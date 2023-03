English Finnish

Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2022 – 31.12.2022

Tämä tiedote on tiiivistelmä Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammikuu – joulukuu 2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaa on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf tiedostona. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.enedopower.com



Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto 25,9 milj. euroa (18,3 milj. euroa)

- Liiketulos 0,8 milj. euroa (-3,7 milj. euroa)

- Oikaistu liiketulos 0,9 milj.euroa (-1,9 milj. euroa)

- EBITDA (käyttökate) 2,2 milj. euroa (-2,0 milj.euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) 2,4 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)

- Osakekohtainen tulos -0,0 euroa (-0,06 euroa)

Koko tilikausi 2022 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto 46,8 milj. euroa (36,4 milj. euroa)

- Liiketulos 0,3 milj. euroa (-6,6 milj. euroa)

- Oikaistu liiketulos 0,7 milj.euroa (-4,2 milj. euroa)

- EBITDA (käyttökate) 3,2 milj. euroa (-3,2 milj.euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) 3,6 milj. euroa (-0,8 milj. euroa)

- Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-0,08 euroa)

7-12/22 7-12/21 1-12/22 1-12/21 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk 12kk Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 25,9 18,3 46,8 36,4 Led Drivers 6,1 4,7 11,4 9,2 Power Supplies 17,0 11,6 30,0 22,2 Systems 2,8 2,1 5,4 5,1 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 2,4 -0,2 3,6 -0,8 EBITDA (käyttökate) 2,2 -2,0 3,2 -3,2 Oikaistu liikevoitto/tappio 0,9 -1,9 0,7 -4,2 Liikevoitto/tappio 0,8 -3,7 0,3 -6,6 Tulos ennen veroja 0,2 -4,2 -1,2 -4,6 Tulos verojen jälkeen 0,1 -4,1 -1,2 -4,5 Osakekohtainen tulos, EUR* 0,00 -0,06 -0,02 -0,08 Nettovelkaantumisaste, % 11,2 14,9 11,2 14,9 Omavaraisuusaste, % 389 173 389 173 Liiketoiminnan rahavirta 2,2 -1,5 -0,9 -3,3 Lukuja puolivuosittain, MEUR H2/2022 H1/2022 H2/2021 H1/2021 Liikevaihto 25,9 20,9 18,3 18,1 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 2,4 1,3 -0,2 -0,6 EBITDA (käyttökate) 2,2 1,0 -2,0 -1,2 Oikaistu liikevoitto/tappio 0,9 -0,2 -1,9 -2,3 Liikevoitto/tappio 0,8 -0,5 -3,7 -2,9





7-12/22 7-12/21 1–12/22 1–12/21 OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk 12kk Liikevoitto/tappio 0,8 -3,7 0,3 -6,6 Oikaisut liikevoittoon/tappioon Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,2 1,3 0,2 1,6 Luottotappiovaraus 0,1 0,3 Pilvipalvelu-ERP:n käyttöönottokulut 0,0 0,3 0,0 0,3 Takuuvaraus -0,1 0,0 0,2 Tytäryhtiön myynti 0,0 0,3 0,0 0,3 Oikaisut liikevoittoon/-tappioon yhteensä 0,2 1,8 0,5 2,4 Oikaistu liikevoitto/tappio yhteensä 0,9 -1,9 0,7 -4,2 7-12/22 7-12/21 1–12/22 1–12/21 OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk 12kk EBITDA 2,2 -2,0 3,2 -3,2 Oikaisut EBITDA Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,2 1,3 0,2 1,6 Luottotappiovaraus 0,1 0,3 Pilvipalvelu-ERP:n käyttöönottokulut 0,0 0,3 0,0 0,3 Takuuvaraus -0,1 0,0 0,2 Tytäryhtiön myynti 0,0 0,3 0,0 0,3 Oikaisut EBITDA yhteensä 0,2 1,8 0,5 2,4 Oikaistu EBITDA yhteensä 2,4 -0,2 3,6 -0,8



Arvio tilikauden 2023 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö on päättänyt jatkaa käytäntöänsä olla antamatta arviota taloudellisesta kehityksestään.

Mikael Fryklund, toimitusjohtaja:

Enedon liikevaihto kasvoi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla 41 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 25,9 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa). Koko vuoden 2022 liikevaihto oli 46,8 miljoonaa euroa (36,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto vuoden 2022 toisella vuosipuliskolla oli 0,9 milj. euroa (-1,9 milj. euroa) ja 0,7 milj. euroa (-4,2 milj. euroa) koko tilikaudelta 2022. Tilauskertymä jatkui vahvana ja oli vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla 33,9 miljoonaa euroa, mikä on 10 % korkeampi kuin viime vuoden toisen vuosipuoliskon tilauskertymä. Tilauskanta tilikauden lopussa oli 40,3 milj. euroa (28,7 milj. euroa), kasvua 40 % tilikauden 2021 lopun tilauskantaan verrattuna.

