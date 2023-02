Janssen reçoit un avis favorable du CHMP pour AKEEGA® (comprimé à double action de niraparib et d’acétate d’abiratérone) plus prednisone ou prednisolone dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté par les gènes BRCA1/2

French German Spanish

S’il est approuvé, le niraparib en association avec l’acétate d’abiratérone (AA) sera le premier comprimé à double action (CDA) disponible dans l’Union européenne pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) avec mutations BRCA1/2, lorsqu’il est administré avec de la prednisone (P) ou de la prednisolone.1



L’avis positif du CHMP se base sur les résultats de l’étude de phase 3 MAGNITUDE où l’ajout du niraparib à l’AA plus P a amélioré de manière significative la survie sans progression radiographique (SSPR) par rapport au traitement standard chez les patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration non traités avec des mutations BRCA1/2.2

BEERSE, Belgique, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les laboratoires pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd’hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l’autorisation de mise sur le marché d’AKEEGA® (niraparib et AA), sous forme de CDA, administré avec du P ou de la prednisolone, pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) et présentant des mutations BRCA1/2 (germinales et/ou somatiques) chez qui la chimiothérapie n’est pas cliniquement indiquée.1

Le niraparib est un inhibiteur hautement sélectif de la poly- adénosine diphosphate-ribose polymérase (PARP).2 Associé à l’AA, un inhibiteur de la 17α-hydroxylase (CYP17) du cytochrome P450,3 le régime combiné DAT cible deux drivers oncogéniques (mutations responsables à la fois du développement et du maintien du cancer de la prostate) chez les patients atteints de CPRCm, à savoir les mutations de l’axe des récepteurs aux androgènes (axe RA) et du gène BRCA1/2.4,5

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme en Europe.6 Malgré les progrès du traitement, l’impact peut être dévastateur pour les personnes dont le cancer a évolué vers le CPRCm, avec une survie globale moyenne allant de 13 à 36 mois.7,8,9 Les patients atteints de CPRCm et présentant des mutations du gène BRCA sont plus susceptibles de présenter une maladie agressive, des résultats médiocres et une durée de survie plus courte.10,11,12,13 Des mutations du gène BRCA1/2 ont été identifiées chez environ 10 à 15 % des patients atteints de CPRCm.14,15

« Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration reste une maladie mortelle, avec d’importants besoins non satisfaits en termes d’options thérapeutiques, en particulier pour les patients présentant des mutations du gène BRCA1/2 », a déclaré Elena Castro*, oncologue consultante, Hospital Universitario 12 de Octubre, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre, Madrid, Espagne. « Nous avons constaté que chez ces patients, le niraparib associé à l’acétate d’abiratérone et à la prednisone réduit significativement le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à l’AAP. Ce régime à base de niraparib est une option de traitement ciblé bienvenue et, s’il est approuvé, il a le potentiel d’avoir un impact sur la norme de soins pour les hommes atteints de CPRCm BRCA qui sont traités en première ligne ».

« Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur la médecine de précision dans le cancer de la prostate parce que nous savons que les patients présentant des mutations génétiques, telles que BRCA1/2, sont confrontés à un pronostic plus défavorable que ceux qui ne le sont pas », a déclaré Martin Vogel, Responsable du département de thérapie en oncologie pour l’EMEA, Janssen-Cilag GmbH. « L’avis positif du CHMP renforce le bénéfice de cette combinaison de niraparib et marque une étape importante dans la prise en compte des mutations BRCA1/2, alors que nous continuons à faire des progrès pour changer les perspectives des patients atteints de CPRCm ».

L’avis positif du CHMP est basé sur les résultats de l’étude de phase 3 MAGNITUDE (NCT03748641) randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, qui a évalué si l’ajout du niraparib à l’AAP améliorait les résultats chez les patients atteints de mCRPC en première ligne, avec ou sans altérations des gènes associés à la réparation par recombinaison homologue (RRH).1,16 Les patients présentant des altérations des gènes de RRH ont été randomisés pour recevoir le niraparib à 200 mg une fois par jour plus l’AAP [n=212], ou un placebo et l’AAP [n=211]. Dans l’étude MAGNITUDE, un total de 423 patients présentant des altérations du gène RRH ont été recrutés, dont 225 (53,2 %) présentaient des mutations BRCA.14 Il s’agit de la plus grande cohorte de patients BRCA1/2-positifs atteints de CPRCm.16 Les premiers résultats, présentés lors de la réunion annuelle 2022 de l’American Society of Clinical Oncology - Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU),2 ont montré que le niraparib plus AAP a amélioré de manière significative la SSPR (telle qu’analysée par une revue centrale indépendante en aveugle) chez tous les patients BRCA-positifs. Cette amélioration était plus prononcée chez les patientes présentant des mutations du gène BRCA1/2, où une réduction statistiquement significative de 47 pour cent du risque a été observée pour la SSPR (HR 0,53 ; p=0,001).2 Les résultats actualisés de la deuxième analyse intermédiaire (IA2) de MAGNITUDE ont été présentés lors de la récente réunion annuelle de l’ASCO GU 2023.16 Dans l’IA2, après 24,8 mois de suivi médian dans le sous-groupe BRCA, la SSPR par examen central a démontré un effet de traitement cohérent et cliniquement significatif en faveur du niraparib plus AAP, avec une SSPR médiane de 19,5 mois contre 10,9 mois pour le placebo plus AAP. En outre, dans le sous-groupe BRCA, on a observé une tendance à l’amélioration de la survie globale (OS) avec le niraparib plus AAP, une forte amélioration du temps avant la progression symptomatique (TPS) et une amélioration constante du temps avant le début de la chimiothérapie cytotoxique (TCC).16

Le profil de sécurité observé de l’association du niraparib et de l’AAP était conforme au profil de sécurité connu de chaque agent.2 Parmi les patients présentant des altérations du gène RRH, 67 % ont présenté des événements indésirables (EI) de grade 3/4 dans le groupe traité par l’association, contre 46,4 % dans le groupe témoin. Les taux d’abandon pour cause d’EI dans le groupe combiné et le groupe témoin étaient de 10,8 % et 4,7 %, respectivement. L’association du niraparib et de l’AAP a également permis de maintenir la qualité de vie globale par rapport au placebo et à l’AAP, telle que mesurée sur l’échelle FACT-P (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate).2

« Le cancer de la prostate est une maladie hétérogène composée de nombreuses sous-populations biologiquement distinctes. Les données de MAGNITUDE soutiennent la valeur significative des tests de biomarqueurs pour identifier le sous-groupe de patients les plus susceptibles de tirer un bénéfice clinique d’un traitement ciblé, et de surmonter le mauvais pronostic du CPRCm avec mutations BRCA », a déclaré Kiran Patel, M.D., vice-président, développement clinique, tumeurs solides, Janssen Research & Development, LLC. Chez Janssen, nous nous consacrons à l’innovation continue dans le domaine du cancer de la prostate et nous sommes maintenant impatients de travailler avec les autorités sanitaires pour apporter cette option thérapeutique à base de niraparib aux patients dès que possible ».

À propos du niraparib

Le niraparib est un inhibiteur hautement sélectif de la poly (ADP-ribose) polymérase (PARP) administré par voie orale actuellement étudié par Janssen pour le traitement des patients atteints d’un cancer de la prostate.4 D’autres études en cours incluent l’étude de Phase 3 AMPLITUDE (NCT04497844) évaluant l’association du niraparib et de l’AAP dans une population de patients sélectionnés par biomarqueurs atteints d’un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm).17

En avril 2016, Janssen Biotech, Inc. a conclu un accord mondial (à l’exception du Japon) de collaboration et de licence avec TESARO, Inc. (acquis par GSK en 2019) pour les droits exclusifs du niraparib dans le cancer de la prostate.18

