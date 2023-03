English Dutch French

Bekaert kondigt verkoop aan van Staaldraad-toepassingsactiviteiten in Chili en Peru

Bekaert kondigt vandaag aan dat een overeenkomst werd bereikt over de verkoop van zijn Staaldraadtoepassingsbusiness in Chili en Peru aan zijn huidige partners. De transactie, met een totale ondernemingswaarde van ongeveer US$ 350 miljoen en resulterend in een netto-opbrengst van US$ 136 miljoen voor Bekaerts aandeel, zal naar verwachting in 2023 afgerond worden, afhankelijk van de toepasselijke gereglementeerde goedkeuringen en gebruikelijke closingvoorwaarden.

Over te dragen entiteiten

De transactie omvat de productie- en distributiefaciliteiten van de Staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru. Deze faciliteiten produceren, verkopen en distribueren staaldraadproducten vooral gericht op de bouwsector, landbouwafrasteringen, de mijnbouw en industriële toepassingen. De geplande transactie betreft de verkoop van de door Bekaert aangehouden aandelen in de volgende entiteiten: Industrias Chilenas de Alambre-Inchalam SA in Talcahuano (Chili); en Prodalam SA in Santiago (Chili); samen met hun dochterondernemingen in Chili en Peru. Bekaert bezit momenteel 52% van de aandelen van de Chileense entiteiten en 38% van de aandelen van de Peruaanse entiteiten. Bekaerts Bridon-Bekaert kabelentiteiten in Chili en Peru, die volle dochterondernemingen zijn van Bekaert, maken geen deel uit van deze transactie.

Rationale

Bekaerts strategie van de voorbije jaren is gericht op het verbeteren van de businessportefeuille door de blootstelling aan meer gecommodiseerde en volatiele markten te beperken, en tegelijkertijd de aanwezigheid in sneller groeiende markten te vergroten, met name in nieuwe mobiliteit, groene energie en koolstofarme betonoplossingen, die doorgaans hogere winstmarges en kapitaalrendement bieden. Hoewel het partnerschap succesvol geweest is gedurende bijna 75 jaar, gelooft Bekaert dat het juiste tijdstip aangebroken is om deze activiteiten te verlaten en zich te concentreren op onze doelsegmenten, en tegelijk een toekomst te garanderen voor de klanten en medewerkers van de afgestoten entiteiten.

Financiële impact

De activiteiten die inbegrepen zijn in de transactie genereerden ongeveer € 650 miljoen in geconsolideerde omzet in 2022, aan een winstmarge onder de Bekaert-doelstellingen. De opbrengst van de transactie zal gebruikt worden om de balans verder te versterken en ondersteunt ons engagement ten aanzien van aandeelhoudersrendement en investeringsplannen voor verdere groei.

Oswald Schmid, CEO van Bekaert: “Bekaert was een vroege speler op de Latijns-Amerikaanse markt. Ons partnerschap met de huidige aandeelhouders in Chili dateert van 1948 en werd uitgebreid met de oprichting van ons partnerschap in Peru in 1994. We zijn de partners, medewerkers en klanten dankbaar voor de successen die we samen gerealiseerd hebben, en we wensen hen een mooie toekomst onder het nieuwe eigenaarschap. Tegelijkertijd is het opnieuw een belangrijke strategische stap in de huidige transformatie van Bekaert en onze toenemende positionering in nieuwe, snelgroeiende markten.”

