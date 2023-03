Ontex resultaten: Sterk herstel van winstgevendheid in het vierde kwartaal, ondersteund door stevige omzetgroei

English Dutch

Aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal stijgt met 31%, dankzij dubbelcijferige prijsstijgingen en aangehouden volumes die de omzet met 20% LFL deden stijgen, en dankzij consistente kostenreductie;

Aangepaste EBITDA over het hele jaar met 33% gedaald als gevolg van de netto-impact van de bovenmatige kosteninflatie, terwijl de omzet met 15% LFL steeg;

Afname van de nettoschuld en hefboomratio in het vierde kwartaal tot 6,4x tegen het einde van het jaar;

Portfolio transformatie en hyperinflatie leidden tot herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen, voornamelijk in de eerste jaarhelft;

Versnelling van de uitrol van de strategie verwacht, door het verminderen van complexiteit in de organisatie, waardoor meer focus mogelijk is;

Vooruitzichten voor 2023 van hoge enkelcijferige omzetgroei en aangepaste EBITDA-marge tussen 8% en 10%, om te resulteren in een hefboomratio van minder dan 4x.





Resultaten van het jaar

Omzet [1] van Core Markets bedroeg €1.672 miljoen, 15% hoger LFL, aangedreven door 7% volume en mixgroei, en 8% hogere prijszetting. De sterke stijging bevestigt dat Ontex een ommekeer heeft gemaakt na jaren van organische omzetdaling en dat het bedrijf snel en gepast reageerde op de gestegen grondstofprijzen.

[1] van Core Markets bedroeg €1.672 miljoen, 15% hoger LFL, aangedreven door 7% volume en mixgroei, en 8% hogere prijszetting. De sterke stijging bevestigt dat Ontex een ommekeer heeft gemaakt na jaren van organische omzetdaling en dat het bedrijf snel en gepast reageerde op de gestegen grondstofprijzen. Aangepaste EBITDA [1] van Core Markets was €104 miljoen, 33%, lager jaar op jaar. Er was een €164 miljoen positief effect van omzetgroei en van €55 miljoen bruto besparingen. Terwijl deze nog steeds meer dan gecompenseerd werden door de grondstof- en bedrijfskosteninflatie van €(280) miljoen in het jaar, keerden de omzetgroei en besparingen de negatieve trend in Q4. De aangepaste EBITDA-marge voor het jaar daalde met 4,9pp tot 6,2%. Het bedrijfsverlies bedroeg €(69) miljoen, inclusief €(11) miljoen herstructureringskosten, €(92) miljoen niet-contante bijzondere waardeverminderingen en €(70) miljoen afschrijvingen.

[1] van Core Markets was €104 miljoen, 33%, lager jaar op jaar. Er was een €164 miljoen positief effect van omzetgroei en van €55 miljoen bruto besparingen. Terwijl deze nog steeds meer dan gecompenseerd werden door de grondstof- en bedrijfskosteninflatie van €(280) miljoen in het jaar, keerden de omzetgroei en besparingen de negatieve trend in Q4. De aangepaste EBITDA-marge voor het jaar daalde met 4,9pp tot 6,2%. Het bedrijfsverlies bedroeg €(69) miljoen, inclusief €(11) miljoen herstructureringskosten, €(92) miljoen niet-contante bijzondere waardeverminderingen en €(70) miljoen afschrijvingen. De omzet van de Totale Groep , inclusief beëindigde Emerging Markets, bedroeg €2.464 miljoen, een stijging van 17% LFL, dankzij 6% volume en mix en dankzij 11% hogere prijzen, terwijl de aangepaste EBITDA uitkwam op €136 miljoen, een daling van 21% op jaarbasis. De resulterende EBITDA-marge van 5,5% was 3,0pp lager op jaarbasis en omvat een margeverbetering van de beëindigde Emerging Markets van 1,4pp.

, inclusief beëindigde Emerging Markets, bedroeg €2.464 miljoen, een stijging van 17% LFL, dankzij 6% volume en mix en dankzij 11% hogere prijzen, terwijl de aangepaste EBITDA uitkwam op €136 miljoen, een daling van 21% op jaarbasis. De resulterende EBITDA-marge van 5,5% was 3,0pp lager op jaarbasis en omvat een margeverbetering van de beëindigde Emerging Markets van 1,4pp. De aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (Core Markets) bedroeg €(0,62) tegen €0,30 in 2021. De gewone winst per aandeel, inclusief herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen, evenals winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedroeg €(3,34) tegenover €(0,76) in 2021. De delta is bijna volledig toe te schrijven aan niet-contante bijzondere waardeverminderingen op de Russische, Mexicaanse en Turkse activa van respectievelijk €(84) miljoen, €(76) miljoen en €(33) miljoen.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (Core Markets) bedroeg €(0,62) tegen €0,30 in 2021. De gewone winst per aandeel, inclusief herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen, evenals winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedroeg €(3,34) tegenover €(0,76) in 2021. De delta is bijna volledig toe te schrijven aan niet-contante bijzondere waardeverminderingen op de Russische, Mexicaanse en Turkse activa van respectievelijk €(84) miljoen, €(76) miljoen en €(33) miljoen. Vrije kasstroom was €(54) miljoen, vergeleken met €53 miljoen in 2021, als gevolg van een lagere EBITDA, iets hogere investeringen en een gestegen behoefte aan werkkapitaal door de hogere omzet en ondanks een verbetering van de cashconversiecyclus.

