Janssen erhält positives CHMP-Gutachten für AKEEGA® (Niraparib/Abirateronacetat-Doppelwirkstofftablette) plus Prednison oder Prednisolon zur Behandlung erwachsener Patienten mit BRCA1/2-genmutiertem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs

Im Falle der Zulassung wird Niraparib in Kombination mit Abirateronacetat (AA) die erste Doppelwirkstofftablette sein, die in der Europäischen Union für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) mit BRCA1/2-Mutationen zur Verfügung steht, wenn sie mit Prednison (P) oder Prednisolon verabreicht wird.1



Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie MAGNITUDE, in der die Zugabe von Niraparib zu AA plus P das röntgenologische progressionsfreie Überleben (rPFS) im Vergleich zur Standardtherapie bei unbehandelten mCRPC-Patienten mit BRCA1/2-Mutationen signifikant verbesserte.2

BEERSE, Belgien, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zu Johnson & Johnson gehörenden Janssen Pharmaceutical Companies haben heute bekanntgegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung von AKEEGA® (Niraparib und AA) in Form einer Doppelwirkstofftablette, verabreicht mit P oder Prednisolon, für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) und BRCA1/2-Mutationen (Keimbahn und/oder somatisch), bei denen eine Chemotherapie klinisch nicht indiziert ist, empfohlen hat.1

Niraparib ist ein hochselektiver Polyadenosin-Diphosphat-Ribose-Polymerase (PARP)-Inhibitor.2 Zusammen mit AA, einem Cytochrom P450 17α-Hydroxylase (CYP17)-Inhibitor3, zielt die Kombinationstherapie mit einer Doppelwirkstofftablette auf zwei onkogene Treiber (Mutationen, die sowohl für die Entstehung als auch für die Aufrechterhaltung von Prostatakrebs verantwortlich sind) bei Patienten mit mCRPC ab, nämlich die Androgenrezeptor-Achse (AR-Achse) und BRCA1/2-Genmutationen.4,5

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in Europa.6 Trotz der Fortschritte in der Behandlung können die Auswirkungen für diejenigen, deren Krebs zu mCRPC fortgeschritten ist, mit einer durchschnittlichen Gesamtüberlebenszeit von 13-36 Monaten verheerend sein.7,8,9 Bei Patienten mit mCRPC und BRCA-Genmutationen ist die Wahrscheinlichkeit eines aggressiven Krankheitsverlaufs, eines schlechten Ausgangs und einer kürzeren Überlebenszeit größer.10,11,12,13 BRCA1/2-Genmutationen wurden bei etwa 10-15 Prozent der Patienten mit mCRPC festgestellt.14,15

„Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs ist nach wie vor eine tödliche Krankheit mit hohem ungedecktem Bedarf an Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere für Patienten mit BRCA1/2-Genmutationen“, so Elena Castro*, Onkologin am Hospital Universitario 12 de Octubre, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spanien. „Wir haben gesehen, dass Niraparib in Kombination mit Abirateronacetat und Prednison bei diesen Patienten das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes im Vergleich zu AAP deutlich verringert. Dieses Niraparib-basierte Behandlungsschema ist eine willkommene zielgerichtete Behandlungsoption und hat im Falle einer Zulassung das Potenzial, den Standard der Versorgung von Männern mit mCRPC BRCA, die mit einer Erstlinientherapie behandelt werden, zu beeinflussen.“

„In den letzten Jahren haben wir uns auf die Präzisionsmedizin bei Prostatakrebs konzentriert, weil wir wissen, dass Patienten mit Genmutationen – wie BRCA1/2 – eine schlechtere Prognose haben als Patienten ohne diese Mutationen“, so Martin Vogel, EMEA Therapeutic Area Lead Oncology, Janssen-Cilag GmbH. „Die positive Stellungnahme des CHMP unterstreicht den Nutzen dieser Niraparib-Kombination und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Behandlung von BRCA1/2-Mutationen dar, während wir weiterhin Fortschritte bei der Verbesserung der Aussichten für Patienten mit mCRPC erzielen.“

Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-III-Studie MAGNITUDE (NCT03748641), in der untersucht wurde, ob die Zugabe von Niraparib zu AAP die Ergebnisse bei Patienten mit mCRPC in der Erstlinienbehandlung mit oder ohne Veränderungen in Genen, die mit homologer Rekombination (HRR) assoziiert sind, verbessert.1,16 Patienten mit HRR-Genveränderungen erhielten randomisiert Niraparib 200 mg einmal täglich plus AAP [n=212] oder Placebo und AAP [n=211]. In die MAGNITUDE-Studie wurden insgesamt 423 Patienten mit HRR-Genveränderungen eingeschlossen, von denen 225 (53,2 Prozent) BRCA-Mutationen aufwiesen.14 Dies ist die größte Kohorte von BRCA1/2-positiven Patienten mit mCRPC.16 Die ersten Ergebnisse wurden im Rahmen der Jahrestagung 2022 der American Society of Clinical Oncology auf dem Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) vorgestellt2 und zeigten, dass Niraparib plus AAP bei allen HRR-positiven Patienten das rPFS signifikant verbesserte (analysiert durch verblindete unabhängige zentrale Überprüfung). Am ausgeprägtesten war diese Verbesserung bei Patienten mit BRCA1/2-Genmutationen, bei denen eine statistisch signifikante Risikoreduktion von 47 Prozent für das rPFS beobachtet wurde (HR 0,53; p=0,001).2 Aktualisierte Ergebnisse der zweiten Zwischenanalyse der MAGNITUDE-Studie wurden kürzlich auf der ASCO GU 2023-Jahrestagung vorgestellt.16 In der zweiten Zwischenanalyse zeigte sich bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 24,8 Monaten in der BRCA-Untergruppe ein konsistenter und klinisch bedeutsamer Behandlungseffekt zugunsten von Niraparib plus AAP, mit einem medianen rPFS von 19,5 Monaten im Vergleich zu 10,9 Monaten für Placebo plus AAP. Darüber hinaus gab es in der BRCA-Untergruppe einen Trend zu einem verbesserten Gesamtüberleben (OS) mit Niraparib plus AAP, eine starke Verbesserung der Zeit bis zum symptomatischen Fortschreiten (TSP) und eine kontinuierliche Verbesserung der Zeit bis zur Einleitung einer zytotoxischen Chemotherapie (TCC).16

Das beobachtete Sicherheitsprofil der Kombination von Niraparib und AAP entsprach dem bekannten Sicherheitsprofil der einzelnen Wirkstoffe.2 Bei 67 Prozent der Patienten mit HRR-Genveränderungen traten in der Kombinationsgruppe unerwünschte Ereignisse (UE) des Grades 3/4 auf, gegenüber 46,4 Prozent in der Kontrollgruppe. Die Abbruchraten aufgrund von unerwünschten Ereignissen betrugen in der Kombinationsgruppe 10,8 Prozent und in der Kontrollgruppe 4,7 Prozent. Bei der Kombination von Niraparib und AAP blieb auch die allgemeine Lebensqualität im Vergleich zu Placebo und AAP erhalten, gemessen anhand der Skala zur funktionellen Bewertung der Krebstherapie – Prostata (FACT-P).2

„Prostatakrebs ist eine heterogene Krankheit, die sich aus vielen biologisch unterschiedlichen Subpopulationen zusammensetzt. Die Daten der MAGNITUDE-Studie belegen den bedeutenden Wert von Biomarker-Tests zur Identifizierung der Untergruppe von Patienten, die am ehesten einen klinischen Nutzen aus einer gezielten Behandlung ziehen können, und zur Überwindung der schlechten Prognose von mCRPC mit BRCA-Mutationen“, so Dr. Kiran Patel, Vice President, Clinical Development, Solid Tumors, Janssen Research & Development, LLC. „Wir bei Janssen haben uns der kontinuierlichen Innovation im Bereich Prostatakrebs verschrieben und freuen uns darauf, mit den Gesundheitsbehörden zusammenzuarbeiten, um diese auf Niraparib basierende Behandlungsoption den Patienten so bald wie möglich zur Verfügung stellen zu können.“

Über Niraparib

Niraparib ist ein oral verabreichter, hochselektiver Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP)-Inhibitor, der derzeit von Janssen für die Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs untersucht wird.4 Weitere laufende Studien umfassen die Phase-III-Studie AMPLITUDE (NCT04497844), in der die Kombination von Niraparib und AAP bei einer nach HRR-Biomarkern ausgewählten Patientenpopulation mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) untersucht wird.17

