 1 134 0 Ümberhindluse reserv 2 012 2 984 Jaotamata kasum 35 178 26 773 OMAKAPITAL KOKKU 55 323 42 843 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 101 256 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022

12 kuud 2021

12 kuud 2022

IV kvartal 2021

IV kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 65 654 43 095 4 026 23 722 Müüdud toodete ja teenuste kulu -48 689 -32 519 -3 272 -18 401 Brutokasum 16 965 10 576 754 5 321 Turustuskulud -498 -502 -153 -144 Üldhalduskulud -4 946 -5 592 -1 203 -2 043 Muud äritulud 6 278 35 615 6 278 5 541 Muud ärikulud -142 -277 -10 -9 Ärikasum 17 657 39 820 5 666 8 666 Finantstulud 3 6 1 1 Finantskulud -4 211 -5 964 -875 -1 408 Kasum enne tulumaksu 13 449 33 862 4 792 7 259 Tulumaks 3 10 8 33 Jätkuvate tegevuste puhaskasum 13 452 33 872 4 800 7 292 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -4 115 0 0 Perioodi puhaskasum 13 452 29 757 4 800 7 292 Muu koondkahjum Muudatused ümberhindluse reservis -972 0 -972 0 Aruandeperioodi koondkasum kokku 12 480 29 757 3 828 7 292 Kasum aktsia kohta

jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,24 0,60 0,08 0,13 Perioodi kasum aktsia kohta (euro) 0,24 0,52 0,08 0,13

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Eve Kallast

Grupi pearaamatupidaja

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

Manus