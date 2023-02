Le Fonds de revenu Noranda annonce que ses porteurs de parts ont approuvé son acquisition par Glencore

English French

TORONTO, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que les porteurs de parts du Fonds ont approuvé l’arrangement proposé (l’« arrangement ») aux termes duquel la totalité des parts prioritaires émises et en circulation du Fonds seraient acquises par Glencore Canada Corporation pour 1,98 $ par part prioritaire en espèces.



Lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs du part du Fonds qui a eu lieu aujourd’hui, l’arrangement a été approuvé à 87,28 % des voix exprimées par la totalité des porteurs de parts et à 80,71 % des voix exprimées par les porteurs de parts prioritaires du Fonds, compte tenu de l’exclusion des porteurs de parts prioritaires dont les voix doivent être exclues conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables aux fins de l’arrangement.

« Je tiens à remercier les porteurs de parts du Fonds pour leur soutien au fil des années et quant à l’arrangement proposé », a déclaré M. Anthony Lloyd, président du conseil des fiduciaires de Fiducie d’exploitation Noranda et membre du comité indépendant de celui-ci. « Ce fut un grand honneur de servir en tant que président du conseil d’administration et je crois que ces résultats indiquent encore une fois que l’arrangement était dans l’intérêt des porteurs de parts afin qu’ils obtiennent la meilleure valeur pour leurs parts. »

La clôture de l’arrangement demeure assujettie à l’approbation définitive de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), pour laquelle une audience devrait avoir lieu le 2 mars 2023.

Sous réserve de l’obtention de l’approbation de la Cour et du respect des autres conditions de clôture, ou de la renonciation à ces conditions, l’arrangement devrait entrer en vigueur peu après l’approbation de la Cour.

Après la clôture de l’arrangement, Services aux investisseurs Computershare Inc., à titre de dépositaire aux fins de l’arrangement, fournira à ceux qui seront alors les anciens porteurs de parts leur contrepartie dès que possible à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrangement.

Par suite de la réalisation de l’arrangement, le Fonds prévoit faire radier ses parts prioritaires de la cote de la Bourse de Toronto et prendre les mesures nécessaires afin de faire révoquer son état d’émetteur assujetti ou l’équivalent dans toutes les provinces du Canada.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction, la convention d’arrangement et la convention modificatrice du Fonds conclues entre Glencore Canada Corporation et le Fonds, dont un exemplaire sera accessible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, contiennent de plus amples renseignements sur les modalités de l’arrangement.

Information prospective

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment les énoncés relatifs à l’acquisition proposée du Fonds par Glencore Canada Corporation, à l’approbation de la Cour et à la radiation des parts prioritaires, constituent de l’information prospective. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, l’information prospective se reconnaît par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions ou par des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « doivent » être prises, survenir ou se matérialiser. Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables en date du présent communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds en date du 30 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révèleront exactes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date de celui-ci, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts prioritaires sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web, à l’adresse : www.norandaincomefund.com.