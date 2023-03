English Dutch French

Bekaert annonce la cession de ses activités Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou

Bekaert annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord sur la cession de ses activités Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou à ses partenaires actuels. La transaction, avec une valeur d'entreprise totale d'environ US$ 350 millions engendrant un bénéfice net pour notre quote-part de US$ 136 millions, devrait être conclue en 2023, sous réserve des approbations réglementaires et conditions de clôture en vigueur.

Entités faisant l'objet d'une cession

La transaction porte sur les sites de production et de distribution des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou. Ces entités produisent, commercialisent et distribuent des produits en fil d'acier destinés principalement à la construction, aux clôtures agricoles, aux mines et aux applications industrielles. La transaction envisagée concerne la cession des parts détenues par Bekaert dans les entités suivantes: Industrias Chilenas de Alambre-Inchalam SA à Talcahuano, Chili, et Prodalam SA à Santiago, Chili; ainsi que leurs filiales au Chili et au Pérou. Bekaert détient actuellement 52% des actions des entités chiliennes et 38% des actions des entités péruviennes. La transaction n’inclut pas les entités de Bridon-Bekaert Ropes, détenues à 100% par Bekaert, au Chili et au Pérou.

Justification

Ces dernières années, la stratégie de Bekaert a consisté à améliorer son portefeuille d'activités en réduisant l'exposition du Groupe à des marchés volatiles et davantage dominés par des produits de base, tout en augmentant sa présence sur les marchés à croissance plus rapide, en particulier dans les domaines de la nouvelle mobilité, de l'énergie verte et des solutions de béton à faible émission de carbone, qui offrent généralement des marges bénéficiaires et des retours sur capital plus élevés. Bien que le partenariat ait été fructueux pendant près de 75 ans, Bekaert estime que le moment est venu de se retirer de ces activités et de se concentrer sur nos secteurs cibles, tout en assurant un avenir à long terme pour les clients et les employés des entités cédées.

Impact financier

Les activités faisant l'objet de la transaction ont généré environ € 650 millions de chiffre d'affaires consolidé en 2022, avec une marge bénéficiaire inférieure à la fourchette cible de Bekaert. Le produit de la transaction renforcera encore notre bilan et soutiendra notre engagement envers le rendement des actionnaires et les plans d'investissement pour la croissance.

Oswald Schmid, CEO de Bekaert, a déclaré: ‘Bekaert a été l'un des premiers acteurs du marché latino-américain. Notre partenariat avec les actionnaires actuels au Chili remonte à 1948 et a été étendu avec l'établissement de notre partenariat au Pérou en 1994. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires, nos employés et nos clients pour les succès que nous avons remportés ensemble et nous leur souhaitons un avenir brillant sous les nouveaux dirigeants. En même temps, il s'agit d'une nouvelle étape stratégique importante dans la transformation en cours de Bekaert et dans son positionnement sur de nouveaux marchés à croissance rapide.’