Dans l’Union européenne, le niraparib est indiqué en monothérapie pour le traitement d’entretien des patients adultes atteints d’un cancer épithélial avancé de l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine primitif qui présentent une réponse complète ou partielle à la fin d’une chimiothérapie de première intention à base de platine ; et en monothérapie pour le traitement d’entretien des patients adultes atteints d’un cancer épithélial grave de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine primitif en réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platine.5 Le niraparib est actuellement commercialisé par GSK sous le nom de ZEJULA®.5

À propos de l’acétate d’abiratérone

L’acétate d’abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes administré par voie orale. Dans l’Union européenne, l’acétate d’abiratérone est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone pour le traitement du CPSCm à haut risque nouvellement diagnostiqué chez les hommes adultes en association avec une thérapie de privation d’androgènes (ADT) ; le traitement du CPRCm chez les hommes adultes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après échec d’un traitement antirétroviral chez qui la chimiothérapie n’est pas encore cliniquement indiquée ; et le traitement du CPRCm chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.3

L’acétate d’abiratérone est actuellement commercialisé par Janssen-Cilag International NV sous le nom de ZYTIGA®.3

À propos du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) est un cancer qui ne répond plus à un traitement antiandrogénique (ADT) et s’est propagé à d’autres parties du corps.19 Les sites métastatiques les plus courants sont les os, suivis des ganglions lymphatiques, des poumons et du foie.20 Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en Europe.6 En 2020, plus d’un million d’hommes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate.21 Les patients présentant un CPRCm et des altérations des gènes de RRH, dont les mutations BRCA sont les plus courantes, sont plus susceptibles de faire l’objet d’une maladie agressive, de mauvais résultats et d’une durée de survie plus courte.10,11,12,13

À propos de MAGNITUDE

MAGNITUDE (NCT03748641) est une étude clinique multicentrique de Phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l’innocuité et l’efficacité de l’association du niraparib et de l’AAP chez les patients présentant un CPRCm, avec ou sans certaines altérations du gène de RRH, qui n’ont pas reçu de traitement antérieur pour le CPRCm, à l’exception de la norme de soins, d’inhibiteurs des récepteurs aux androgènes de nouvelle génération et jusqu’à 4 mois d’AAP.4 L’étude inclut des patients avec (biomarqueur RRH [BM] positif ; ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK2, FANCA, HDAC2, PALB2) et sans altérations génétiques spécifiques (RRH BM négatif), qui ont été randomisés 1:1 pour recevoir le niraparib 200 mg une fois par jour plus AAP ou le placebo plus AAP.4 En outre, dans une cohorte ouverte de patients RRH-positifs, tous les patients ont reçu la formulation DAT de niraparib et d’acétate d’abiratérone plus prednisone. Le critère d’évaluation principal de l’essai MAGNITUDE est la SSPR évaluée par un examen central indépendant en aveugle. Les critères d’évaluation secondaires comprennent le temps avant le début de la chimiothérapie cytotoxique, le temps avant la progression symptomatique et la survie globale.4

À propos du laboratoire pharmaceutique Janssen du groupe Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie appartient au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence, à savoir les troubles cardiovasculaires, le métabolisme, et la rétine, l’immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l’oncologie et l’hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.janssen.com/emea/. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour découvrir nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des laboratoires pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

*Le Dr. Castro a été un consultant de Janssen ; il n’a reçu aucune rémunération pour toute activité médiatique.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact du traitement par le niraparib. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmBH, Janssen Research & Development, LLC, de tout autre laboratoire pharmaceutique Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les difficultés et incertitudes inhérentes à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude quant à la réussite clinique et à l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude quant à la réussite commerciale ; les difficultés et retards de fabrication ; la concurrence, notamment les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les problèmes d’efficacité ou d’innocuité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de santé ; les modifications des lois et réglementations applicables, notamment les réformes mondiales en matière de soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 1 janvier 2023, ainsi que dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors, » ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les laboratoires pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs.

Février 2023