was €(54) miljoen, vergeleken met €53 miljoen in 2021, als gevolg van een lagere EBITDA, iets hogere investeringen en een gestegen behoefte aan werkkapitaal door de hogere omzet en ondanks een verbetering van de cashconversiecyclus. De nettoschuld voor de hele Groep bedroeg €867 miljoen aan het eind van het jaar, €142 miljoen meer dan vorig jaar, maar een verbetering ten opzichte van eind september dankzij de instroom van EBITDA en van werkkapitaal. De hefboomratio bedroeg 6,4x, een daling ten opzichte van 7,7x in september en een stijging ten opzichte van 4,2x aan het begin van het jaar.

Ceo-citaat

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex: "Ik ben verheugd te zien dat we een bocht hebben gemaakt, waardoor we een duidelijke duw in de rug krijgen om in 2023 verder herstel te realiseren. Mijn eerste 100 dagen als CEO hebben mijn overtuiging versterkt dat er veel kansen voor ons openliggen. Onze strategie werkt en ik beloof de uitvoering ervan te versnellen. Vermindering van de complexiteit en een sterke focus op de uitvoering van de strategie zullen ons naar de beste concurrentiepositie brengen, die Ontex als prestatiegerichte organisatie verdient."

Resultaten van het vierde kwartaal

Omzet [1] van Core Markets was €460 miljoen, 20% hoger LFL, inclusief een 6% bijdrage van volume en mix en 14% van prijsverhogingen. Met een stijging van 7% ten opzichte van het derde kwartaal, betekent dit al zeven opeenvolgende kwartalen van sequentiële groei.

[1] van Core Markets was €460 miljoen, 20% hoger LFL, inclusief een 6% bijdrage van volume en mix en 14% van prijsverhogingen. Met een stijging van 7% ten opzichte van het derde kwartaal, betekent dit al zeven opeenvolgende kwartalen van sequentiële groei. De Aangepaste EBITDA [1] van Core Markets bedroeg €40 miljoen, een stijging van 31% op jaarbasis, wat het eerste kwartaal van herstel op jaarbasis markeert. De inkomstengroei en de brutobesparingen droegen respectievelijk €65 miljoen en €16 miljoen bij aan de jaar-op-jaar evolutie, waardoor het negatieve effect van €(74) miljoen door de inflatie op de grondstoffen en de bedrijfskosten meer dan gecompenseerd werd. Ten opzichte van het derde kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 68%, doordat de prijzen verder werden verhoogd en de volumegroei en de besparingen op peil bleven, terwijl de kosteninflatie grotendeels stabiel bleef. De aangepaste EBITDA-marge herstelde daardoor tot 8,8%, een stijging van 0,5pp op jaarbasis en van 3,2pp op kwartaalbasis. De bedrijfswinst bedroeg €12 miljoen, na aftrek van €(11) miljoen herstructureringskosten en niet-contante waardeverminderingen, en €(18) miljoen afschrijvingen.

[1] van Core Markets bedroeg €40 miljoen, een stijging van 31% op jaarbasis, wat het eerste kwartaal van herstel op jaarbasis markeert. De inkomstengroei en de brutobesparingen droegen respectievelijk €65 miljoen en €16 miljoen bij aan de jaar-op-jaar evolutie, waardoor het negatieve effect van €(74) miljoen door de inflatie op de grondstoffen en de bedrijfskosten meer dan gecompenseerd werd. Ten opzichte van het derde kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 68%, doordat de prijzen verder werden verhoogd en de volumegroei en de besparingen op peil bleven, terwijl de kosteninflatie grotendeels stabiel bleef. De aangepaste EBITDA-marge herstelde daardoor tot 8,8%, een stijging van 0,5pp op jaarbasis en van 3,2pp op kwartaalbasis. De bedrijfswinst bedroeg €12 miljoen, na aftrek van €(11) miljoen herstructureringskosten en niet-contante waardeverminderingen, en €(18) miljoen afschrijvingen. De omzet van de Totale Groep, inclusief de beëindigde Emerging Markets, bedroeg €675 miljoen; een stijging van 20% LFL, dankzij 16% hogere prijzen en 5% volume- en mixverbetering, terwijl de aangepaste EBITDA uitkwam op €51 miljoen; een stijging van 64% op jaarbasis en 47% op kwartaalbasis. De daaruit voortvloeiende EBITDA-marge van 7,6% was 1,7pp hoger dan in het vierde kwartaal van 2021 en 2,1pp hoger dan in het derde kwartaal van 2022.

