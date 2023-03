Aktia toi markkinoille Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahaston

Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

1.3.2023

Aktia Aurinkotuuli III tarjoaa myös yksityissijoittajille mahdollisuuden sijoittaa vaikuttavasti uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen. Sen sijoituskohde on kansainvälinen Taaleri SolarWind III -pääomarahasto.



Ilmastonmuutos ja vallitseva energiakriisi ohjaavat investointeja uusiutuvaan energiaan. Merkittävimmät kasvumahdollisuudet ovat tuuli- ja aurinkoenergialla, joilla tuotetaan vuoteen 2050 mennessä arviolta yli 65 prosenttia maailman sähköstä.

Aktia Aurinkotuuli III on suljettu pääomarahasto, jonka ainoa sijoituskohde on Taaleri SolarWind III. Kohderahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia kohdemarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa.

”Aurinkotuuli III on odotettu jatkumo aiemmille Taalerin uusiutuvan energian rahastoille. Aurinko- ja tuulienergian sähköntuotannolla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia rahaston kohdemarkkinoilla. Sähkön hintakehitys ei riipu osake- tai korkomarkkinan liikkeistä, joten energiainfrastruktuurisijoitukset tarjoavat kiinnostavan tuotto-odotuksen lisäksi hajautushyötyä sijoittajan salkkuun”, Aktian pääomarahastoliiketoiminnan johtaja Jarkko Sirenius sanoo.

Aktia Aurinkotuuli III kuuluu korkeimpaan vastuullisuusluokkaan



Aktia Aurinkotuuli III kuuluu vastuullisuusluokituksen korkeimpaan ”tummanvihreään” kategoriaan, sillä myös sen kohderahasto Taaleri SolarWind III on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen rahoitustuote.

”Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat yhä tärkeämpiä sijoittajille. Rahaston sijoituksilla on merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joissa hankkeet sijaitsevat. Hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ilmansaasteita, vakauttavat sähköjärjestelmiä, luovat paikallisia työpaikkoja, tuottavat verotuloja ja lisäävät energiaomavaraisuutta”, Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja Kai Rintala toteaa.

Kohderahasto tulee pohjautumaan hankekehityssalkkuun, jossa on lähes 30 kehityshanketta. Kohderahaston odotetaan rahoittavan jopa 1,9 gigawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja syrjäyttävän noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Päästövähenemä vastaa noin 225 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Aktia tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden sijoittaa murroksessa olevaan uusiutuvan energian markkinaan

Suljetut pääomarahastot ovat perinteisesti olleet tarjolla pääosin ammattimaisille instituutiosijoittajille. Aktia tarjoaakin varainhoidon ei-ammattimaisille asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa uusiutuvan energian rakentamiseen suurten instituutioiden rinnalla.

Aktia Aurinkotuuli III -rahaston toimikausi on 10 vuotta ja tavoitekoko 200 miljoonaa euroa. Rahasto avattiin sijoituksille 28.2.2023.

Aktia Aurinkotuuli III -rahaston minimisijoitus on 25 000 euroa. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, joiden nettosijoitusvarallisuus ovat vähintään 500 000 euroa. Sijoitus on epälikvidi, eli sijoittajan on varauduttava pitämään sijoituksensa koko sen elinkaaren ajan.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan, Kuopion ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Taaleri Energia on uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Taaleri Energia hallinnoi 6,7 gigawatin kehitys-, rakennus- ja operatiivisen vaiheen tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.