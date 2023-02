La Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens lance une exposition virtuelle d’histoires de pandémie racontées par des enfants

English French

TORONTO, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens lance une galerie virtuelle publique présentant des histoires et des œuvres artistiques racontées par des enfants de partout au Canada sur leurs expériences de la pandémie. Le colonel Chris Hadfield, astronaute retraité et auteur pour enfants, confiera son amour de la lecture et ses réflexions sur les répercussions de la lecture aux familles de Scarborough et à des invités au lancement du projet Les histoires retrouvées : une exposition virtuelle des histoires de pandémie des enfants du Canada.



Détails de l’événement à Toronto

Quoi Lancement national de l’exposition virtuelle Les histoires retrouvées Date Le mardi 7 mars 2023 Heure De 14 h à 15 h 30 HE Lieu Centre de ressources familiales Malvern, Scarborough (Ontario)

90, ch. Littles, Scarborough (Ontario) M1B 5E2 Disponibles pour donner des commentaires Honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada (à confirmer)

Chris Hadfield, OC, OOnt, CSM, CD, colonel, astronaute (retraité) et membre du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens

Ariel Siller, directrice générale de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens

Anusha Narendran, gestionnaire des programmes et des services pour enfants, Centre de ressources familiales Malvern

La Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens, en partenariat avec des organisations au service des enfants du pays, organise des lancements en salle tout au long du mois de mars, à Vancouver (9 mars), Whitehorse (17 mars), Québec (18 mars) et Halifax (29 mars).

Pour en savoir plus, demander un dossier de presse sous embargo ou solliciter une entrevue :

Angela Pinzon

Pilot PMR

angela.pinzon@pilotpmr.com

647-295-0517

Wendy Vincent

Konvo Media

wendy@konvomedia.com

416.722.0608

Omar Siddiqui

Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens

lostandfound@childrensliteracy.ca

647.493.5013