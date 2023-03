Kutsu webinaariin UPM:n kasvusta ja innovaatioista erikoispakkausmateriaaleissa 7.3.2023

English Finnish

(UPM, Helsinki, 1.3.2023 klo 10.00) – UPM järjestää englanninkielisen erikoispakkausmateriaalien kasvua ja tuoteinnovaatioita käsittelevän webinaarin sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille 7.3.2023 klo 15.00–16.00.



Globaalit kuluttajamegatrendit lisäävät kestävän kehityksen mukaisten ja turvallisten tarra- ja pakkausratkaisujen kysyntää. UPM:n kasvu erikoispaperi- ja tarramateriaalisegmenteissä jatkuu. Liiketoiminnat innovoivat ja laajentavat tuotevalikoimaa, joka vähentää riippuvuutta fossiilipohjaisista materiaaleista.

UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueella on laaja osaaminen teknisesti vaativissa papereissa ja se valmistautuu tulevaisuuden kasvuun. Kumppaneiden kanssa kehitetyt barrier-paperit tarjoavat kierrätettävän ja vastuullisemman pakkausmateriaalin esimerkiksi joustopakkauksissa.

UPM Raflatacin tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi fossiilisista raaka-aineista riippumattomaksi tarramateriaaliyhtiöksi. Vuonna 2022 UPM Raflatac hankki saksalaisen tarramateriaaliyhtiön AMC AG:n ja vauhdittaa näin kasvustrategiaansa ja laajentaa tuotevalikoimaansa uusiin loppukäyttöihin.

Webinaarin osallistujat voivat seurata lähetystä yhtiön verkkosivuilla www.upm.fi/sijoittajat tai tästä linkistä. Osallistujat voivat myös esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Webinaarin tallenne julkaistaan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.





