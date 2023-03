EfTEN Real Estate Fund III AS-i ärinime ja põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja ühinemise äriregistrisse kandmine

English Estonian

28.02.2023 kanti äriregistrisse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kui ühendava fondi ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i kui ühendatava fondi ühinemine.

Ühinemise tulemusena sai EfTEN Real Estate Fund III AS-ist EfTEN Kinnisvarafond AS-i õigusjärglane ning EfTEN Kinnisvarafond AS kustutati äriregistrist.

Ühinemise tulemusel läksid EfTEN Real Estate Fund III AS-ile üle kõik EfTEN Kinnisvarafond AS-i varad, õigused ja kohustused. Ühinemise bilansipäevaks oli 01.01.2023. Sellest kuupäevast alates on rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) tulenevalt EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud aruannetesse lisatud ka EfTEN Kinnisvarafond AS-i ning tema tütar- ja sidusettevõtete tulud, kulud, varad, kohustused ja omakapital.

Ühinemisega seonduvalt kanti äriregistrisse ka fondi uus aktsiakapitali suurus 108 197 960 eurot.

Samuti kanti registrisse EfTEN Real Estate Fund III AS-i uus ärinimi, mis ühinemise järgselt on EfTEN Real Estate Fund AS ning ärinime muutmisega seoses ka põhikirja uus redaktsioon.

Fondi poolt ühinemisega seoses avaldatud varasem teave on kättesaadav 19.09.2022 , 07.12.2022 , 15.12.2022 ja 14.02.2023 teadetest.

Viljar Arakas

Juhatuse liige

Tel 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee