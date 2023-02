English French

Résultats annuels 2022 : Atos avance dans son plan de transformation stratégique

Forte amélioration de la performance opérationnelle au second semestre permettant à Atos d'afficher des résultats conformes à ses objectifs 2022 :

Retour à la croissance du chiffre d'affaires : +1,3% à taux de change constants

Marge opérationnelle de 3,1%

Flux de trésorerie disponible de -58 millions d'euros hors impacts du plan de transformation





Fort rebond de la dynamique commerciale au quatrième trimestre, avec un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires à 112%

Confiance pour 2023, progrès vers nos ambitions à moyen terme

Avancées significatives dans notre projet de séparation, en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023

Paris, le 28 février 2023 - Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2022.

L'équipe de direction d’Atos, composée de Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, a déclaré : « L’amélioration de la performance d'Atos est bien engagée, grâce à l'engagement et à l’implication de nos 111 000 collaborateurs. En 2022, le Groupe a renoué avec la croissance, à +1,3% à taux de change constants, et a atteint tous ses objectifs financiers, l'ensemble des indicateurs de performance clés ayant enregistré une très nette amélioration au second semestre. En particulier, Evidian a accéléré sa croissance rentable, et Tech Foundations a délivré les premiers résultats rapides et tangibles de son plan de retournement, redevenant profitable trois ans plus tôt que prévu.

Nous entamons 2023 avec confiance. Huit mois seulement après avoir annoncé notre projet de séparation, nous avons accompli d'importants progrès vers sa réalisation. Cette séparation, qui marquera un tournant dans l'histoire du Groupe, permettra de libérer tout le potentiel des deux futures entités et maximisera la création de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. Malgré un contexte macroéconomique incertain, de très nombreuses opportunités s'offrent à nous et nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre l'amélioration de notre performance tout au long de l'année 2023. Nous avons jeté les bases pour le renouveau d'Atos aujourd’hui et, demain, pour le succès des périmètres Evidian et Tech Foundations. »

En millions d'euros 2022 2021 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 11 341 10 839 +4,6% +1,3% Marge opérationnelle 356 383 % taux de marge opérationnelle 3,1% 3,5% -40 bps -60 bps Excédent Brut Opérationnel (EBO) 1 020 1 095 % taux d'EBO 9,0% 10,1% -110 bps Résultat net normalisé -28 -215 Résultat net -1 012 -2 962 Flux de trésorerie disponible - hors coûts du plan de transformation -58 -419 Flux de trésorerie disponible -187 -419 Dette nette 1 450 1 226

Résultats de l'exercice 2022

Le chiffre d’affaires du Groupe s'est établi à 11 341 millions d'euros en 2022, en hausse de +4,6% par rapport à 2021. À taux de change constants, la progression du chiffre d’affaires est ressortie à +1,3%, avec une stabilisation de la croissance organique sur l’année à +0,1% et une contribution des acquisitions nettes des cessions à hauteur de +1,2%. Au second semestre, la croissance organique est redevenue positive à +2,3%, avec une accélération à +4,6% au quatrième trimestre1. Le chiffre d’affaires d'Evidian s'est élevé à 5 315 millions d'euros, soit une hausse de +4,8% à taux de change constants et +2,0% en organique. La croissance organique a accéléré au second semestre à +5,4% (+11,0% au quatrième trimestre), portée par la montée en puissance de l’activité Advanced Computing, par la dynamique vigoureuse enregistrée une fois encore dans les services de cybersécurité, segment pour lequel Evidian capitalise sur sa position de leader mondial, ainsi que par une accélération dans les activités Digital.



Tech Foundations a affiché un chiffre d’affaires de 6 026 millions d'euros, en réduction de seulement -1,6% en organique, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 2021 (-11,4%). Après une stabilisation plus tôt qu’anticipé au troisième trimestre, Tech Foundations a accéléré la rationalisation de son portefeuille au quatrième trimestre, notamment dans le BPO et les activités de revente de matériel et de logiciels. En excluant les activités non stratégiques (BPO, activités de revente de matériel et de logiciels, UCC), Tech Foundations a enregistré une croissance organique de +1,0% au quatrième trimestre2.

La Marge opérationnelle est ressortie à 356 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d’affaires. Dans le contexte actuel d'inflation élevée des coûts (salaires, énergie) et de tensions sur la chaîne d'approvisionnement, Atos est parvenu à améliorer très fortement sa marge opérationnelle, à 5,1% au second semestre, après 1,1% au premier semestre, grâce à d’importantes actions d’amélioration de la performance. Ces actions ont porté sur les coûts de structure (avec notamment l’abandon de l’organisation Spring, des embauches sélectives, une discipline renforcée sur les coûts), ainsi que sur les contrats sous-performants et sur les prix de vente. La marge opérationnelle d'Evidian s'est élevée à 276 millions d'euros en 2022, soit 5,2% du chiffre d’affaires. Avec trois ans d'avance sur son plan, Tech Foundations a enregistré une marge opérationnelle positive, à 79 millions d'euros soit 1,3% du chiffre d’affaires.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à -187 millions d'euros en 2022, dont 129 millions d'euros de coûts liés au projet de transformation du Groupe. En excluant ces coûts, le flux de trésorerie disponible s'est établi à -58 millions d'euros, ce qui constitue une forte amélioration par rapport à 2021 grâce à une maîtrise rigoureuse du besoin en fonds de roulement, ainsi qu'à un remboursement de 60 millions d'euros en lien avec la clôture anticipée du plan de départ en Allemagne annoncé en juillet 2021.

La dette nette s'est élevée à -1 450 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit 2,4x l’EBO avant IFRS 16 offrant une marge de manœuvre significative par rapport au covenant de 3,75x sur la dette bancaire du Groupe. Après avoir refinancé avec succès sa dette bancaire en juillet 2022, Atos dispose d'un financement adéquat. La liquidité du Groupe demeure solide, avec 3,3 milliards d'euros de trésorerie brute au 31 décembre 2022, ainsi que 2,0 milliards d'euros de facilités de crédit non tirées.

Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires a connu un fort rebond au quatrième trimestre, atteignant 112%, contre 71% au troisième trimestre, avec une amélioration marquée sur les deux périmètres. Pour Evidian, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires a atteint 130% au quatrième trimestre, porté à la fois par Digital et par BDS. Tech Foundations a commencé à récolter les fruits du recentrage de sa stratégie commerciale : son ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires a atteint 94% au quatrième trimestre, soutenu par la signature de contrats importants et par une forte augmentation de la prise de commandes auprès de nouveaux clients. Ce regain de dynamisme commercial démontre la solidité de la position d'Atos sur ses cœurs de métier, ainsi que l’attractivité des offres du Groupe.

Avancées dans le plan de transformation d’Atos

Progrès majeurs dans le projet de séparation d’Atos, en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023

En juin 2022, Atos a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées, leaders sur leurs marchés respectifs, afin de créer de la valeur et de mettre en œuvre un projet de transformation ambitieux. Depuis cette annonce, en huit mois, le Groupe a déjà accompli des progrès significatifs et est en bonne voie pour être en position de décider de cette séparation de façon à la mener à bien au second semestre de 2023.

Débuté le 7 septembre 2022, le processus d’information et de consultation du comité d'entreprise européen d'Atos a été achevé en trois mois, avec une bonne collaboration. Ceci constitue une étape majeure dans le projet de transformation du Groupe. En parallèle, les processus de consultation locaux ont été menés à bien, dans les 31 pays où ils étaient requis. Ainsi, Atos est désormais en capacité de mener à bien sa séparation en deux entités cotées (sous réserve de confirmation finale par son Conseil d’Administration, de l'approbation de ses actionnaires, et des autres conditions usuelles), et d’accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation.

L'ensemble des chantiers internes du projet de séparation sont engagés et progressent conformément au plan. Ces travaux s'articulent autour de quatre axes : (i) stratégie et continuité commerciale, (ii) processus de séparation couvrant les aspects juridiques et fiscaux, les accords stratégiques, les états financiers et la préparation opérationnelle au « Day-1 », (iii) mise en place du modèle opérationnel et des fonctions support, et (iv) coordination du programme et conduite du changement.

