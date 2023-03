Nordic Fibreboard AS 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2022. aasta 4. kvartalis 2,03 miljonit eurot (väiksem kui 2021. aasta 4. kvartalis 2,34 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2022. aasta 4. kvartalis oli 2,02 miljonit eurot, mis on 12% vähem kui 2021. aasta 4. kvartalis. Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2022. aasta 4. kvartalis oli 11 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis 36 tuhat eurot).

Kogu 2022. aasta konsolideeritud müügikäive oli 11,07 miljonit eurot, mis on 10% kasvu võrreldes 2021. aasta 10,10 miljoni suuruse müügituluga. Müügikasvu põhjuseks on puitkiudplaatide suurenenud müük peamistel turgudel, milleks on Soome, Taani, Eesti ja Läti. Kontserni brutomarginaal aga langes 2021. aastal olnud 33%-lt 2022. aastal 23%-le, mille peamisteks põhjusteks on puitkiudplaadi tootmise toorainete, põhiliselt hakkepuidu ja energia kallinemine.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2022. aasta 4. kvartalis 661 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis 215 tuhat eurot). EBITDA kasv 2022. aasta 4. kvartalis tulenes kinnisvarahalduse segmendis kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse ümberhindlusest, suurendades EBITDA-d 697 tuhande euro võrra, ning tõstes EBITDA marginaali 2022. aasta. 4. kvartalis võrreldes 2021. aasta 4. kvartaliga 9%-lt 33%-le. Puitkiudplaadi segmendi EBITDA oli 2022. aasta 4. kvartalis negatiivne 23 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis 218 tuhat eurot), mis oli tingitud hakkepuidu kõrgematest hindadest ning aasta lõpus kahanenud nõudluse tõttu vähendatud tootmistahust. Kogu 2022. aasta konsolideeritud EBITDA oli 1,73 miljonit eurot, mis on 11% suurem kui 2021. aastal.

Kontserni 2022. aasta 4. kvartali puhaskasum oli 386 tuhat eurot, mis sisaldab 24 tuhat eurot dividenditulu puitkiudplaadi segmendi 18%-lisest osalusest Trigon Property Development AS-is (TPD). 2021. aasta 4. kvartalis saadi samade TPD aktsiate ümberhindlusest kahjumit summas 27 tuhat eurot. Kogu 2022. aasta puhaskasum oli 1,23 miljonit eurot, mis sisaldab TPD aktsiatelt saadud dividenditulu 129 tuhat eurot (2021: kasum 1,20 miljonit eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE



Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2022 IV kv 2021 12k 2022 12k 2021 Kiudplaadi tootmine ja müük 2 020 2 304 11 035 9 842 Kinnisvara haldamine 11 36 39 254 KOKKU 2 031 2 339 11 074 10 096

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2022 IV kv 2021 12k 2022 12k 2021 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük (23) 218 1 092 1 555 Kinnisvara haldamine 690 5 672 15 Elimineerimine (6) (8) (32) (13) KOKKU EBITDA 661 215 1 732 1 557 Põhivara kulum ja amortisatsioon (125) (118) (497) (498) KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 536 97 1 235 1 059 Neto finantskulud (150) (124) (1) 143 PUHASKASUM/-KAHJUM 386 (27) 1 234 1 202

NORDIC FIBREBOARD LTD OÜ: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2022. aasta 4. kvartalis 2,02 miljonit eurot (2021. aasta 4. kvartalis 2,30 miljonit eurot). Käibe vähenemise 2022. aasta 4. kvartalis tingis nõudluse vähenemine peamistel kohalikel turgudel, mis tulenes Ukraina sõjast tingitud ebakindlusest, intressimäärade tõusust ja energiahindade tõusust.

Nordic Fibreboard Ltd 2022. aasta 4. kvartali kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli negatiivne 23 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis positiivne 218 tuhat eurot). Vähenemise põhjuseks on nii ettevõtte põhitooraine, hakkepuidu, kallinenud ostuhinnad kui ka suurenenud elektrihinnad 2022. aasta teises pooles.

Puitkiudplaadi 2022 terve aasta EBITDA oli 1,09 miljonit eurot (2021. aastal 1,55 miljonit eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR IV kv 2022 IV kv 2021 12k 2022 12k 2021 Euroopa Liit 1 871 1 992 10 297 8 225 Lähis-Ida 82 0 154 13 Venemaa 0 273 427 1 356 Aasia 0 23 69 147 Aafrika 0 0 0 46 Teised riigid 67 16 88 55 KOKKU 2 020 2 304 11 035 9 842

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2022. aasta 4. kvartalis 11 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis 36 tuhat eurot). Müügitulu vähenemise tingis ühe suurima üürniku lahkumine üüripinnalt 2021 aasta lõpus.

Kinnisvarahalduse 2022. aasta 4. kvartali EBITDA oli 690 tuhat eurot (2021. aasta 4. kvartalis 5 tuhat eurot). EBITDA nii suure muutuse põhjuseks on 2022. aasta lõpus Pärnus Suur-Jõe tn 48 asuva kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse ümberhindlusest saadud tulu summas 697 tuhat eurot.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2022 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,4 miljonit eurot (31.12.2021: 8,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2022 olid 4,3 miljonit eurot (31.12.2021: 4,2 miljonit eurot), milledest kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,5 miljonit eurot seisuga 31.12.2021 (31.12.2021: 0,4 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2022 (31.12.2021: samuti 3,2 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2022 (31.12.2021: 0,9 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2022 olid 1,7 miljonit eurot (31.12.2021: 0,4 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.12.2022 olid 7,2 miljonit eurot (31.12.2021: 6,7 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2022. aasta 12. kuu jooksul oli positiivne rahavoog 152 tuhat eurot (2021. aasta 12. kuud positiivne rahavoog 730 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2022. aasta jooksul negatiivne rahavoog summas 129 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse summas 254 tuhat eurot ning TPD aktsiatelt saadud dividendidest summas 129 tuhat eurot (2021. aastal negatiivne rahavoog 587 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2022. aasta jooksul raha kontsernist välja summas 78 tuhat eurot (2021. aastal oli väljaminev rahavoog 112 tuhat eurot). 2022. aasta netorahavoo tulemuseks oli negatiivne rahavoog summas 55 tuhat eurot (2021 aastal positiivne rahavoog 31 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

