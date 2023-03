English French

Processus de vente de 37% du capital social de SMCP par Alastair Beveridge et Daniel Imison d’AlixPartners UK LLP, agissant en qualité d’administrateurs d’actions détenues par European TopSoho S.à.r.l

Londres, 1er mars 2023. Alastair Beveridge et Daniel Imison d’AlixPartners UK LLP (les « Administrateurs ») annoncent aujourd’hui le lancement d’un processus de vente portant sur une participation d’environ 37% dans SMCP (soit 28 028 163 actions de SMCP), un acteur mondial du marché du luxe accessible, actuellement détenue par European TopSoho S.à.r.l (« ETS »).

Les Administrateurs ont été nommés le 22 octobre 2021 par GLAS SAS (London Branch) (« GLAS » ou le « Fiduciaire ») relativement à 6 075 848 actions nanties de S.M.C.P. S.A. (« SMCP »), représentant environ 8% du capital social de SMCP.

GLAS est le fiduciaire des obligations convertibles garanties d’un montant nominal de 250 000 000 €, portant intérêt au taux de 4% et arrivant à échéance en 2021 (les « Obligations ») émises par European TopSoho S.à.r.l (« ETS ») et est actuellement créancier hypothécaire en possession de 21 952 315 actions (représentant environ 29% du capital social de SMCP) sur les 28 028 163 actions de SMCP nanties en faveur des porteurs d’obligations selon les termes des Obligations (les « Actions Nanties »). Au total, les Actions Nanties représentent environ 37% du capital social de SMCP.

Le Fiduciaire et les Administrateurs ont été mandatés par plus de 75% des porteurs d’obligations pour prendre toutes les mesures nécessaires au lancement par les Administrateurs d’un processus de commercialisation et de vente de la totalité des Actions Nanties (le « Processus de Vente »). Le Fiduciaire étendra en temps utile la nomination des Administrateurs à toutes les Actions Nanties afin de faciliter leur vente par les Administrateurs. Les Administrateurs agissent en tant qu’agents d’ETS dans le cadre de la vente des Actions Nanties et n’encourent aucune responsabilité personnelle.

Le Fiduciaire et les Receveurs estiment que le Processus de Vente devrait durer plusieurs mois et qu’il sera structuré en deux phases. Durant la première phase, qui devrait durer deux mois environ, il n’est pas prévu que les acquéreurs potentiels aient accès à des informations matérielles non publiques. À ce stade préliminaire du lancement du Processus de Vente, le calendrier du Processus de Vente, la conclusion d’une vente des Actions Nanties, l’identité de l’acheteur (ou des acheteurs), et la présence d’un ou de plusieurs acheteurs pour tout ou partie des Actions Nanties restent inconnus. Par conséquent, il est impossible à l’heure actuelle de déterminer si la transaction déclenchera ou non une offre publique obligatoire. De nouvelles annonces seront communiquées au marché en temps utile concernant le Processus de Vente.

À cet égard et afin de les assister dans le processus de vente, les Administrateurs et le Fiduciaire ont nommé Lazard Frères SAS (« Lazard ») en tant que conseil financier.

Toute question concernant le Processus de Vente doit être adressée à Lazard à l’adresse suivante : wgsmcp@lazard.com .

Pièce jointe