Konserninlaajuinen käänneohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja positiiviset vaikutukset näkyvät vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon taloudelliseessa tuloksessa. Enedo jatkaa operatiivisten prosessien parantamista, tekee kapasiteetti-investointeja Tunisiassa ja ryhtyy toimenpiteisiin tunnistettujen riskien suhteen. Maailmanlaajuinen komponenttipula on edelleen vallitseva, mutta tilanne on tiettyjen komponenttien osalta jonkin verran parantunut.

Kaikkien tuotekategorioiden liikevaihto kasvoi vuoden 2022 toisella puoliskolla yli 30 % vertailukaudesta ja kasvu oli voimakkainta Power Supplies -tuoterkateogoriassa, jossa liikevaihto kasvoi 47 % vuoden 2021 toisesta vuosipuoliskosta.

Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi vuoden 2022 toisella puoliskolla eniten Aasian markkinoilla, missä kasvu oli 110 % verrattuna vuoden 2021 toiseen puoliskoon. Amerikan markkinat kasvoivat 22 % ja EMEA-markkinat 44 % vuoden 2021 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Toimenpiteitä logististen toimintojemme parantamiseksi on jatkettu vuoden 2022 toisen puoliskon ajan ja jatkotoimenpiteitä tehdään vuoden 2023 aikana.

Inission AB nosti 1.7.2022 omistusosuutensa Enedosta 80,43 %:iin ja on vuoden 2022 toisen puoliskon aikana päättänyt käyttää lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki jäljellä olevat Enedon osakkeet. Tämänhetkisen arvion mukaan Enedo poistuu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2022 lopussa Inission AB:n omistusosuus Enedo Oyj:n osakkeista oli 95,85 %.

Inissionin liiketoiminta-alueeksi tuleminen on vahvistanut taloudellisia valmiuksiamme ja mahdollisuuksiamme saavuttaa synergiaetuja Inissionin kanssa, tämä on lupaavaa tulevaisuutta ajatellen. Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa Enedo-brändin alla.

Liiketoimintaympäristö

Tehonsyöttö markkinoiden kokonaiskysyntä jatkui hyvänä huolimatta Ukrainan sodasta ja pandemian vuoksi jatkuneista rajoituksista Kiinassa ja muissa maissa. Tämä on vaikuttanut elektroniikkateollisuuteen maailmanlaajuisesti. Inflaatio ja valmistuskustannusten nousu sekä komponenttien saatavuuden osittainen puute ovat jatkuneet koko katsauskauden.

Enedo tekee tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa säilyttääkseen riittävät varastotasot maailmanlaajuisen komponenttipulan riskien pienentämiseksi.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yleinen taloudellinen kehitys voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Ukrainan sota on lisännyt riskejä talouden kehitykselle, mikä voi jatkuessaan vaikuttaa negatiivisesti Enedon tuotteiden kysyntään. Covid-19 aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja saattaa pandemian kehityksestä riippuen vaikuttaa asiakkaidemme toimintakykyyn.

Tietyt liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestymiseen markkinoilla. Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypilliset kysynnän vaihtelut saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoiminnassa.

Tunisian tehtaan vaatimat parannukset tuotannon suunnitteluun ja hankintamenettelyihin sekä konekapasiteetin kasvattamiseen kasvavalla komponenttipulan markkinoilla aiheuttavat epävarmuutta. Yhtiö tekee jatkuvia parannustoimenpiteitä vähentääkseen edellä mainituja epävarmuustekijöitä sekä suunnitelee investointeja sekä tuotantokapasiteetin että kilpailukyvyn parantamiseksi.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisen tiedon perusteella ei ole olemassa vaateita, joilla odotetaan olevan olennainen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan.

Yrityksen tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osin pitkiä ja tiettyjen komponenttien saamisessa voi ajoittain olla vaikeuksia, mikä voi vaikuttaa toimituskykyyn. Sota Ukrainassa sekä Covid-19 ovat lisänneet epävarmuutta kussakin maassa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme.

Enedo suunnittelee lyhyen ja pitkän aikavälin kassatilannetta päivittämällä kassaennusteita viikoittain ja kuukausittain. Rahoitusriskiä vähentääkseen Enedo aikoo allekirjoittaa uuden pitkäaikaisen lainan kattamaan lyhytaikaisen 3,9 miljoonan euron lainan lyhennyksen jonka eräpäivä on 30.9.2023. Tilinpäätöshetkellä sopimusta uuden lainan allekirjoittamisesta ei ole vielä tehty, mutta johto uskoo, että yhtiö pystyy sopimaan rahoituksesta emoyhtiö Inission AB:n tuella.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää 4.5.2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Enedo on tammi- ja helmikuun aikana allekirjoittanut ja nostanut 0,82 milj. euron määräisen osakaslainan Inission AB:lta. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita olennaisia tapahtumia.

Lisätietoja antaa 1.3.2023 klo 12 - 13 toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. +358 40 500 6864.



