English Dutch French

Solvay belicht innovatie en groeimogelijkheden in de markt van lucht- en ruimtevaart en defensie

De Groep hield een webinar over de activiteiten in zijn divisie Composite Materials

Brussel, 1 maart 2023 - 08u45 CET

Solvay organiseerde een webinar voor investeerders over zijn activiteiten in de lucht- en ruimtevaart en defensie - die deel zullen uitmaken van het toekomstige SpecialtyCo. Vandaag wordt deze sector vooral bediend door de activiteit Composite Materials, onderdeel van het bedrijfssegment Materials. Dit webinar was het zesde webinar in de reeks die in december 2021 van start ging. De vorige webinars gingen over innovatieve materialen voor de auto-industrie , een update over de consumentenactiviteiten van Solvay, een presentatie over peroxides , een beschrijving van de recente vooruitgang en de toekomst van de divisie Natriumcarbonaat & Afgeleide Producten en een ESG-update .

Composietmaterialen hebben vele voordelen, waaronder gewichtsvermindering, meer ontwerpvrijheid en een hogere productiecapaciteit. Deze voordelen kunnen leiden tot 25% meer brandstofefficiëntie en dus minder uitstoot van broeikasgassen. Dit resulteert in betere vliegtuigen die minder brandstof verbruiken en dus goedkoper zijn in gebruik.

De technologieën van Solvay zitten nu al in de ongeveer 8.000 passagiersvliegtuigen in de lucht. Het bedrijf heeft een evenwichtige blootstelling aan commerciële luchtvaart, defensie, en ruimtevaart en lancering, wat het bedrijf in staat stelt te blijven groeien. Solvay streeft naar een groei van de netto-omzet in deze sector met ongeveer 10% per jaar op middellange termijn door:

Het aanhoudende herstel in de commerciële luchtvaart na de gevolgen van de COVID-19-pandemie met een goede zichtbaarheid op het orderboek van de sector.

Solvay's brede en ongeëvenaarde materialenportefeuille met specifieke toepassingen in alle belangrijke vliegtuigprogramma's.

Een innovatiekracht die profiteert van Solvay's groeiplatformen gericht op de toekomstige behoeften van de commerciële luchtvaart, ruimtevaart en lancering, en de markt van geavanceerde luchtmobiliteit met nieuwe composieten en processen.

Een wereldwijde aanwezigheid die gecertificeerde levering aan de sterk gereguleerde luchtvaartindustrie mogelijk maakt.

Een herhaling van deze presentatie is beschikbaar op Solvay's Investor Relations website .