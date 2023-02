Janssen recibe la opinión positiva del CHMP para AKEEGA® (niraparib y acetato de abiraterona en comprimido de doble acción) más prednisona o prednisolona para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación de los genes BRCA1/2

French German Spanish

Si se aprueba, niraparib en combinación con acetato de abiraterona (AA), será el primer comprimido de acción dual (CAD) disponible en la Unión Europea para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) con mutaciones en los genes BRCA1/2, cuando se administra con prednisona (P) o prednisolona.1



El dictamen positivo del CHMP se basa en los resultados del estudio de fase 3 MAGNITUDE, en el que la adición de niraparib a AA más P mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión radiográfica (SLPr) en comparación con el tratamiento estándar en pacientes con CPRCm no tratados con mutaciones en los genes BRCA1/2.2

BEERSE, Bélgica, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la autorización de comercialización de AKEEGA® (niraparib y AA), en forma de DAT, administrado con P o prednisolona, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) y mutaciones en los genes BRCA1/2 (germinales y/o somáticas) en los que la quimioterapia no está clínicamente indicada.1

El niraparib es un inhibidor altamente selectivo de la poli adenosina difosfato-ribosa polimerasa (PARP).2 Junto a AA, un inhibidor de la 17α-hidroxilasa del citocromo P450 (CYP17),3 la terapia combinada CAD actúa sobre dos factores oncogénicos (mutaciones responsables tanto del desarrollo como del mantenimiento del cáncer de próstata) en pacientes con CPRCm, a saber, el eje del receptor de andrógenos (eje RA) y las mutaciones de los genes BRCA1/2.4,5

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los varones europeos.6 A pesar de los avances en el tratamiento, para aquellos cuyo cáncer ha progresado a CPRCm, el impacto puede ser devastador, con una supervivencia media global que oscila entre 13 y 36 meses.7,8,9 Los pacientes con CPRCm y mutaciones de los genes BRCA tienen más probabilidades de padecer una enfermedad agresiva, obtener malos resultados y sobrevivir menos.10,11,12,13 Se han identificado mutaciones del gen BRCA1/2 en aproximadamente el 10-15 % de los pacientes con CPRCm.14,15

«El cáncer de próstata metastásico resistente a la castración sigue siendo una enfermedad letal, con grandes necesidades no cubiertas en cuanto a opciones de tratamiento, en particular para los pacientes con mutaciones en los genes BRCA1/2», afirma Elena Castro*, Oncóloga Consultora, Hospital Universitario 12 de Octubre, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre, Madrid, España. «Hemos observado que, en estos pacientes, niraparib combinado con acetato de abiraterona y prednisona reduce significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con AAP. Este tratamiento basado en niraparib es una opción terapéutica específica muy bien acogida y, si se aprueba, tiene el potencial de influir en el tratamiento de referencia de los hombres con cáncer de próstata mCRPC BRCA tratados con terapia de primera línea».

«En los últimos años, nos hemos centrado en la medicina de precisión en el cáncer de próstata porque sabemos que los pacientes con mutaciones genéticas, como BRCA1/2, se enfrentan a un peor pronóstico que los que no las tienen», señala Martin Vogel, Responsable del área terapéutica de oncología para EMEA, Janssen-Cilag GmbH. «La opinión positiva del CHMP refuerza el beneficio de esta combinación de niraparib y marca un hito importante en el tratamiento de las mutaciones de BRCA1/2, a medida que seguimos avanzando para cambiar las perspectivas de los pacientes con CPRCm.