Vooruitzichten

Terwijl de volatiele inflatoire macro-economische situatie afneemt, maar nog niet voorbij is, gelooft Ontex dat het zijn winstgevendheid in 2023 kan blijven herstellen en verwacht het dat:

De omzet van Core Markets met hoge enkele cijfers zal stijgen, waarbij de verbetering verwezenlijkt in 2022 wordt geconsolideerd en de portfolio verder in evenwicht wordt gebracht;

De Aangepaste EBITDA-marge voor Core Markets tussen 8% en 10% zal bedragen, met hogere kostinflatie vanaf de start van het jaar geleidelijk aan gecompenseerd door de doorrekening van extra prijsverhogingen en door consistente bijdrage van structurele kostenbesparingsmaatregelen;

De beëindigde bedrijfsactiviteiten positief bijdragen aan de aangepaste EBITDA en vrije kasstroom;

De hefboomratio tegen het einde van het jaar moet zijn teruggebracht van 6,4x naar minder dan 4x, waarbij de verbetering van de winstgevendheid en kasstroomdiscipline een aandachtspunt blijven.

Portfoliowijzigingen

Ontex heeft in juli 2022 een bindende overeenkomst gesloten om zijn Mexicaanse en aanverwante exportactiviteiten aan Softys S.A. te verkopen, wat een mijlpaal is in de transformatie van Ontex. De netto opbrengst in contanten wordt geraamd op ongeveer €250 miljoen [2]. De afsluiting is gepland in het begin van het tweede kwartaal 2023, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de nodige goedkeuringen van de fusie. De opbrengst van de transactie zal uitsluitend worden aangewend om de schuld te verminderen.

Ontex maakt vorderingen met de desinvestering van zijn resterende activiteiten in Emerging Markets en de gesprekken met potentiële kopers worden voortgezet.

De verkennende gesprekken met AIP zijn stopgezet. De raad van bestuur en het management geloven dat de aanhoudende macro-economische uitdagingen momenteel zwaarder wegen dan de sterke mogelijke voordelen van een bedrijfscombinatie. Zij zijn ook van mening dat focus op de vastgelegde strategie vandaag en herstel van de winstgevende groei aanzienlijke waarde voor de aandeelhouders zal opleveren.

[1] De gerapporteerde winst- en verliescijfers, met uitzondering van de gewone winst per aandeel, hebben alleen betrekking op de voortgezette activiteiten, d.w.z. de Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets, die ongeveer 30% van de omzet vertegenwoordigen, gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, als gevolg van de strategische beslissing om deze activiteiten af te stoten.

[2] De bruto opbrengst wordt geschat op ongeveer €285 miljoen, wat na aftrek van belastingen en transactiekosten resulteert in een geschatte €250 miljoen netto opbrengst. Ongeveer €225 miljoen moet worden ontvangen bij de afsluiting, de rest is een uitgestelde betaling.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle opmerkingen in dit document over veranderingen op jaarbasis en voor de omzet specifiek op like-for-like (LFL) basis (bij constante valuta en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten). Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) in dit document zijn verderop in het document te vinden.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN VOOR HET 4DE KWARTAAL EN VOLLEDIGE JAAR 2022

Totale Groep





Kernindicator Vierde kwartaal Boekjaar in miljoen € 2022 2021 % % LFL 2022 2021 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 459,8 370,9 +24% +20% 1.672,2 1.408,7 +19% +15% Rec. EBITDA 40,3 30,7 +31% 104,0 156,3 -33% Rec. EBITDA marge 8,8% 8,3% +0,5pp 6,2% 11,1% -4,9pp Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) Omzet 214,8 162,6 +32% +22% 792,3 617,7 +28% +21% Rec. EBITDA 11,0 0,5 +2093% 31,7 15,9 +99% Rec. EBITDA marge 5,1% 0,3% +4,8pp 4,0% 2,6% +1,4pp Groep (totaal) Omzet 674,6 533,5 +26% +20% 2.464,5 2.026,4 +22% +17% Rec. EBITDA 51,2 31,2 +64% 135,7 172,2 -21% Rec. EBITDA marge 7,6% 5,9% +1,7pp 5,5% 8,5% -3,0pp Netto financiële schuld [1] 867,4 725,5 +20% 867,4 725,5 +20% Hefboomgraad [1] 6,4x 4,2x +2,2x 6,4x 4,2x +2,2x





Kerncijfers Vierde kwartaal Boekjaar in miljoen € 2022 2021 % % LFL 2022 2021 % Groep (totaal) Winst/(Verlies) van de periode (270,3) (61,9) +337% Gewone winst per aandeel (in €) (3,34) (0,76) +336% Investeringsuitgaven (62,4) (56,5) +10% Vrije kasstroom (54,4) 52,9 -203% Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Aangepaste winst van de periode (50,1) 24,7 -303% Aangepaste winst per aandeel (in €) (0,62) 0,30 -303% Winst/(Verlies) van de periode (148,7) (19,5) +663% Gewone winst per aandeel (in €) (1,83) (0,24) +662%

Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet Vierde kwartaal Boekjaar in miljoen € 2022 2021 % % LFL 2022 2021 % % LFL Babyverzorging 216.4 168.2 +29% +23% 765.0 628.8 +22% +17% Zorg voor volwassenen 176.3 149.7 +18% +14% 653.6 571.3 +14% +12% Dameshygiëne 59.7 44.5 +34% +32% 222.0 180.8 +23% +21%





Omzet 2021 Volume/ Prijs 2022 LFL FX 2022 in miljoen € mix Vierde kwartaal 370,9 +22,4 +51,6 445,0 +14,9 459,8 Boekjaar 1.408,7 +100,2 +113,8 1.622,7 +49,5 1.672,2