Evidian : forte proposition de valeur autour de facteurs clés de différenciation

En 2022, Evidian a défini une feuille de route claire visant à accroître les synergies entre ses activités cœur de métier dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, ainsi qu’à tirer parti de sa combinaison unique de services et de technologies de pointe sur l'ensemble du continuum digital. Cette feuille de route permettra à Evidian de se positionner comme un prestataire de services et de solutions à forte valeur ajoutée pour une clientèle de plus en plus soucieuse des enjeux de souveraineté et de sécurité. En parallèle, Evidian a accéléré le développement de ses centres offshore et nearshore, afin de renforcer sa capacité d’exécution.

Tech Foundations : premiers résultats rapides et tangibles sur son plan de retournement

Tech Foundations progresse sur ses objectifs et sa stratégie annoncés. En 2022, la ligne de service a mobilisé ses équipes autour d'un ambitieux projet de redressement et a commencé à reconstituer un pipeline commercial robuste. Dans le même temps, Tech Foundations a repositionné son portefeuille afin d’être un partenaire incontournable pour les services digitaux et la modernisation des infrastructures, tirant parti de ses atouts dans le cloud privé et hybride, « l’expérience collaborateur » et de ses offres innovantes centrées sur la réduction de l'empreinte carbone liée à l’informatique. Une série d’actions a été mise en place pour réduire les contrats sous-performants et les pertes associées, notamment dans le BPO, pour se retirer progressivement des activités de revente de matériel et de logiciels, et pour céder l'activité UCC. D’importantes mesures de réduction des coûts ont été mises en œuvre et ont produit de premiers résultats tangibles au second semestre, permettant à la marge opérationnelle 2022 de Tech Foundations de devenir positive, avec trois ans d’avance sur le plan.

Programme de cessions de 700 millions d’euros déjà sécurisé à près de 80%

Le 14 juin 2022, Atos a annoncé un programme de cessions d’activités non stratégiques pour un montant d’environ 700 millions d'euros de produits attendus, dans le cadre du financement de son projet de transformation. Après seulement huit mois, le Groupe a déjà sécurisé près de 80% de cette enveloppe, démontrant sa capacité à exécuter de manière rapide et efficace.

A ce jour, les transactions finalisées ou sécurisées comprennent la cession de la participation de 2,5% d'Atos dans Worldline sur le marché en juin 2022, et les signatures des cessions, à des conditions avantageuses pour le Groupe, d’Atos Italia3 en novembre 2022, et de l'activité Unified Communications & Collaboration en janvier 2023. Ces deux transactions, qui sont encore soumises à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles, devraient être finalisées respectivement au premier et au second semestre 2023.

Discussions avec Airbus en vue d’un accord stratégique et technologique de long terme et de la cession d’une participation minoritaire dans Evidian

Le 16 février 2023, Atos a annoncé avoir reçu une offre indicative non-engageante d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian. Cette offre est cohérente avec le plan de séparation d'Atos tel qu’annoncé.

Le Conseil d'Administration d'Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian.

Les discussions sont en cours sur une base non-exclusive. Aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties. Atos confirme son engagement à examiner les marques d'intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur.

Perspectives pour 2023

Les marchés de la transformation numérique, de la cybersécurité et du big data devraient maintenir une dynamique de croissance solide malgré un environnement macroéconomique plus difficile. En 2023, Evidian s'attachera à déployer sa nouvelle proposition de valeur et ses offres, maximisant les synergies et capitalisant sur un modèle commercial commun à l’ensemble de ses expertises. Dans le même temps, Evidian continuera de renforcer ses moyens commerciaux et sa capacité d'exécution, afin d’accélérer sa croissance rentable en 2023.