Im April 2016 schloss Janssen Biotech, Inc. eine weltweite (mit der Ausnahme von Japan) Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit TESARO, Inc. (2019 von GSK übernommen) über die exklusiven Rechte an Niraparib bei Prostatakrebs ab.18

In der EU ist Niraparib indiziert als Monotherapie für die Erhaltungstherapie erwachsener Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem hochgradigem epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkrebs, die nach Abschluss einer platinbasierten Chemotherapie in der Erstlinie vollständig oder teilweise darauf ansprechen, sowie als Monotherapie für die Erhaltungstherapie erwachsener Patientinnen und Patienten mit platinsensitivem, rezidiviertem, hochgradigem, schwerem, epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkrebs, die vollständig oder teilweise auf eine platinbasierte Chemotherapie ansprechen.5 Niraparib wird derzeit von GSK als ZEJULA® vermarktet.5

Über Abirateronacetat

Abirateronacetat ist ein oral verabreichter Inhibitor der Androgenbiosynthese. In der Europäischen Union ist Abirateronacetat in Kombination mit Prednison oder Prednisolon indiziert für die Behandlung von neu diagnostiziertem mHSPC mit hohem Risiko bei erwachsenen Männern in Verbindung mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) für die Behandlung von mCRPC bei erwachsenen Männern, die nach Versagen einer ADT asymptomatisch oder leicht symptomatisch sind und bei denen eine Chemotherapie noch nicht klinisch indiziert ist, und für die Behandlung von mCRPC bei erwachsenen Männern, deren Erkrankung unter oder nach einer Docetaxel-basierten Chemotherapie fortgeschritten ist.3

Abirateronacetat wird derzeit von Janssen-Cilag International NV als ZYTIGA® vermarktet.3

Über metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs

Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs (mCRPC) bezeichnet Krebs, der nicht mehr auf ADT anspricht und sich auf andere Teile des Körpers ausgebreitet hat.19 Die häufigsten Metastasierungsorte sind die Knochen, gefolgt von den Lymphknoten, der Leber und der Lunge.20 Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Europa.6 Im Jahr 2020 wurde bei mehr als einer Million Männern auf der ganzen Welt Prostatakrebs diagnostiziert.21 Bei Patienten mit mCRPC und HRR-Genveränderungen, von denen BRCA-Mutationen die häufigsten sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Erkrankung, eines schlechten Ausgangs und einer kürzeren Überlebenszeit größer.10,11,12,13

Über die MAGNITUDE-Studie

MAGNITUDE (NCT03748641) ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische klinische Studie der Phase III zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Niraparib und AAP bei Patienten mit mCRPC mit oder ohne bestimmte HRR-Genveränderungen, die zuvor keine andere Therapie für mCRPC erhalten haben als die Standardbehandlung, Androgenrezeptor-Inhibitoren der nächsten Generation und bis zu vier Monate AAP.4 Die Studie umfasst Patienten mit (HRR-Biomarker [BM]-positiv; ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK2, FANCA, HDAC2, PALB2) und ohne bestimmte Genveränderungen (HRR BM-negativ), die im Verhältnis 1:1 randomisiert wurden, um Niraparib 200 mg einmal täglich plus AAP oder Placebo plus AAP zu erhalten.4 Zusätzlich erhielten in einer offenen Kohorte von HRR-positiven Patienten alle Patienten die DAT-Formulierung von Niraparib und Abirateronacetat plus Prednison. Der primäre Endpunkt der MAGNITUDE-Studie ist das rPFS, das durch eine verblindete, unabhängige zentrale Prüfung bewertet wird. Zu den sekundären Endpunkten gehören die Zeit bis zur Einleitung einer zytotoxischen Chemotherapie, die Zeit bis zur symptomatischen Progression und das Gesamtüberleben.4

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel und Netzhaut, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und Lungenhochdruck.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.janssen.com/emea/. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/JanssenEMEA, wenn Sie Interesse an unseren neuesten Nachrichten haben. Janssen Pharmaceutica NV, die Janssen-Cilag GmbH und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

*Dr. Castro war als Beraterin für Janssen tätig; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkung von Niraparib. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, der Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern von Käufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A. Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

CP-373718

Februar 2023