Rec. EBITDA 2021 Volume/ mix/

prijs Grond-stoffen Operationele kosten Operationele besparingen SG&A / Overige FX 2022 in miljoen € Vierde kwartaal 30,7 65,2 -56,8 -17,5 14,5 1,2 3,0 40,3 Boekjaar 156,3 +164,4 -209,2 -70,9 +55,7 -0,7 +8,5 104,0

ZAKELIJK OVERZICHT VAN 2022

Omzet van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De omzet van Core Markets bedroeg €1.672 miljoen, een stijging van 15% LFL, in gelijke mate te danken aan volume- en mixgroei en aan algemeen hogere prijzen. De opbrengsten in Noord-Amerika stegen met meer dan 20% LFL. Wisselkoersschommelingen voegden 4% toe, als gevolg van de jaar-op-jaar appreciatie van de Amerikaanse dollar, de Russische roebel en het Britse pond, waardoor de opbrengsten in totaal met 19% stegen.

Volume en mix hadden een impact van 7%, dankzij een sterke marktimpuls aangevuld met de contractwinsten die in 2021 zowel in Europa als in Noord-Amerika werden binnengehaald. Omdat de consument op zoek gaat naar goedkopere alternatieven, wonnen de retail-merken in Europa globaal aan marktaandeel, vooral in de tweede helft van het jaar, toen de totale markt in volume kromp, terwijl de detailhandelsmerken bleven groeien.

De prijzen stegen gemiddeld met 8%, van 2% in het eerste kwartaal geleidelijk tot 14% in het vierde kwartaal, ondersteund door heronderhandelingen van contracten. Additionele prijsacties worden uitgevoerd om te reageren op de aanhoudende inflatie van de inkoopkosten, die sterker zijn gestegen dan de prijzen, en nog steeds stijgen.

In babyverzorging steeg de omzet met 17% LFL, gebaseerd op volumegroei en prijsverhogingen. Het distributiekanaal van retail-merken was over het algemeen gunstig, met volumegroei aangedreven door babybroekjes, terwijl luiers grotendeels stabiel bleven. Ontex presteerde beter dan beide submarkten, vooral in babybroekjes, waar het dubbel zo snel groeide dankzij het succes van zijn nieuwe Happyfit-platform en de ondersteunende productie¬capaciteits¬verhogingen. In volwassenenzorg bleef de omzetgroei aanhouden, met een stijging van 12% LFL, vooral dankzij de prijszetting. De groei in het institutionele kanaal was gematigder, omdat de doorberekening van prijzen contractueel beperkt is. Retail- en online-kanalen groeiden echter consistent met dubbele cijfers, aangezien dit segment groeit met meer aandacht voor thuiszorg. Dameshygiëneproducten groeiden met 21% door volume en prijszetting.

Aangepaste EBITDA van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De aangepaste EBITDA van Core Markets bedroeg €104 miljoen, een daling met 33%, waarbij de omzetgroei €164 miljoen bijdroeg en de brutobesparingen €55 miljoen bedroegen. Hoewel deze nog steeds meer dan gecompenseerd werden door de inflatie van de grondstoffen en bedrijfskosten van €(280) miljoen in het jaar, bogen zij de negatieve trend in het vierde kwartaal om. Wisselkoersschommelingen hadden een positief effect van €8 miljoen, aangezien de stijging van de Amerikaanse dollar, die de kostenbasis negatief beïnvloedde, meer dan gecompenseerd werd door de appreciatie van andere valuta, vooral de Russische roebel en het Britse pond. De aangepaste EBITDA-marge daalde daardoor tot 6,2%, 4,9pp lager op jaarbasis.

De kosteninflatie woog zwaar op de vergelijking op jaarbasis, met een negatief effect van €(209) miljoen uit grondstoffen en €(71) miljoen uit bedrijfskosten. De totale kostenbasis steeg met 22% door inflatie, vooral op grondstoffen, waar de prijzen op jaarbasis met 26% stegen, vooral voor superabsorberende polymeren. In vergelijking met eind 2020 waren de voorlopende indicatoren voor aardolie-gebaseerde grondstoffen begin 2022 met ongeveer 70% gestegen om in het eerste halfjaar meer dan 100% te bedragen. Die stijging is weliswaar afgenomen tot ongeveer 50% tegen eind 2022, maar de impact blijft aanzienlijk. Voor fluff pulp bleef de voorlopende indicator stijgen over de laatste twee jaar tot bijna 90% aan het eind van het jaar. Aangezien Ontex gedeeltelijk is beschermd door contractueel vastgestelde inkoopprijzen, zal een deel van de verhoging nog in het eerste kwartaal van 2023 doorvloeien. Andere bedrijfskosten stegen eveneens, waaronder distributiekosten, energieprijzen en lonen, als gevolg van het inflatoire klimaat.