Après une performance meilleure que prévue en 2022, Tech Foundations poursuivra en 2023 la mise en œuvre rapide de son plan de retournement. Portant une attention particulière à la sélectivité et la qualité des contrats, Tech Foundations s'emploiera à accélérer la rationalisation de son portefeuille, ce qui devrait entrainer une diminution contrôlée de son chiffre d’affaires sur les activités non stratégiques, tandis que les activités cœur de métier seront stabilisées. En parallèle, Tech Foundations intensifiera ses efforts d’adaptation de sa structure de coûts, ce qui permettra de contrebalancer les effets de la baisse du chiffre d’affaires, les investissements dans les capacités commerciales et les offres, ainsi que les tensions inflationnistes.

En 2023, la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe devrait être comprise entre -1,0% et +1,0%, avec une accélération de la croissance organique d'Evidian et une diminution contrôlée du chiffre d'affaires de Tech Foundations résultant de la rationalisation de son portefeuille.

La marge opérationnelle du Groupe4 est attendue entre 4% et 5%. La marge opérationnelle d'Evidian est attendue en hausse par rapport à 2022 ; celle de Tech Foundations devrait rester en territoire positif, en avance par rapport au plan.

En bonne voie pour l’atteinte des objectifs 2026

Evidian et Tech Foundations sont en très bonne voie pour atteindre leurs objectifs 2026. En particulier, la performance de Tech Foundations à ce jour est meilleure qu’attendu avec une marge opérationnelle devenue positive dès 2022. Les deux entités présenteront des objectifs plus détaillés, y compris concernant leurs générations de trésorerie, à l’occasion de journées investisseurs dédiées, qui se tiendront avant la séparation envisagée.

De la marge opérationnelle au résultat opérationnel

En millions d'euros 2022 2021 Marge opérationnelle 356 383 Réorganisation -352 -312 Rationalisation et frais associés -69 -81 Coûts d'intégration et d'acquisition -30 -44 Amortissement des immobilisations incorporelles (allocation du prix d'acquisition) -140 -151 Charges relatives à des paiements fondés sur des actions -25 -34 Dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants -177 -1 490 Autres éléments -359 -1 039 Résultat opérationnel -795 -2 768

En plus des mesures d'adaptation des charges de personnel déjà prévues au début de 2022 et exécutées pour l'essentiel au premier semestre, les coûts de réorganisation incluent -266 millions d'euros de dépenses liées au projet de transformation d'Atos. Ces coûts comprennent les premières mesures de restructuration et requalification prises à la fois par Tech Foundations et par Evidian, ainsi que des coûts non-récurrents liés à la préparation de la séparation envisagée en deux entités cotées.

La dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants, pour -177 millions d'euros en 2022, est liée principalement aux actifs destinés à la vente et reflète la hausse des taux d’intérêt.

Les autres éléments comprennent un impact non-récurent de -210 millions d'euros en lien avec les mesures prises par Tech Foundations sur certains de ses principaux contrats sous-performants, en particulier dans le BPO, ainsi qu’une perte de -37 millions d'euros liée à la cession des activités d'Atos en Russie. Le solde provient principalement d’accords de terminaison de contrats clients et fournisseurs, ainsi que des programmes de retraites et de départs anticipés à la retraite en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

Du résultat opérationnel au résultat net part du Groupe

En millions d'euros 2022 2021 Résultat Opérationnel -795 -2 768 Résultat financier -175 -151 Charge d’impôt -46 -39 Part des participations ne donnant pas le contrôle 0 -3 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 4 0 Résultat net part du Groupe -1 012 -2 962 Bénéfice par action -9,14 -27,03 Bénéfice par action dilué -9,14 -27,03

Le résultat financier s'est élevé à -175 millions d'euros en 2022. Il incluait -109 millions d’euros liés à la vente des actions Worldline en juin, pour un montant net de 219 millions. Les coûts liés à l’endettement financier net sont ressortis à -29 millions d'euros, un montant globalement stable par rapport à 2021 (-25 millions d'euros).