2022. aasta 4. kvartalis toimunud nõudluse vähenemise tõttu otsustas ettevõte 2023. aasta alguses teostada tehases suuremaid hooldustöid, lükates seega tootmisliini taasavamise edasi kuni 20. veebruarini 2023. See andis võimaluse ka realiseerida liigne laovaru. Viimastel nädalatel, enne aruande avalikustamist, on turgudel täheldatud nõudluse kasvu, mis tuleneb üldisest makromajandusliku kindluse suurenemisest, nagu näiteks stabiilsemad energiahinnad ning inflatsiooni langus. Ettevõtte põhitooraine, hakkepuidu hinnatase näib võrreldes 2022. aasta lõpuga mõnevõrra leevenevat, samas kui suuruselt teise sisendkulu, milleks on elekter, hind on fikseeritud kõrge hinnaga. Ettevõtte elektrileping lõppes 31.12.2022 ning uus elektrileping, mis kehtib perioodil 01.01.2023 kuni 30.06.2024 sai sõlmitud eelmisest lepingust kõrgema hinnaga (täiendavad märkused lisatud allpool Finatsriskide jaotises).

Ettevõttel oli 2023. aasta alguses pikem hooldusperiood, mis algas 2022. aasta detsembri keskpaigas ja kestis kuni 19. veebruarini 2023, tootmist alustati uuesti 20. veebruaril. Kuna sellel perioodil toodangut ei ole, kuid hooldusperioodil tuleb arvestada tavapäraste püsikuludega, eeldab ettevõte, et 2023. aasta 1. kvartali majandustulemused on nõrgad. Sellegipoolest on tavaliselt ehitusmaterjalide turg aktiivsem kevadkuudel (st 2. kvartalis) ja praeguses faasis tundub, et see on jätkuvalt nii ka käesoleval aastal.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Menetluses on kinnistu detailplaneering (eeldatavasti kinnitatakse sel kevadel), eesmärgiga muuta kinnistu eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD



tuh EUR Kasumiaruanne IV kv 2022 IV kv 2021 12k 2022 12k 2021 Müügitulu 2 031 2 339 11 074 10 096 EBITDA 661 215 1 732 1 557 EBITDA rentaablus 33% 9% 16% 15% Ärikasum/-kahjum 536 97 1 235 1 059 Ärirentaablus 26% 4% 11% 10% Puhaskasum/-kahjum 386 (27) 1 234 1 202 Puhasrentaablus 19% (1%) 11% 12%





Bilanss 31.12.2022 31.12.2021 Koguvarad 9 408 8 063 Koguvarade puhasrentaablus 13% 15% Omakapital 5 084 3 850 Omakapitali puhasrentaablus 24% 31% Võlakordaja 46% 52% Aktsia 31.12.2022 31.12.2021 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,60 1,95 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,27 0,27 Hind-tulu (PE) suhtarv 5,83 7,30 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,13 0,86 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,42 2,28 Turukapitalisatsioon tuh EUR 7 198 8 773 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv

* http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 2 57 26 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 559 902 794 Varud (Lisa 3) 1 672 390 544 Kokku käibevarad 2 233 1 349 1 364 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 859 1 152 1 134 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 644 644 451 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 670 4 915 4 695 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 2 3 6 Kokku põhivarad 7 175 6 714 6 286 KOKKU VARAD 9 408 8 063 7 650 Võlakohustised (Lisa 8) 290 146 756 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 014 829 1 574 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 18 19 18 Kokku lühiajalised kohustised 1 322 994 2 348 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 8) 2 875 3 074 2 493 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 127 145 161 Kokku pikaajalised kohustised 3 002 3 219 2 654 Kokku kohustised 4 324 4 213 5 002 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 0 0 Jaotamata kasum (kahjum) 4 589 3 400 2 198 Kokku omakapital 5 084 3 850 2 648 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 9 408 8 063 7 650

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on lisad lk 14 kuni 25.

KONSOLIDEERITUD KASUMI - JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR IV kv 2022 IV kv 2021 12k 2022 12k 2021 Müügitulu (Lisa 13) 2 031 2 339 11 074 10 096 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 890 1 843 9 024 7 294 Brutokasum 141 496 2 050 2 802 Turustuskulud (Lisa 15) 193 277 1 112 1 168 Üldhalduskulud (Lisa 16) 109 120 424 565 Muud äritulud (Lisa 18) 697 0 730 5 Muud ärikulud (Lisa 18) 0 2 9 15 Ärikasum (-kahjum) 536 97 1 235 1 059 Finantstulud (Lisa 19) 24 0 129 265 Finantskulud (Lisa 19) 174 124 130 122 Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist 386 (27) 1 234 1 202 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 386 (27) 1 234 1 202 Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta

(Lisa 12) 0,09 (0,01) 0,27 0,27 Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) 0,09 (0,01) 0,27 0,27

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on lisad lk 14 kuni 25.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