Kostenbesparende maatregelen leverden €55 miljoen aan brutobesparingen op, wat neerkomt op 4,2% van de totale kostenbasis, waardoor de dynamiek om de kosten jaarlijks met ongeveer 4% te verlagen, behouden blijft. Deze bestonden volledig uit brutobesparingen in de bedrijfsvoering. Voortdurende verbetering van de productie-efficiëntie, met inbegrip van lagere schrootpercentages, vormden de belangrijkste hefboom. Dit werd mede in de hand gewerkt door de optimalisering van de voetafdruk, met de sluiting van de fabriek in Mayen, Duitsland, in de eerste jaarhelft en de activiteiten in Reidsville, VS, in de tweede helft. Ondanks een uitdagende bevoorradingsomgeving werden ook besparingen gerealiseerd in de toeleveringsketen en maakten initiatieven op het gebied van design-to-value het mogelijk meer kostenefficiënte productplatforms te ontwikkelen. Na de aanzienlijke inspanningen van vorig jaar wordt nog steeds een strikte kostenbeheersing toegepast in de verkoop- en algemene beheerskosten, waardoor de inflatie kon worden gecompenseerd. In combinatie met de inkomstengroei leidde dit ertoe dat de verkoops-, algemene en administratieve kosten ten opzichte van de inkomsten daalden tot 9,1%, onder de doelstelling van 10%.

Totale Groep (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten)

De beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, genereerden een omzet van €792 miljoen, een stijging van 21% LFL, vrijwel geheel te danken aan de prijszetting. De volumes bleven grotendeels stabiel in Brazilië en Mexico, waar de markt minder snel groeide, terwijl de volumes in het Midden-Oosten gedurende de hele periode bleven toenemen. Wisselkoerseffecten droegen 7% bij, waarbij de waardestijging van de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real de waardevermindering van de Turkse lira meer dan compenseerden. De aangepaste EBITDA kwam uit op €32 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van 2021, doordat de groei van de inkomsten en de besparingen de kosteninflatie en de wisselkoerseffecten meer dan compenseerden. De inflatie begon deze markten eerder te treffen in 2021 en prijsverhogingen werden sneller doorgevoerd, gezien het overwicht van eigen merkkanalen. Het netto wisselkoerseffect was negatief omdat het negatieve effect van de stijging van de Amerikaanse dollar op de kosten groter was dan de wisselkoerswinsten in de omzet. De EBITDA-marge bedroeg 4,0%, een stijging van 1,4pp.

De omzet van de Totale Groep steeg tot €2.464 miljoen, een stijging met 17% LFL, waarbij de prijzen met 11% stegen en volume en mix 6% bijdroegen. De aangepaste EBITDA bedroeg €136 miljoen, een daling van 21%, omdat de inflatie een impact had op de bedrijfskosten van €(392) miljoen en €(13) miljoen op de verkoop- en algemene beheerskosten. Hierdoor werd het voordeel van de omzetgroei van €299 miljoen en de bruto operationele besparingen van €81 miljoen meer dan teniet gedaan. De EBITDA-marge daalde daardoor tot 5,5%, een daling van 3,0pp op jaarbasis.

ZAKELIJK OVERZICHT VAN HET VIERDE KWARTAAL 2022

Omzet van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De omzet van Core Markets bedroeg €460 miljoen, een stijging van 20% op vergelijkbare basis, inclusief een gestage bijdrage van volume en mix en aanzienlijk hogere prijzen. Positieve wisselkoersschommelingen, met de stijging van de Amerikaanse dollar en de Russische roebel op jaarbasis, voegden 4% toe en brachten de totale omzetgroei op jaarbasis op 24%. Met een stijging van 7% ten opzichte van het derde kwartaal markeert dit zeven opeenvolgende kwartalen van sequentiële groei.

De volume- en mixstijging van 6%, in lijn met het derde kwartaal, was gebaseerd op een solide marktdynamiek en de eerder binnengehaalde contracten in Europa en Noord-Amerika. Retail-merken wonnen marktaandeel in Europa, omdat consumenten op zoek zijn naar goedkopere alternatieven, met name in dames- en babyverzorging.

De prijzen stegen gemiddeld met 14% ten opzichte van vorig jaar, waarmee de versnelling doorheen het jaar werd voortgezet, startende met 2% in het eerste kwartaal.

In babyverzorging steeg de omzet met 23% ten opzichte van vorig jaar, waarbij het volume van babybroekjes met ongeveer 30% toenam. In de volwassenenzorg groeide de omzet met 14% ten opzichte van vorig jaar, vooral dankzij prijs- en volumegroei in de retail-handel. De prijsstijgingen in de volwassenenzorg waren relatief lager als gevolg van beperkingen in de contractstructuur in de institutionele zorgkanalen. De omzet in dameshygiëne groeide met 32%.

Aangepaste EBITDA van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De aangepaste EBITDA van Core Markets bedroeg €40 miljoen, een stijging van 31% op jaarbasis, wat het eerste kwartaal van herstel op jaarbasis markeert. De inkomstengroei droeg €65 miljoen en de brutobesparingen €16 miljoen bij aan de jaar-op-jaar evolutie, waardoor het negatieve effect van de inflatie van de grondstoffen en de bedrijfskosten van €(74) miljoen meer dan gecompenseerd werd. Wisselkoersschommelingen hadden een netto positief effect van €3 miljoen, waarbij de opwaardering van de Russische roebel het netto negatieve kosteneffect van de stijging van de Amerikaanse dollar compenseerde. Vergeleken met het derde kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 68%, doordat de prijzen verder werden verhoogd, de volumegroei en de besparingsniveaus werden gehandhaafd en de kosteninflatie grotendeels stabiel bleef. De aangepaste EBITDA-marge herstelde daardoor tot 8,8%, een stijging van 0,5pp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 en een stijging van 3,2pp ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar nog steeds ruim onder historische marges.