Flux de trésorerie disponible et dette nette

En millions d'euros 2022 2021 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 1 020 1 095 Investissements opérationnels -251 -272 Paiements des loyers -405 -391 Variation du besoin en fonds de roulement 126 -156 Flux de trésorerie opérationnel 489 275 Impôts payés -59 -81 Coût de l’endettement financier net payé -29 -25 Réorganisation, Rationalisation & Coûts d'intégration -283 -438 Dont coûts liés au plan de transformation d'Atos -129 - Autres variations -305 -151 Flux de trésorerie disponible -187 -419 Flux de trésorerie disponible - hors coûts du plan de transformation -58 -419

Le flux de trésorerie disponible s'est établi à -187 millions d'euros en 2022, un chiffre qui intègre -129 millions d'euros de dépenses liées au plan de transformation d'Atos. Hors ces éléments, le flux de trésorerie disponible est ressorti à -58 millions d'euros, un niveau supérieur à l'objectif du Groupe de -150 millions d'euros.

Le besoin en fonds de roulement a enregistré une variation positive de +126 millions d'euros.

Les coûts de réorganisation, de rationalisation et d'intégration se sont élevés à -283 millions d'euros, un chiffre qui intègre -129 millions d'euros liés au plan de transformation du Groupe.

Les autres variations, pour -305 millions d'euros, correspondent à l’impact sur la trésorerie des autres éléments du résultat opérationnel décrits ci-dessus.

De ce fait, et après prise en compte de l’impact des acquisitions et des cessions, l'endettement financier net du Groupe s’élève à -1 450 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -1 226 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le 29 juillet 2022, le Groupe a conclu avec succès un nouveau financement bancaire de 2,7 milliards d'euros. Ce financement sans sûreté comprend un emprunt à terme de 1,5 milliard d'euros à des conditions très satisfaisantes, une facilité de crédit renouvelable de 0,9 milliard d’euros renforçant la liquidité du Groupe, ainsi qu’un prêt relais de 0,3 milliard d’euros, qui sera remboursé avec les produits attendus du programme de cession d’actifs non stratégiques du Groupe. Le covenant du ratio de levier financier (endettement net/EBO5) a été porté à 3,75x mesuré annuellement à fin décembre. Au 31 décembre 2022, les montants tirés s'élevaient à 600 millions d'euros pour l'emprunt à terme et à 80 millions d'euros pour la facilité de crédit renouvelable.

Carnet de commandes

Les prises de commandes ont atteint 10,2 milliards d'euros en 2022, ce qui représente un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 90%. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires a connu une forte amélioration au quatrième trimestre, ressortant à 112%, contre 71% au troisième trimestre.

Le carnet de commandes total est ressorti à 21,2 milliards d'euros au 31 décembre 2022, en recul de 3,2 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2021, y compris 1,9 milliard d'euros de corrections relatives aux périodes antérieures et en partie liées à la sortie de contrats sous-performants.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 représentait 1,9 année de chiffre d’affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 6,6 milliards d'euros, en légère baisse par rapport au 31 décembre 2021. Il représente 7,0 mois de chiffre d’affaires.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’établissait à 110 797 collaborateurs au 31 décembre 2022, soit un accroissement de +1,5% par rapport à 109 135 collaborateurs au 31 décembre 2021 (+1,7% en organique).

En 2022, le Groupe a effectué 29 458 recrutements (16 089 au premier semestre, 13 369 au second semestre). 62% de ces recrutements ont été réalisés dans des pays offshore et nearshore. En 2022, le taux d'attrition était de 21,6%.

En septembre 2022, Atos a été classé pour la première fois par Great Place to Work® parmi les meilleurs lieux de travail d’Europe dans le classement annuel 2022 « Europe’s Best Workplaces ». Le Groupe figure en 21ème position du palmarès dans la catégorie des multinationales. A ce jour, Atos détient des certifications Great Place to Work® dans 19 pays.

Atos reconnu comme un leader de son secteur en matière de RSE

En septembre 2022, Atos a été récompensé pour la troisième année consécutive par le prix « EcoVadis Platine » pour son engagement en matière de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE). Avec 84 points sur 100, Atos atteint son meilleur score à ce jour. Atos confirme ainsi sa position de leader aux côtés du 1% d’entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur.

