Solvay met en avant l'innovation et les opportunités de croissance de ses activités dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense

Le Groupe a organisé un webinaire consacré à son activité Composite Materials

Bruxelles, le 1er mars 2023 - 08h45 CET

Solvay a organisé un webinaire pour la communauté des investisseurs sur ses activités au service du secteur de l'aérospatiale et de la défense qui fera partie de la future SpecialtyCo. Aujourd'hui, l’activité Composite Materials, faisant actuellement partie du segment Materials, est celle qui est principalement impliquée dans ce secteur. Ce webinaire marque la suite de la série que Solvay a démarré en décembre 2021. Les webinaires précédents se sont focalisés sur les matériaux fournis à l'industrie automobile et des batteries, les marchés liés aux soins à la personne, ceux de l'activité Peroxides, les progrès de notre activité Soda Ash & Derivatives ainsi qu’une mise à jour de la feuille de route One Planet.

Composite Materials apporte de nombreux avantages, notamment dans les matériaux d’allègement, une liberté de design et une cadence de production plus élevées. Ces avantages se traduisent généralement par une augmentation jusqu'à 25 % du rendement énergétique, et par conséquent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il en résulte des avions plus efficients, consommant moins de carburant, et donc moins coûteux à exploiter.

Les technologies de Solvay équipent les quelque 8 000 avions de ligne en exploitation actuellement. Notre exposition entre aviation commerciale, de défense et de l’espace est équilibrée, ce qui nous met en bonne position pour profiter d’une croissance continue. Solvay aspire à faire croître son chiffre d’affaires dans cette activité d'environ 10 % par an à moyen terme, grâce notamment :

La reprise continue de l'aviation commerciale après la fin de la pandémie de COVID-19, avec un bon niveau de visibilité sur le carnet de commandes.

Un portefeuille de matériaux inégalé, comprenant des applications spécifiques sur tous les principaux programmes aéronautiques.

Un véritable moteur d'innovation qui bénéficie des plateformes de croissance de Solvay, lesquelles se concentrent sur les besoins futurs des marchés de l'aviation commerciale, de l'espace et de la mobilité aérienne avancée, avec des matériaux composites et des procédés innovants.

Une présence mondiale permettant de fournir des matériaux destinés à une industrie aéronautique hautement réglementée.

Une rediffusion du webinaire est disponible sur le site des relations avec les investisseurs de Solvay.