De kosteninflatie bleef de vergelijking op jaarbasis aanzienlijk beïnvloeden, met een negatieve impact van €(57) miljoen uit grondstoffen en €(18) miljoen uit bedrijfskosten, grotendeels vergelijkbaar met de stijging op jaarbasis in het derde kwartaal. De grondstofkosten stegen aanzienlijk, vooral door niet-geïndexeerde componenten van de prijszetting, zoals energie, distributie en looninflatie. Daardoor stegen ook de eigen bedrijfskosten van Ontex aanzienlijk. De totale kostenbasis steeg met 21% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021.

Kostenbesparende maatregelen droegen €16 miljoen brutobesparingen bij. Terwijl de bruto operationele besparingen van €14 miljoen in lijn waren met het vorige kwartaal, daalden de verkoop-, algemene en administratieve kosten kwartaal op kwartaal en jaar op jaar tot 8,2% van de omzet, ondanks de looninflatie.

Totale Groep (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten)

De beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, genereerden een omzet van €215 miljoen, een stijging met 22% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021, vooral dankzij de prijsstelling en een klein positief effect van volume en mix door winst in het Midden-Oosten. De totale omzetgroei bedroeg 32% op jaarbasis, dankzij positieve wisselkoersschommelingen, waarbij de hogere Mexicaanse peso en Braziliaanse real de lagere Turkse lira ruimschoots compenseerden. De aangepaste EBITDA kwam uit op €11 miljoen, vergeleken met €1 miljoen in het vierde kwartaal van 2021. Inkomstengroei en besparingen compenseerden ruimschoots de kosteninflatie. Het positieve effect van wisselkoersen op de inkomsten werd gecompenseerd door de stijging van de Amerikaanse dollar op de kosten. De aangepaste EBITDA-marge van 5,1% is 4,8pp hoger dan in 2021 en in lijn met het derde kwartaal.

De omzet van de Totale Groep steeg daardoor tot €675 miljoen, 20% meer dan in 2021. De prijzen stegen met 16% en het volume en de mix droegen 5% bij. Inclusief wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 26% op jaarbasis en met 6% ten opzichte van het derde kwartaal. De aangepaste EBITDA bedroeg €51 miljoen, een stijging van 64% op jaarbasis en 46% op kwartaalbasis. Het effect van de omzetgroei van €103 miljoen en €21 miljoen aan bruto operationele besparingen compenseerden ruimschoots het effect van de kosteninflatie op grondstoffen, operationele en SG&A-kosten van €(107) miljoen samen. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg daardoor 7,6%, een stijging van 1,7pp op jaarbasis en 2,1pp op kwartaalbasis.

OPERATIONEEL OVERZICHT VAN 2022

Investeringen

Ontex blijft investeren in zijn activiteiten. Ongeveer een derde van de investeringsuitgaven werd in 2022 geïnvesteerd in capaciteitsuitbreidingen, met name in volwassenenzorg in Europa en in babyverzorging in de VS. In juli opende Ontex daar een nieuwe fabriek in Stokesdale, North Carolina, als aanvulling op Ontex's fabriek in Tijuana, Mexico, om de groeiende kanalen van retailers en lifestylemerken in Noord-Amerika te bevoorraden.

Operationele uitmuntendheid

Continue uitvoering van operationele kostenbesparingsmaatregelen leverde €81 miljoen op, waarvan €56 miljoen in voortgezette bedrijfsactiviteiten, waardoor de grondstoffen- en bedrijfskosten, vóór inflatie, in 2022 met 4,9% konden worden verminderd, tegen 3,7% in 2021. Deze inspanningen vereisen kapitaal- en operationele uitgaven, alsook enkele herstructureringskosten, die meestal in de voorgaande jaren werden genomen. Om de productievoetafdruk te optimaliseren, werden verschillende productielijnen binnen Ontex verplaatst en drie fabrieken gesloten. De productielijnen in Mayen, Duitsland, en in Ethiopië werden in de eerste jaarhelft gesloten, terwijl de resterende lijnen in Reidsville, VS, in de tweede helft werden stopgezet nadat de activiteiten in Stokesdale waren opgestart. De bedrijfsafvalproductie werd met nog eens 15% verminderd en de Overall Equipment Efficiency (OEE) verbeterde met 4pp. Hoewel de serviceniveaus nog steeds lager waren dan in 2021, veroorzaakt door de verstoring van de toeleveringsketen, vertoonden ze een consistente verbetering ten opzichte van eind 2021.