En octobre 2022, Atos a obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation (la note AAA) dans le cadre de la notation ESG 2022 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), se classant parmi les 7% d'entreprises les plus performantes du secteur « Logiciels et services ». Ces entreprises se distinguent par une bonne performance en matière de Développement Durable à la fois sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

En novembre, 2022, Atos s'est classé dans le top 1% des sociétés de services IT dans l’évaluation des pratiques de développement durable (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global pour l’année 2022. Atos atteint un score de 85/100, en amélioration de 2 points par rapport à l’année précédente.

En décembre 2022, Atos s'est classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde et DJSI Europe pour l’année 2022. Dans l’indice DJSI Europe 2022, Atos a figuré parmi les trois premières entreprises du secteur des services informatiques (« TSV IT services »).

En décembre 2022, Atos a été reconnu pour son leadership en matière de transparence et d'action sur le changement climatique par l'organisation Carbon Disclosure Project, obtenant une place sur sa « liste A » annuelle, sur la base du dernier reporting climatique du Groupe. Le Groupe figure ainsi parmi les entreprises de la CDP Leadership Band pour la dixième année consécutive.

Dividende

Le résultat net part du Groupe étant négatif en 2022, le Conseil d'Administration d'Atos a décidé, lors de sa réunion du 28 février 2023, de ne pas proposer de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Etats financiers consolidés

Les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 28 février 2023. Les procédures d’audit ont été effectuées et les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats annuels 2022 du Groupe, le mercredi 1er mars 2023 à 8h00 (CET - Paris).

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/8w5inwtg

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

https://register.vevent.com/register/BI427c80d711fa494d8b40363225433a4e



Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant. Des rappels de l’évènement seront également envoyés par e-mail la veille.

10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique Investisseurs.

Prochains événements

27 avril 2023 (avant ouverture du marché) Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

26 juillet 2023 (avant ouverture du marché) Résultats du premier semestre 2023

Contacts

Relations Investisseurs: Thomas Guillois – +33 6 21 34 36 62 – thomas.guillois@atos.net

Media: Anette Rey – +33 6 69 79 84 88 – anette.rey@atos.net

ANNEXE

Performance 2022 par périmètre

Chiffre d'affaires Marge opérationnelle Marge opérationnelle % En millions d'euros 2022 2021* var. à taux de change constants variation organique 2022 2022 Périmètre Evidian 5 315 5 071 +4,8% +2,0% 276 5,2% Périmètre Tech Foundations 6 026 6 130 -1,7% -1,6% 79 1,3% Total 11 341 11 201 +1,3% +0,1% 356 3,1% *A taux de change constants

Evidian

Le chiffre d'affaires d'Evidian s'est établi à 5 315 millions d'euros, en amélioration de +4,8% à taux de change constants. La ligne de métier a bénéficié de la contribution des acquisitions réalisées en 2021 qui ont enrichi l'offre du Groupe, notamment dans les services multi-cloud. En croissance organique, la progression atteint +2,0%, avec une forte accélération au second semestre 2022, à +5,4% (quatrième trimestre 2022 : +11,0%). Cette accélération résulte de : (i) la reprise de l’activité Advanced Computing, avec une montée en puissance du chiffre d'affaires sur les supercalculateurs qui résulte de la vigueur des prises de commandes enregistrées au deuxième trimestre, et d'une augmentation des ventes de serveurs haut-de-gamme, (ii) la croissance soutenue des services de cybersécurité, et (iii) l'amélioration enregistrée par l'activité Digital, avec une bonne performance dans les services de transformation digitale.

La marge opérationnelle d'Evidian est ressortie à 276 millions d'euros, soit 5,2% du chiffre d’affaires. Après un premier semestre assez faible à 3,5%, la marge opérationnelle d'Evidian est remontée à 6,7% au second semestre. Au-delà des effets saisonniers habituels, cet accroissement résulte des mesures de réduction des coûts, de la hausse des prix de vente, d’un meilleur taux d’utilisation des ressources facturables et d'une meilleure absorption des coûts fixes dans l'activité Advanced Computing. Ces facteurs positifs ont toutefois été en partie contrebalancés par l'inflation salariale, comme anticipé.