El dictamen positivo del CHMP se basa en los resultados del estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de fase 3 MAGNITUDE (NCT03748641) que evaluó si la adición de niraparib a AAP mejoraba los resultados en aquellos pacientes con CPRCm de primera línea, con o sin mutaciones en los genes asociados a la reparación de recombinación homóloga (RRH).1,16 Los pacientes con mutaciones en el gen RRH asignados aleatoriamente a recibir niraparib 200 mg una vez al día más AAP [n=212], o placebo y AAP [n=211]. En el estudio MAGNITUDE se incluyó a un total de 423 pacientes con mutaciones en el gen RRH, 225 de los cuales (53,2 %) tenían mutaciones BRCA.14 Se trata de la mayor cohorte de pacientes BRCA1/2 positivos con CPRCm.16 Los primeros resultados, presentados en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica - Simposio sobre Cánceres Genitourinarios (ASCO GU) 2022,2 mostraron que niraparib más AAP mejoraba significativamente la SLPr (analizada mediante revisión central independiente ciega) en todos los pacientes con mutaciones genéticas RRH positivas. Esta mejoría fue más pronunciada en las pacientes con mutaciones en los genes BRCA1/2, en las que se observó una reducción del riesgo estadísticamente significativa del 47 % en la SLPr (HR 0,53; p=0,001).2 Los resultados actualizados del segundo análisis provisional (AP2) de MAGNITUDE se presentaron en la reciente Reunión Anual de ASCO GU 2023.16 En el AP2, a los 24,8 meses de seguimiento medio en el subgrupo BRCA, la SLPr mediante revisión central demostró un efecto del tratamiento consistente y clínicamente significativo a favor de niraparib más AAP, con una SLPr media de 19,5 meses en comparación con 10,9 meses para placebo más AAP. Además, en el subgrupo BRCA, se observó una tendencia a la mejora de la supervivencia global (SG) con niraparib más AAP, una fuerte mejora del tiempo hasta la progresión sintomática (TPS) y una mejora constante del tiempo hasta el inicio de la quimioterapia citotóxica (QTC).16

El perfil de seguridad observado de la combinación de niraparib y AAP fue coherente con el perfil de seguridad conocido de cada agente.2 De los pacientes con mutaciones en el gen HRR, el 67 % experimentó eventos adversos (EA) de grado 3/4 en el grupo de combinación frente al 46,4 % en el grupo de control. Las tasas de interrupción debidas a efectos adversos en el grupo de combinación y en el grupo de control fueron del 10,8 % y el 4,7 %, respectivamente. La combinación de niraparib y AAP también mantuvo la calidad de vida global en comparación con el placebo y AAP, según la Escala de Evaluación Funcional para el Tratamiento del Cáncer, versión próstata (FACT-P).2

«El cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea compuesta por muchas subpoblaciones biológicamente distintas. Los datos de MAGNITUDE apoyan el valor significativo de las pruebas de biomarcadores para identificar el subgrupo de pacientes con más probabilidades de obtener un beneficio clínico de un tratamiento dirigido, y superar el mal pronóstico de CPRCm con mutaciones en los genes BRCA», comenta Kiran Patel, doctor en medicina y vicepresidente de Desarrollo Clínico de Tumores Sólidos de Janssen Research & Development, LLC. «En Janssen, trabajamos con dedicación para seguir innovando en el ámbito del cáncer de próstata y actualmente esperamos colaborar con las autoridades sanitarias para ofrecer lo antes posible a los pacientes esta opción de tratamiento basada en niraparib».

Acerca del niraparib

El niraparib es un inhibidor de la poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) altamente selectivo y administrado por vía oral, que actualmente está siendo estudiado por Janssen para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.4 Otros estudios en curso incluyen el estudio de fase 3 AMPLITUDE (NCT04497844) que evalúa la combinación de niraparib y AAP en una población de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm), seleccionados sobre la base de biomarcadores.17

En abril de 2016, Janssen Biotech, Inc. firmó un acuerdo de colaboración y licencia internacional (excepto Japón) con TESARO, Inc. (adquirida por GlaxoSmithKline [GSK] en 2019) por los derechos exclusivos del niraparib para su uso en el cáncer de próstata.18

En la Unión Europea, el niraparib está indicado como monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer epitelial de ovario, trompa de Falopio o peritoneal primario en estado avanzado, que presentan una respuesta completa o parcial después de finalizar la quimioterapia de primera línea con derivados del platino, y como monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer epitelial sensible al platino de ovario, trompa de Falopio o peritoneal primario grave de alto grado en recaída, que responden completa o parcialmente a la quimioterapia con derivados del platino.5 GSK comercializa actualmente el niraparib bajo el nombre de ZEJULA ®.5

Acerca del acetato de abiraterona

El acetato de abiraterona es un inhibidor de la biosíntesis de andrógenos, administrado por vía oral. En la Unión Europea, el acetato de abiraterona está indicado junto con la prednisona o prednisolona para el tratamiento del CPHSm de alto riesgo recién diagnosticado en hombres adultos en combinación con la terapia de deprivación androgénica (TPA), para el tratamiento del CPRCm en hombres adultos asintomáticos o con síntomas leves después del fracaso de la TPA en los casos en que la quimioterapia aún no está clínicamente indicada, y para el tratamiento del CPRCm en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o después de una pauta de quimioterapia con docetaxel.3

El acetato de abiraterona es comercializado actualmente por Janssen-Cilag International NV bajo el nombre de ZYTIGA®.3

Acerca del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración

El cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) se caracteriza porque ya no responde a la terapia de privación de andrógenos (TPA) y se ha extendido a otras partes del cuerpo.19 Las zonas de metástasis más comunes son los huesos, seguidos de los ganglios linfáticos, los pulmones y el hígado.20 El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres en Europa.6 En 2020, más de un millón de hombres en todo el mundo fueron diagnosticados de cáncer de próstata.21 Los pacientes con CPRCm y mutaciones de los genes de RRH, de las cuales las mutaciones en los genes BRCA son las más comunes, tienen más probabilidades de padecer una enfermedad agresiva, obtener malos resultados y sobrevivir menos tiempo.10,11,12,13

Acerca de MAGNITUDE

MAGNITUDE (NCT03748641) es un estudio clínico de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico que evalúa la seguridad y la eficacia de la combinación de niraparib y AAP en los pacientes con CPRCm, con o sin ciertas mutaciones de los genes de RRH, y que no han recibido tratamiento previo para el CPRCm, excepto el tratamiento de referencia, inhibidores de los receptores de andrógenos de nueva generación y hasta 4 meses de AAP.4 El estudio incluye pacientes con (RRH biomarcador [BM] positivo; ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK2, FANCA, HDAC2, PALB2) y sin mutaciones génicas especificadas (RRH BM negativo), que fueron aleatorizados 1:1 para recibir niraparib 200 mg una vez al día más AAP o placebo más AAP.4 Además, en una cohorte abierta de pacientes RRH positivos, todos los pacientes recibieron la formulación en CDA de niraparib y acetato de abiraterona con predisona. El criterio principal de valoración del ensayo MAGNITUDE es la SLPr, determinada por una revisión central independiente ciega. Entre los criterios de valoración secundarios, se incluyen el tiempo hasta el inicio de la quimioterapia citotóxica (QTC), el tiempo hasta la progresión sintomática (TPS) y la supervivencia global (SG).4

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina; inmunología; enfermedades infecciosas y vacunas; neurociencia; oncología; e hipertensión pulmonar.

Obtenga más información en www.janssen.com/emea/. Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA para ver las noticias más recientes. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

* El Dr. Castro ha trabajado como consultor para Janssen; no ha recibido ninguna remuneración por sus trabajos en los medios de comunicación.

Advertencias sobre proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «proyecciones futuras» como se definen en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernientes al desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de niraparib. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmBH, Janssen Research & Development, LLC, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, aunque no de forma excluyente, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; dificultades en la fabricación y retrasos; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; preocupaciones sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiradas del producto o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores puede encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson’ en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar estas declaraciones prospectivas como consecuencia de nueva información o eventos o desarrollos futuros.