Innovatie

In 2022 was innovatie goed voor zo'n €20 miljoen aan bedrijfs- en investeringsuitgaven. Het succes van het innovatieplatform van Ontex blijkt uit de marktintroductie van zijn nieuwe platform voor babybroekjes Happyfit®. Het werd ontwikkeld in 2020, kwam op de markt in 2021 en vertegenwoordigt het grootste deel van de groei van Ontex in de categorie babyverzorging in 2022. Het productplatform wordt nu verder ontwikkeld voor zwembroekjes. In babyluiers werd de nieuwe absorptietechnologie Climaflex® eind 2021 gelanceerd en in 2022 commercieel uitgerold. Deze technologie zorgt voor comfort, beschermt de huid en garandeert absorptie, zelfs bij uitgebreide babybewegingen. In de volwassenenzorg ontwikkelde Ontex onder de merknaam Orizon® een slimme continentiebeheerservice voor rusthuizen en ziekenhuizen in Europa. In 2022 werd het concept enthousiast ontvangen in veldstudies in heel Europa. De commerciële uitrol is gepland voor 2023.

DUURZAAMHEIDSOVERZICHT VAN 2022

Veiligheid [1]

Ontex hecht veel belang aan de veiligheid van zijn werknemers. De ongevallenfrequentie bedroeg 3,78 ongevallen per miljoen gewerkte uren. Dit is weliswaar een verbetering ten opzichte van 2020, maar een achteruitgang ten opzichte van de 2,96 in 2021. Ontex heeft de nodige actieplannen ingevoerd om de trend terug te brengen binnen zijn uiteindelijke ambitie naar een werkomgeving zonder ongevallen.

Klimaatverandering [1]

In 2022 slaagde Ontex erin zijn scope 1- en scope 2-emissies verder te verminderen met 47% ten opzichte van 2020, tegenover 41% in 2021, en werkt het de nodige stappen uit om zijn scope 3-emissies te verbeteren. Ontex verbindt zich ertoe om tegen 2030 koolstofneutraal te werken en zijn eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 80% te verminderen via energiebesparingen, on-site productie van hernieuwbare energie en de aankoop van energie uit hernieuwbare bronnen en koolstofcompensaties. Het bedrijf heeft ook de ambitie om de uitstoot van zijn wereldwijde toeleveringsketen tegen 2030 met 25% te verminderen. In oktober activeerde Ontex een grote zonne-energie-installatie in Italië, die meer dan 10 GWh elektriciteit per jaar zal produceren. Het bedrijf opent zonne-energie-installaties in Europa en Amerika om ter plaatse meer energie te produceren en tegen 2030 koolstofneutraal te werken. De fabrieken van Ontex in Italië en zeven andere Europese landen draaien nu op 100% hernieuwbare elektriciteit. In juni 2022 keurde het Science-Based Targets Initiative (SBTI) het klimaatactieplan van Ontex goed. In december 2022 kreeg Ontex van het wereldwijde non-profit Carbon Disclosure Project (CDP) een A-rating voor leiderschap in bedrijfstransparantie en prestaties op het vlak van klimaatverandering.

Duurzame toeleveringsketen [1]

De duurzame toeleveringsketen werd verder versterkt. De overgrote meerderheid van de grondstoffen op basis van hout zijn 100% gecertificeerd of gecontroleerd en meer dan 90% van het katoen is biologisch, en in 2022 heeft meer dan 95% van de leveranciers de gedragscode voor leveranciers van Ontex ondertekend. Geleidelijk verhoogt Ontex zijn circulaire product- en verpakkingsoplossingen. 92% van het productieafval werd in het jaar gerecycleerd. In mei 2022 hernieuwde Ontex zijn steun aan Woosh, een Belgische startup die luierrecycling in het thuisland van Ontex wil realiseren. Samen met afvalbedrijven wil Woosh de eerste recyclinginstallatie voor luiers in België opzetten. Milieu- en gezondheidslabels op producten bleven grotendeels stabiel op bijna de helft van de verkoop.

[1] Preliminaire cijfers

FINANCIEEL OVERZICHT VAN 2022

Winst en verlies

De afschrijvingen stegen met 7% tot €(70) miljoen, als gevolg van de voortdurende investeringen in groei en enkele wisselkoersschommelingen.

De EBITDA-aanpassingen bedroegen in totaal €(103) miljoen en bestaan voornamelijk uit niet-contante bijzondere waardeverminderingen van €(92) miljoen. Dit hield voornamelijk verband met de bijzondere waardevermindering van €(84) miljoen op de Russische activa in juni. Aangezien de continuïteit van de Russische activiteiten en de bijbehorende financiële transacties onzeker blijft, had de Groep besloten de Russische activiteiten en de toegewezen goodwill af te splitsen en er vervolgens een bijzondere waardevermindering op te boeken. De herstructureringskosten bedroegen €(11) miljoen, voornamelijk voor de verdere optimalisatie van de Europese voetafdruk.

De netto financieringskosten bedroegen €(51) miljoen, ongeveer €9 miljoen hoger dan in 2021. De stijging weerspiegelt de hogere gemiddelde rente na de uitgifte in juli 2021 van een obligatie van €580 miljoen tegen een vaste rente van 3,5% en het effect van de stijgende Euribor op de schuld met variabele rente, vooral in de tweede helft van het jaar.

De winstbelasting bedroeg €(28) miljoen, voornamelijk als gevolg van de geografische mix, bepaalde verliezen die niet kunnen worden erkend, zoals de waardevermindering op de Russische activiteiten, en enkele eerder erkende uitgestelde belastingvorderingen die niet langer werden erkend.