Tech Foundations

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations est ressorti à 6 026 millions d'euros en 2022, en diminution de -1,6% en organique, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à 2021 (-11,4%). Après la stabilisation plus rapide que prévue enregistrée au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a connu une baisse de -1,2% en organique au quatrième trimestre, par rapport à une base de comparaison favorable. Il a été porté par les mesures rigoureuses de rationalisation du portefeuille, liées au processus de rationalisation des contrats sous-performants, notamment dans l'activité BPO, et au retrait progressif des activités de revente de matériel et de logiciels. En excluant ces dernières, l'activité infrastructures a enregistré une baisse d'environ -5%, beaucoup plus limitée qu'en 2021, se replaçant ainsi dans la tendance du marché mondial des infrastructures. Digital Workplace a enregistré une croissance soutenue, tirant parti du statut de leader mondial d'Atos dans cette activité ; les Services Professionnels ont également fortement progressé, portés par la forte demande de personnel, tandis que UCC a connu une contraction, due principalement aux perturbations persistantes dans la chaîne d'approvisionnement.

La marge opérationnelle de Tech Foundations a atteint la rentabilité en 2022, avec trois ans d'avance sur le plan, à 79 millions d'euros, soit 1,3% du chiffre d’affaires. Les mesures vigoureuses d'amélioration de la performance, qui se sont concentrées sur les coûts de structure et les contrats sous-performants, ont donné des résultats concrets au second semestre, même si elles ont été en partie contrebalancées par l'inflation des coûts.

Performance de l'exercice 2022 par Entité Opérationnelle Régionale

Chiffre d'affaires Marge opérationnelle Marge opérationnelle % En millions d'euros 2022 2021* var. à taux de change constants variation organique 2022 2021* 2022 2021* Amériques 2 866 2 841 +0,9% -1,7% 222 302 7,7% 10,6% Europe du Nord & APAC 3 199 3 109 +2,9% +1,4% 115 87 3,6% 2,8% Europe Centrale 2 588 2 609 -0,8% -0,4% -10 34 -0,4% 1,3% Europe du Sud 2 420 2 418 +0,1% +0,2% 106 54 4,4% 2,2% Autres & Coûts des structures globales 269 224 +20,2% +7,7% -78 -65 -29,0% -29,2% Total 11 341 11 201 +1,3% +0,1% 356 412 3,1% 3,7% *A taux de change constants

Amériques : le chiffre d’affaires s'est inscrit en hausse de +0,9% à taux de change constants, porté par la contribution des acquisitions effectuées récemment liées aux services multi-cloud dans l'activité Digital. L'activité Digital est restée globalement stable, tandis que l’activité Advanced Computing a connu une amélioration grâce à la livraison d'un supercalculateur à une entreprise pétrolière brésilienne. Les services d'infrastructures ont connu un déclin, en ligne avec le marché. La marge opérationnelle a été maintenue à un niveau élevé malgré l'inflation des charges de personnel, le Groupe ayant récolté les premiers fruits des mesures d'adaptation de la structure des coûts.

Europe du Nord & APAC : le chiffre d’affaires a progressé de +2,9%, à taux de change constants, par rapport à 2021. Outre la contribution de Cloudreach, les activités Digital ont été portées par une forte demande dans les services applicatifs, en particulier dans le secteur public. Tech Foundations est resté stable, avec de nouveaux clients en Digital Workplace et dans les services liés aux infrastructures, ainsi que BDS, malgré des fluctuations de l’activité Advanced Computing compensées par une demande soutenue en cybersécurité. La marge opérationnelle s’est améliorée à 3,6% en 2022, grâce aux mesures prises au second semestre pour améliorer la livraison des projets, réduire les coûts et augmenter les prix de ventes.