De beëindigde bedrijfsactiviteiten boekten een verlies van €(122) miljoen, tegenover €(42) miljoen in 2021. De aangepaste EBITDA bedroeg €32 miljoen en omvat een voorziening voor oninbare vorderingen van €(4) miljoen voor in Brazilië. De EBITDA-aanpassingen bedroegen €(123) miljoen, voornamelijk bestaande uit een niet-contante bijzondere waardevermindering van goodwill van €(76) miljoen op de Mexicaanse activa, na de overeengekomen desinvestering, en €(33) miljoen op de Turkse activa, wat overeenkomt met het hyperinflatie-effect op deze. Het overige had betrekking op herstructurerings- en fusiekosten. De financiële en fiscale lasten bedroegen respectievelijk €(20) miljoen en €(11) miljoen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €(51) miljoen, vergeleken met €25 miljoen in 2021, als gevolg van de lagere aangepaste EBITDA en de hogere financiële en fiscale lasten. Inclusief het effect van aanpassingen en de bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg het verlies over de periode €(270) miljoen, waarbij de delta vrijwel geheel is toe te schrijven aan de niet-contante bijzondere waardeverminderingen in voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten. De aangepaste winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €(0,62) tegenover €0,30 in 2021. De gewone winst per aandeel bedroeg €(3,34), tegenover €(0,76) in 2021.

Cash

De investeringsuitgaven bedroegen €(62) miljoen, een lichte stijging ten opzichte van €(57) miljoen in 2021. Het niveau van 2,5% van de omzet blijft laag, maar bestaat voor twee derde uit investeringen in capaciteitsuitbreidingen, innovatie en kostenbesparende maatregelen. Een strikt kapitaalbeheer blijft van toepassing in de huidige uitdagende bedrijfsomstandigheden, maar zal naar verwachting in de toekomst toenemen om verdere waardecreërende initiatieven te ondersteunen.

De vrije kasstroom (na belastingen) bedroeg €(54) miljoen, vergeleken met een instroom van €53 miljoen in 2021, voornamelijk als gevolg van de lagere EBITDA en de toename van de behoefte aan werkkapitaal met €(46) miljoen. Investeringsuitgaven en leasebetalingen, na aftrek van de opbrengsten uit de verkoop van activa, bedroegen samen €(83) miljoen. De cash impact van herstructureringskosten en andere aanpassingen op de EBITDA bedroeg €(37) miljoen. De belastingen waren iets hoger en bedroegen €(25) miljoen. De verbeterde EBITDA in de tweede helft van het jaar resulteerde in een positieve vrije kasstroom van €4 miljoen, tegenover €(59) miljoen in de eerste helft.

Balans

Het werkkapitaal voor de totale Groep bedroeg aan het eind van de periode €178 miljoen, een stijging met €47 miljoen ten opzichte van eind 2021. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de voortdurende stijging van de omzet gedurende het jaar. Hoewel het werkkapitaal over de inkomsten van de laatste 3 maanden 6,6% bedroeg aan het einde van de periode tegenover 6,1% in december 2021, verbergt dit een verbetering van het aantal dagen uitstaande vorderingen en voorraden. Het werkkapitaal omvat de tegeldemaking van vorderingen via factoring voor €192 miljoen, tegenover €163 miljoen eind 2021.

De netto financiële schuld van de totale Groep bedroeg €867 miljoen aan het einde van de periode, inclusief lease-verplichtingen van €138 miljoen. De stijging van €142 miljoen over het jaar omvat de negatieve vrije kasstroom van €(54) miljoen, netto rentebetalingen van €(43) miljoen en andere financieringsuitstromen van €(18) miljoen. Deze laatste houden vooral verband met de kosten van de in februari afgesloten onderhandelingen over de kwijtschelding van de termijnlening, en met hedging-kosten. De niet-contante schommelingen van €(27) miljoen zijn het gevolg van de stijging van de lease-verplichtingen, voornamelijk in verband met het opstarten van productie in de VS en Polen. Aan het einde van het jaar had Ontex €115 miljoen opgenomen van zijn doorlopende kredietfaciliteit van €250 miljoen. Dit dekt voornamelijk tijdelijke afwijkingen in de geografische verdeling van de kasmiddelen van €209 miljoen. De leverage ratio bedroeg 6,4x aan het einde van de periode, tegenover 4,2x aan het begin van het jaar, omdat de schuld toenam en de aangepaste EBITDA daalde. In het laatste kwartaal werd een aanzienlijke verbetering opgetekend ten opzichte van 7,7x eind september. Dit was het gevolg van de sterke verbetering van de aangepaste EBITDA en de daling van de netto financiële schuld, van €895 miljoen eind september, met een verbetering van de netto werkkapitaalnoden.

Vanaf 2022 worden de activiteiten Emerging Markets gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop, die het grootste deel van de €662 miljoen aan activa vertegenwoordigen. Na aftrek van de bijbehorende verplichtingen bedroeg de nettowaarde €412 miljoen.

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in € miljoen voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2022 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 28 februari 2023.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 9,000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