Europe Centrale : le chiffre d’affaires s'est contracté de -0,8% à taux de change constants, avec cependant une hausse significative au second semestre. Les activités Digital ont bénéficié de nouveaux contrats dans le secteur public et le secteur automobile. La cybersécurité a enregistré une forte hausse, partiellement compensée par les fluctuations de l’activité Advanced Computing. Tech Foundations s’est résorbé en 2022, impacté par la pénurie des composants chez UCC, cependant à un rythme bien moins soutenu comparé à celui de 2021. La marge opérationnelle était de -0,4% sur l’année, s’améliorant significativement au second semestre grâce à la réduction des contrats sous-performants, des ajustements sur les coûts et une amélioration de la dynamique du chiffre d'affaires.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires a connu une progression de +0,1% à taux de change constants. La croissance dans le Big data et la Cybersécurité, portée notamment par la signature d'un nouveau contrat pour un supercalculateur EuroHPC en Espagne et par l'extension des systèmes critiques au secteur aéronautique, s'est trouvée contrebalancée par le retrait progressif volontaire des activités de revente de matériel et de logiciels. L’activité Digital a connu une légère amélioration et l’activité Tech Foundations, si l'on exclut les activités de revente de matériel et de logiciels, est demeurée stable. La marge opérationnelle s'est améliorée pour atteindre 4,4% en 2022 grâce à la renégociation de contrats sous-performants, à la hausse des prix de vente et à un meilleur mix d’activités.

Autres : ce segment comprend le Moyen-Orient, l’Afrique, les événements majeurs ainsi que deux centres de coûts : les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales. Le chiffre d’affaires a affiché une croissance de +20,2% à taux de change constants, porté par l’activité liée aux Jeux Olympiques de Pékin. La marge opérationnelle, structurellement négative est restée stable par rapport à l’année précédente.

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle à taux de change et périmètre constants

En millions d'euros 2022 2021 variation % Chiffre d'affaires statutaire 11 341 10 839 +4,6% Effet de change 362 Chiffre d'affaires à taux de change constants 11 341 11 201 +1,3% Effet des changements de périmètre 133 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés 0 Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants 11 341 11 334 +0,1% Marge opérationnelle statutaire 356 383 -7,2% Effet de change 28 Marge opérationnelle à taux de change constants 356 412 -13,6% Effet des changements de périmètre -14 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés 0 Marge opérationnelle à taux de change et périmètre constants 356 398 -10,7% en % du chiffre d'affaires 3,1% 3,5%

Performance du quatrième trimestre 2022 par périmètre

En millions d'euros T4 2022 T4 2021* var. à taux de change constants variation organique Périmètre Evidian 1 498 1 329 +12,7% +11,0% Périmètre Tech Foundations 1 462 1 490 -1,9% -1,2% Total 2 960 2 819 +5,0% +4,6% *A taux de change constants

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 avril 2022 sous le numéro d’enregistrement D.22-0247 et l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 août 2022 sous le numéro d’enregistrement D.22-0247-A01. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours concernant les aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et tout autre aspect pertinent, reste sous réserve des conditions générales de marché et serait soumise aux processus usuels, notamment l'approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord et du Sud (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) et l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Royaume d’Arabie saoudite, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

1 Base de comparaison : au quatrième trimestre 2021, la croissance organique du chiffre d’affaires était de -8,9%, en prenant en compte l'impact de la réévaluation des coûts futurs sur un grand contrat dans le domaine du BPO (externalisation des processus métiers) au Royaume-Uni, ayant conduit à une révision majeure du taux d’avancement du projet. Hors cet impact, la croissance organique du chiffre d’affaires était de -6,9% au quatrième trimestre 2021.

2 -1,2% pour l'ensemble de Tech Foundations

3 A l’exclusion de l’activité EuroHPC en Italie, conservée par le Groupe, et de l’activité UCC, faisant l’objet d’un processus de cession distinct.

4 A périmètre constant, incluant les activités italiennes et UCC (finalisation des transactions attendues respectivement au premier et second semestres 2022)

5 Excluant IFRS 16





Pièce jointe